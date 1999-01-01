Киев
Активные вещества на букву “А”

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM ASCORBICUM)0

Сортировка: По популярности
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Драже 50 мг контейнер №160
Киевский витаминный завод
от 48,74 грн
в 910 аптеках
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Аскорбиновая кислота-Дарница
Аскорбиновая кислота-Дарница
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка №10
Дарница
от 64,08 грн
в 770 аптеках
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Аскорбинка-КВ
Аскорбинка-КВ
Таблетки 25 мг в этикетке со вкусом лимона №10
Киевский витаминный завод
от 7,12 грн
в 761 аптеке
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Аскорбинка-КВ
Аскорбинка-КВ
Таблетки 25 мг в этикетке со вкусом тутти-фрутти №10
Киевский витаминный завод
от 7,38 грн
в 758 аптеках
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Аскорбинка-КВ
Аскорбинка-КВ
Таблетки 25 мг в этикетке со вкусом клубники №10
Киевский витаминный завод
от 7,38 грн
в 756 аптеках
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Аскорбинка-КВ
Аскорбинка-КВ
Таблетки 25 мг в этикетке со вкусом банана №10
Киевский витаминный завод
от 6,90 грн
в 736 аптеках
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Аскорбинка-КВ
Аскорбинка-КВ
Таблетки 25 мг в этикетке со вкусом манго №10
Киевский витаминный завод
от 7,12 грн
в 734 аптеках
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Аскорбинка-КВ
Аскорбинка-КВ
Таблетки 25 мг в этикетке со вкусом дыни №10
Киевский витаминный завод
от 7,12 грн
в 723 аптеках
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Аскорбиновая кислота-Дарница
Аскорбиновая кислота-Дарница
Раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка №10
Дарница
от 56,16 грн
в 718 аптеках
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Аскорбинка-КВ
Аскорбинка-КВ
Таблетки 25 мг в этикетке №10
Киевский витаминный завод
от 7,38 грн
в 711 аптеке
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Аскорбинка-КВ
Аскорбинка-КВ
Таблетки 25 мг в этикетке со вкусом мяты №10
Киевский витаминный завод
от 7,12 грн
в 697 аптеках
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Витамин C 500
Витамин C 500
Таблетки жевательные 0,5 г контейнер с персиковым вкусом №30
Киевский витаминный завод
от 48,74 грн
в 563 аптеках
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Аскорбинка-КВ
Аскорбинка-КВ
Таблетки 25 мг в этикетке со вкусом апельсина №10
Киевский витаминный завод
от 7,38 грн
в 551 аптеке
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Витамин C 500
Витамин C 500
Таблетки жевательные 0,5 г блистер с апельсиновым вкусом №60
Киевский витаминный завод
от 84,49 грн
в 462 аптеках
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Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Драже 50 мг блистер №50
Киевский витаминный завод
от 15,40 грн
в 452 аптеках
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Витамин C 500
Витамин C 500
Таблетки жевательные 0,5 г блистер с апельсиновым вкусом №10
Киевский витаминный завод
от 17,33 грн
в 419 аптеках
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Витамин C 500
Витамин C 500
Таблетки жевательные 0,5 г блистер с персиковым вкусом №60
Киевский витаминный завод
от 80,15 грн
в 282 аптеках
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Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампулы в блистере 2 мл в пачке №10
Лубныфарм
от 56,28 грн
в 281 аптеке
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Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками №10
Лекхим-Харьков
от 48,73 грн
в 265 аптеках
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Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками №10
Лубныфарм
от 50,02 грн
в 218 аптеках
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Витамин C 500
Витамин C 500
Таблетки жевательные 0,5 г контейнер с апельсиновым вкусом №30
Киевский витаминный завод
от 48,74 грн
в 157 аптеках
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Аскорбиновая кислота-Здоровье
Аскорбиновая кислота-Здоровье
Раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в коробке №10
Корпорация Здоровье
от 27,63 грн
в 105 аптеках
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Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками №10
Лекхим-Харьков
от 54,14 грн
в 88 аптеках
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Аскорбиновая кислота-Здоровье
Аскорбиновая кислота-Здоровье
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в коробке №10
Корпорация Здоровье
от 35,24 грн
в 73 аптеках
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Витамин C
Витамин C
Таблетки жевательные 500 мг блистер со вкусом апельсина №24
ИнтерХим
от 47,70 грн
в 13 аптеках других городов
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Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке №10
от 32,50 грн
в 13 аптеках других городов
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Витамин C 500
Витамин C 500
Таблетки жевательные 500 мг контейнер №30
от 36,00 грн
в 5 аптеках
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Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Раствор для инъекций 50 мг/мл ампулы в блистере 2 мл в пачке №10
Лубныфарм
от 57,60 грн
в 5 аптеках других городов
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Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл в пачке №10
Корпорация Здоровье
от 43,90 грн
в 2 аптеках
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Витамин C
Витамин C
Таблетки жевательные 500 мг блистер со вкусом апельсина №56
ИнтерХим
от 112,17 грн
в 2 аптеках других городов
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Витамин C 500
Витамин C 500
Таблетки жевательные 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
от 16,70 грн
в 1 аптеке
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Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Таблетки жевательные 50 мг блистер №50
Лубныфарм
от 43,90 грн
в 1 аптеке
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Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Таблетки 25 мг контейнер №100
Технолог
Нет в наличии
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Драже 50 мг контейнер в пачке №50
Технолог
Нет в наличии
Витамин C 500
Витамин C 500
Таблетки жевательные 0,5 г блистер с персиковым вкусом №10
Киевский витаминный завод
Нет в наличии
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Нет в наличии
Витамин C
Витамин C
Таблетки жевательные 500 мг блистер №24
ИнтерХим
Нет в наличии
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками №10
Лубныфарм
Нет в наличии
Витамин C
Витамин C
Таблетки жевательные 500 мг блистер №56
ИнтерХим
Нет в наличии

