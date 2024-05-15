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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (559856) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (12)
10,41
Экономия: -1,53 грн
8,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (24)
10,72
Экономия: -1,35 грн
9,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (8)
9,72
Экономия: -1,46 грн
8,26 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (28)
9,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (14)
9,86
Экономия: -1,02 грн
8,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (12)
9,52 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (33)
8,94
Экономия: -1,10 грн
7,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (9)
10,83
Экономия: -2,02 грн
8,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (22)
9,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (7)
9,71
Экономия: -1,42 грн
8,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
7,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (15)
10,87
Экономия: -1,56 грн
9,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (65)
8,85
Экономия: -1,11 грн
7,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (7)
8,66
Экономия: -0,99 грн
7,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (17)
10,04
Экономия: -1,23 грн
8,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (16)
9,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (217)
8,77
Экономия: -1,00 грн
7,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (11)
10,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (7)
10,19
Экономия: -1,64 грн
8,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (15)
10,26
Экономия: -1,71 грн
8,55 грн