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Активні речовини — “Р”РОМАШКА ЛІКАРСЬКА*& (MATRICARIA CHAMOMILLA*&)

РОМАШКА ЛІКАРСЬКА*& (MATRICARIA CHAMOMILLA*&) Діюча речовина

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Знайдено: 22 препарати
Ромашки квітки квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Ромашки квітки Квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 404 аптеках
від 60,85 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Ромашки квітки Квітки, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 394 аптеках
від 35,92 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Ромашки квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 280 аптеках
від 34,88 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; Віола
Ромашки квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 Віола
В 219 аптеках
від 56,62 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Лубнифарм
Ромашки квітки Квітки, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Лубнифарм
В 196 аптеках
від 50,50 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 40 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Віола
Ромашки квітки Квітки, 40 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Віола
В 159 аптеках
від 68,00 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Віола
Ромашки квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Віола
В 135 аптеках
від 68,00 грн
Ціни в аптеках
Рекутан розчин, 100 мл, флакон, № 1; Здоров'я ФК
Рекутан Розчин, 100 мл, флакон, № 1 Здоров'я ФК
В 75 аптеках
від 95,42 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Ромашки квітки Квітки, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 72 аптеках
від 65,00 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, пачка, пачка, № 20; Лубнифарм
Ромашки квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, пачка, пачка, № 20 Лубнифарм
В 10 аптеках
від 29,50 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 40 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Ромашки квітки Квітки, 40 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 9 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 50 г, пачка, тм айві, тм айві, № 1; Тернофарм
Ромашки квітки Квітки, 50 г, пачка, тм айві, тм айві, № 1 Тернофарм
В 6 аптеках
від 29,59 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, тм айві, тм айві, № 20; Тернофарм
Ромашки квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, тм айві, тм айві, № 20 Тернофарм
В 6 аптеках
від 30,43 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Лубнифарм
Ромашки квітки Квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Лубнифарм
В 5 аптеках
від 28,00 грн
Ціни в аптеках
Рекутан® рідина, 100 мл, флакон скляний, в пачці, в пачці, № 1; Галичфарм
Рекутан® Рідина, 100 мл, флакон скляний, в пачці, в пачці, № 1 Галичфарм
В 2 аптеках
від 103,50 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 40 г, пачка, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Ромашки квітки Квітки, 40 г, пачка, тм а+, тм а+, № 1 Віола
В 1 аптеці
від 35,50 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, пачка, пачка, № 25; Лубнифарм
Ромашки квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, пачка, пачка, № 25 Лубнифарм
В 1 аптеці
від 46,00 грн
Ціни в аптеках
Ромашки квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20; Віола
Ромашки квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 Віола
В 75 аптеках інших міст
від 47,50 грн
Ціни в інших містах
Ромашки квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 10; Віола
Ромашки квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 10 Віола
В 1 аптеці інших міст
від 38,00 грн
Ціни в інших містах
Ромашки квітки квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Ромашки квітки Квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Немає в наявності
Ромашки квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, тм а+, тм а+, № 20; Віола
Ромашки квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, тм а+, тм а+, № 20 Віола
Немає в наявності
Ромашки квітки квітки, 40 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Лубнифарм
Ромашки квітки Квітки, 40 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Лубнифарм
Немає в наявності