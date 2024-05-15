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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с лимонным вкусом, №10 - Днепр (Днепропетровск) (413697) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Ухтомского, 5-А
Всего: упаковка (11)
12,45 грн
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (3)
11,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
Всего: упаковка (3)
13,35 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (10)
12,65 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
Всего: упаковка (11)
13,35 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
Всего: упаковка (3)
11,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: упаковка (10)
12,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: упаковка (34)
12,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (13)
12,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (10)
12,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (7)
10,97 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
Всего: упаковка (10)
12,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (11)
12,10
Экономия: -0,36 грн
11,74 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 45 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 159/2
Всего: упаковка (7)
12,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (11)
12,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 89-А/2
Всего: упаковка (8)
12,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
Всего: упаковка (1)
12,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
Всего: упаковка (5)
12,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Шпола, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (3)
12,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (5)
12,15 грн