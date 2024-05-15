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Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Днепр (Днепропетровск) (41129) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), ампула (5)
80,73
Экономия: -15,33 грн
65,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3), ампула (4)
79,12
Экономия: -16,11 грн
63,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (3)
71,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -15,60 грн
67,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), ампула (7)
76,81
Экономия: -14,86 грн
61,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
70,43 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
78,89
Экономия: -14,57 грн
64,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), ампула (5)
85,38
Экономия: -21,04 грн
64,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -8,60 грн
67,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4), ампула (4)
80,41
Экономия: -18,46 грн
61,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3), ампула (8)
81,14
Экономия: -19,19 грн
61,95 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
78,98
Экономия: -17,02 грн
61,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2), ампула (8)
77,08
Экономия: -12,76 грн
64,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (4), ампула (7)
79,28
Экономия: -14,97 грн
64,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (4)
77,03
Экономия: -12,66 грн
64,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: раствор для инъекций (8)
70,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2), ампула (5)
67,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (3)
81,77
Экономия: -19,81 грн
61,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (4)
82,26
Экономия: -5,26 грн
77,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (3), ампула (5)
73,70 грн