Фармакологические свойства

аскорбиновая кислота, или витамин С, обладает сильно выраженными восстановительными свойствами. Относится к группе водорастворимых витаминов. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции углеводного обмена, оказывает влияние на обмен аминокислот ароматического ряда, метаболизм тироксина, биосинтез катехоламинов, стероидных гормонов и инсулина; необходима для свертывания крови, синтеза коллагена и проколлагена, регенерации соединительной и костной ткани. Нормализует проницаемость капилляров. Способствует абсорбции железа в кишечнике и принимает участие в синтезе гемоглобина. Повышает неспецифическую резистентность организма, обладает антидотными свойствами.
Дефицит витамина С в пище приводит к развитию гипо- или авитаминоза С, поскольку в организме этот витамин не синтезируется.

Показания

заболевания, при которых требуется дополнительное введение витамина С: для профилактики и лечения цинги, при кровотечениях (маточных, легочных, носовых, геморрагических диатезах, кровотечениях, возникающих при лучевой болезни), при различных интоксикациях и инфекционных заболеваниях, нефропатии беременных, болезни Аддисона, передозировке антикоагулянтов, переломах костей и длительно незаживающих ранах, дистрофии, соблюдении редукционных диет, в период реконвалесценции, беременности и кормления грудью, при повышенных умственных и физических нагрузках, а также для неспецифической профилактики инфекционных заболеваний.

Применение

внутрь, в/м и в/в. Взрослым назначают внутрь с профилактической целью по 100–300 мг/сут, с лечебной — по 600–2000 мг/сут в 3 приема. Детям 1-го года жизни, находящимся на искусственном вскармливании, с профилактической целью назначают по 30–50 мг/сут; с 2 до 18 лет — по 100–200 мг/сут. С терапевтической целью детям в возрасте до 3 лет — по 300–500 мг/сут; 4–18 лет — по 500–1000 мг/сут в 2–3 приема. В период беременности и кормления грудью — 300 мг/сут в течение 10–15 дней, далее — по 100 мг/сут.
Парентерально вводят в виде р-ра натриевой соли (натрия аскорбат). Лечебные дозы для взрослых составляют 1 мл 10% или 1–3 мл 5% р-ра в сутки. Детям назначают 1–2 мл 5% р-ра. Продолжительность лечения определяется индивидуально с учетом характера патологического процесса и эффективности терапии.
Интравагинально, по 1 таблетке 1 раз в сутки, лучше вечером (глубоко во влагалище). При нарушениях вагинальной флоры легкой и средней степени достаточно применения в течение 6 сут. Длительное лечение на протяжении нескольких недель показано при тяжелых нарушениях молочнокислой вагинальной флоры или в период беременности.

Противопоказания

повышенная чувствительность к аскорбиновой кислоте.

Побочные эффекты

аллергические реакции, гипервитаминоз С; прием в дозе более 1 г/сут может вызывать изжогу, диарею, кристаллурию и образование уратных и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевых путях.

Особые указания

с осторожностью назначают больным с гиперкоагуляцией, тромбофлебитом и склонностью к тромбообразованию, а также при сахарном диабете. При мочекаменной болезни суточная доза аскорбиновой кислоты не должна превышать 1 г. При использовании аскорбиновой кислоты в высоких дозах необходим контроль функции почек и уровня АД, а также функции поджелудочной железы. Недостаток витамина С в рационе беременных может быть опасным для плода, однако применение его в высоких дозах в период беременности также может отрицательно повлиять на развитие плода. Аскорбиновая кислота проникает в грудное молоко, поэтому в период кормления грудью витамин С следует применять под контролем врача.

Взаимодействия

абсорбция витамина С снижается при одновременном применении пероральных контрацептивных средств, употреблении свежих фруктов или овощных соков, щелочных напитков. Аскорбиновая кислота при пероральном приеме повышает абсорбцию пенициллина, железа, снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами.

Передозировка

при длительном применении в высоких дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, нарушение функции почек, повышение АД.

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