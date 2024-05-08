p/os; табл. та капс. застосовують у дітей віком від 6 років по 200 мг 3-4 р/добу; дорослим та дітям віком від 15 років по 200 мг 4 р/добу; суспензію p/os застосовують дітям віком від 2 років по 200 мг (5 мл) 3 р/добу, дорослим — по 200 мг (5 мл) 4 р/добу; МДД — 800 мг; тривалість лікування — не більше 7 діб.