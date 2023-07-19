per os 1–2 капсули два або три рази на добу, за дві години до або після вживання їжі або перорального введення медикаментів. Запити достатнім об’ємом рідини.

Максимальна добова доза для дорослих та дітей у віці понад 14 років становить 6 капсул, для дітей віком 6–14 років — 3 капсули.