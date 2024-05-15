Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (5935) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найденоВ других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 16:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (3)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (2)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (1)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2