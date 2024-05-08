Ніфуроксазид (Nifuroxazidum) Діюча речовина
протимікробний ЛЗ, похідний нітрофурану; чинить антимікробні та протипаразитарні властивості, що зумовлено наявністю аміногрупи; локальна активність та відсутність проникнення в органи та тканини організму зумовлює його унікальність у порівнянні з іншими похідними нітрофурану; відсутня системна дія; ефективний відносно Гр (+) та Гр (-) м/о: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella spp., Shigella spp.
гостра діарея інфекційної етіології.
p/os; табл. та капс. застосовують у дітей віком від 6 років по 200 мг 3-4 р/добу; дорослим та дітям віком від 15 років по 200 мг 4 р/добу; суспензію p/os застосовують дітям віком від 2 років по 200 мг (5 мл) 3 р/добу, дорослим — по 200 мг (5 мл) 4 р/добу; МДД — 800 мг; тривалість лікування — не більше 7 діб.
підвищена чутливість до ніфуроксазиду, інших похідних 5-нітрофурану або інших компонентів ЛЗ.
алергічний риніт, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, шкірний свербіж; біль у животі, нудота, блювання, загострення діареї; рідко — гранулоцитопенія, пустульоз, вузликовий свербчак.