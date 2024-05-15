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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Днепр (Днепропетровск) (174139) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), ампула (5)
58,97
Экономия: -7,11 грн
51,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: раствор для инъекций (4)
43,86
Экономия: -4,87 грн
38,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
49,11
Экономия: -6,88 грн
42,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (2)
50,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
41,21
Экономия: -2,58 грн
38,63 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1), ампула (2)
47,41
Экономия: -4,45 грн
42,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: раствор для инъекций (1)
46,89
Экономия: -3,46 грн
43,43 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (1), ампула (5)
46,75
Экономия: -4,29 грн
42,46 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, пер. Фестивальный, 1
Всего: раствор для инъекций (5)
45,83
Экономия: -4,55 грн
41,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: раствор для инъекций (2)
36,80
Экономия: -2,06 грн
34,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (3)
44,29
Экономия: -5,40 грн
38,89 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (2)
36,95
Экономия: -1,88 грн
35,07 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: раствор для инъекций (3)
36,72
Экономия: -2,17 грн
34,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (2)
44,33
Экономия: -5,44 грн
38,89 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2), ампула (3)
43,49
Экономия: -4,60 грн
38,89 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1), ампула (1)
43,08
Экономия: -1,34 грн
41,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 37
Всего: упаковка (2), ампула (9)
50,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: раствор для инъекций (8)
41,78
Экономия: -3,02 грн
38,76 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (1)
41,71
Экономия: -4,27 грн
37,44 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (7)
41,31
Экономия: -2,91 грн
38,40 грн