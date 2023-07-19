КСЕРОГЕЛЬ ПОЛІМЕТИЛСИЛОКСАН* (XEROGEL POLYMETHYLSILOXANE*) Діюча речовина
при введенні per os виконує детоксикаційну роль. Ефективно вбирає токсичні речовини середньої молекулярної маси та продукти неповного метаболізму з кишківника і крові, допомагає видаленню з організму радіоактивних ізотопів. Зменшує вираженість симптомів інтоксикації, поліпшує роботу кишківника, печінки та нирок, сприяє нормалізації тестів крові та сечі. Завдяки процесам детоксикації покращує імунну функцію.
Вкриває шаром слизову оболонку ШКТ, таким чином попереджуючи розвиток ерозій.
Кишкової абсорбції препарату не відбувається.
– у комплексі лікування з метою дезінтоксикації при ХНН, що виникла внаслідок пієлонефриту, полікістозу нирок, сечокамя’ної хвороби;
– у комплексі лікування пацієнтів з кишковим дисбіозом;
– гепатит (токсичної або вірусної етіології), запалення печінки та жовчного міхура, цироз печінки, застій жовчі, запалення слизової оболонки шлунка (зі зниженою кислотопродукцією), запалення тонкої та/або товстої кишки, рідкі випорожнення;
– отруєння етанолом або наркотичними засобами;
– реакції алергічного характеру, хвороби шкіри (діатез, нейродерміт);
– лікування інтоксикації у пацієнтів з опіками;
– лікування інтоксикації у пацієнтів з гнійно-септичними процесами;
– токсикоз І половини вагітності.
per os 1–2 капсули два або три рази на добу, за дві години до або після вживання їжі або перорального введення медикаментів. Запити достатнім об’ємом рідини.
Максимальна добова доза для дорослих та дітей у віці понад 14 років становить 6 капсул, для дітей віком 6–14 років — 3 капсули.
– гострий ілеус;
– особисте несприйняття речовин лікарського засобу.
при початковому прийомі лікарського засобу може спостерігатися тимчасовий закреп.
Можливі епізоди особистого несприйняття речовин лікарського засобу.
з метою попередження розвитку закрепу особам, які мають таку схильність, протягом перших 2 діб прийому лікарського засобу слід проводити очищення кишківника за допомогою клізми на ніч чи застосовувати препарати послаблювальної дії.
сумісне застосування з іонообмінними смолами може спричинити розвиток закрепу.
Не можна застосовувати разом з срібловмісними лікарськими засобами.
побічних ефектів при прийомі дози, що перевищує максимальну разову, не виявлено.