Як не дати болю в горлі порушити ваші плани?

Біль у горлі — часта причина звернення до лікарів первинної ланки, педіатрів, оториноларингологів. Водночас біль у горлі — одна з найпоширеніших причин звернення до аптеки для купівлі безрецептурних препаратів.

Як же позбутися болю в горлі?

Важливо розуміти, що біль у горлі є не патологією, а симптомом. Він найчастіше має вірусну етіологію і може бути симптомом різних захворювань, зокрема:

тонзиліту;

загострення хронічного тонзиліту;

фарингіту;

паратонзилярного абсцесу;

скарлатини;

дифтерії;

епіглотиту;

інфекційного мононуклеозу;

кандидозу ротової порожнини;

вірусу Коксакі;

герпесвірусної інфекції;

гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) та ін.

Найчастіше біль у горлі є симптомом гострого респіраторного захворювання (ГРЗ). Залежно від етіології він може бути пов’язаний з наявністю таких супутніх симптомів та ознак, як:

закладеність носа, нежить;

кашель;

підвищена температура тіла;

утруднення ковтання;

висип на шкірі;

біль у вусі;

збільшення та болісність лімфовузлів;

головний біль;

ломота в м’язах та суглобах.

Водночас при ГРЗ можна зафіксувати біль у горлі без підвищеної температури тіла та кашлю або можуть виявлятися нежить та біль у горлі без підвищення температури тіла. Цей біль може бути постійним. У низці випадків болить горло при ковтанні.

Найчастіше при болю цієї локалізації лікування симптоматичне. При тонзиліті, скарлатині показана терапія болю в горлі антибіотиками та іншими препаратами, тому при підозрі на наявність цих захворювань не слід займатися самолікуванням.

В ідеалі на початку розвитку болю в горлі слід звернутися до лікаря або принаймні зв’язатися зі своїм сімейним лікарем по телефону, але така можливість є не завжди. Чим же вилікувати горло в домашніх умовах і як визначити, чи потрібна невідкладна медична допомога?

Пацієнтам з болем у горлі рекомендується відпочинок, достатнє вживання рідини (не менше 2,5 л/добу), уникати вживання гарячих/холодних та гострих страв.

У домашніх умовах для зменшення вираженості болю у горлі можна застосовувати місцеві та системні препарати. Так, ібупрофен і парацетамол сприяють зменшенню вираженості болю в горлі, а також лихоманки, головного болю, грипоподібного синдрому.

Місцеві засоби для симптоматичного лікування болю в горлі випускаються у формі таблеток для розсмоктування, льодяників, пастилок, спреїв та розчинів для полоскання.

Місцеві засоби можна розподілити на кілька груп:

препарати з протизапальною та знеболювальною дією (наприклад спреї та льодяники, що містять флурбіпрофен ). Якщо відчувається значно виражений біль у горлі, то для короткочасного зменшення його вираженості можуть бути рекомендовані ліки цієї групи;

). Якщо відчувається значно виражений біль у горлі, то для короткочасного зменшення його вираженості можуть бути рекомендовані ліки цієї групи; препарати з антисептичним ефектом (які містять амілметакрезол, 2,4-дихлорбензиловий спирт, деквалінію хлорид, лізоцим, хлорофіліпт , цетилпіридиній, декаметоксин ). Лікарські засоби цієї групи впливають на інфекційного агента, що спричинив біль у горлі. Антисептичні препарати можуть бути монокомпонентними або містити кілька діючих речовин із взаємодоповнювальною та взаємопідсилювальною дією (наприклад спрей для горла, що містить гексетидин, холіну саліцилат, хлорбутанол гемігідрат);

, цетилпіридиній, ). Лікарські засоби цієї групи впливають на інфекційного агента, що спричинив біль у горлі. Антисептичні препарати можуть бути монокомпонентними або містити кілька діючих речовин із взаємодоповнювальною та взаємопідсилювальною дією (наприклад спрей для горла, що містить гексетидин, холіну саліцилат, хлорбутанол гемігідрат); комбіновані препарати (наприклад льодяники, що містять 2,4-дихлорбензиловий спирт і амілметакрезол, що чинять антисептичну дію, та лідокаїн, що зумовлює місцевий анестезувальний ефект).

Також рекомендують фітопрепарати для полоскання горла, наприклад, відвари, настоянки, екстракти квіток ромашки.

Які ж ознаки болю в горлі свідчать про неприпустимість самолікування?

Пацієнтам з імуносупресією (застосуванням імуносупресантів, системних глюкокортикостероїдів), вродженим імунодефіцитом, вірусом імунодефіциту людини/синдромом набутого імунного дефіциту (ВІЛ/СНІД), тяжким перебігом супутньої патології та болем у горлі слід невідкладно звернутися до лікаря.

У домашніх умовах за допомогою дзеркала та ліхтарика можна провести самоогляд зіву та задньої стінки глотки. При виявленні гнійного нальоту на мигдаликах, збільшенні мигдаликів слід звернутися до лікаря. Наявність цих ознак може відмічатися при тонзиліті, основа лікування якого — антибіотикотерапія. Чим можна полоскати горло під час тонзиліту? Полоскання горла — допоміжний метод лікування при цьому захворюванні. Можуть бути рекомендовані препарати з антисептичною дією (хлорофіліпт, декаметоксин, сангвіритрин).

Також слід звернути увагу на болісність або збільшення лімфовузлів (шийних, привушних, потиличних, підщелепних). Їх збільшення — один із «червоних прапорців» при болі в горлі.

Супутня фебрильна температура тіла, що не знижується при застосуванні безрецептурних жарознижувальних препаратів, виражений головний біль, що супроводжується порушеннями загального самопочуття, нудотою та блюванням, висипом на шкірі, утруднення ковтання, відсутність ефекту під час застосування безрецептурних ліків — за наявності будь-якої з цих ознак слід негайно звернутися до лікаря.