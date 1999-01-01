Фармакологические свойства
аскорбиновая кислота, или витамин С, обладает сильно выраженными восстановительными свойствами. Относится к группе водорастворимых витаминов. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции углеводного обмена, оказывает влияние на обмен аминокислот ароматического ряда, метаболизм тироксина, биосинтез катехоламинов, стероидных гормонов и инсулина; необходима для свертывания крови, синтеза коллагена и проколлагена, регенерации соединительной и костной ткани. Нормализует проницаемость капилляров. Способствует абсорбции железа в кишечнике и принимает участие в синтезе гемоглобина. Повышает неспецифическую резистентность организма, обладает антидотными свойствами.
Дефицит витамина С в пище приводит к развитию гипо- или авитаминоза С, поскольку в организме этот витамин не синтезируется.
Показания
заболевания, при которых требуется дополнительное введение витамина С: для профилактики и лечения цинги, при кровотечениях (маточных, легочных, носовых, геморрагических диатезах, кровотечениях, возникающих при лучевой болезни), при различных интоксикациях и инфекционных заболеваниях, нефропатии беременных, болезни Аддисона, передозировке антикоагулянтов, переломах костей и длительно незаживающих ранах, дистрофии, соблюдении редукционных диет, в период реконвалесценции, беременности и кормления грудью, при повышенных умственных и физических нагрузках, а также для неспецифической профилактики инфекционных заболеваний.
Применение
внутрь, в/м и в/в. Взрослым назначают внутрь с профилактической целью по 100–300 мг/сут, с лечебной — по 600–2000 мг/сут в 3 приема. Детям 1-го года жизни, находящимся на искусственном вскармливании, с профилактической целью назначают по 30–50 мг/сут; с 2 до 18 лет — по 100–200 мг/сут. С терапевтической целью детям в возрасте до 3 лет — по 300–500 мг/сут; 4–18 лет — по 500–1000 мг/сут в 2–3 приема. В период беременности и кормления грудью — 300 мг/сут в течение 10–15 дней, далее — по 100 мг/сут.
Парентерально вводят в виде р-ра натриевой соли (натрия аскорбат). Лечебные дозы для взрослых составляют 1 мл 10% или 1–3 мл 5% р-ра в сутки. Детям назначают 1–2 мл 5% р-ра. Продолжительность лечения определяется индивидуально с учетом характера патологического процесса и эффективности терапии.
Интравагинально, по 1 таблетке 1 раз в сутки, лучше вечером (глубоко во влагалище). При нарушениях вагинальной флоры легкой и средней степени достаточно применения в течение 6 сут. Длительное лечение на протяжении нескольких недель показано при тяжелых нарушениях молочнокислой вагинальной флоры или в период беременности.
Противопоказания
повышенная чувствительность к аскорбиновой кислоте.
Побочные эффекты
аллергические реакции, гипервитаминоз С; прием в дозе более 1 г/сут может вызывать изжогу, диарею, кристаллурию и образование уратных и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевых путях.
Особые указания
с осторожностью назначают больным с гиперкоагуляцией, тромбофлебитом и склонностью к тромбообразованию, а также при сахарном диабете. При мочекаменной болезни суточная доза аскорбиновой кислоты не должна превышать 1 г. При использовании аскорбиновой кислоты в высоких дозах необходим контроль функции почек и уровня АД, а также функции поджелудочной железы. Недостаток витамина С в рационе беременных может быть опасным для плода, однако применение его в высоких дозах в период беременности также может отрицательно повлиять на развитие плода. Аскорбиновая кислота проникает в грудное молоко, поэтому в период кормления грудью витамин С следует применять под контролем врача.
Взаимодействия
абсорбция витамина С снижается при одновременном применении пероральных контрацептивных средств, употреблении свежих фруктов или овощных соков, щелочных напитков. Аскорбиновая кислота при пероральном приеме повышает абсорбцию пенициллина, железа, снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами.
Передозировка
при длительном применении в высоких дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, нарушение функции почек, повышение АД.