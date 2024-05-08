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Активні речовини — “Н”Ніфуроксазид (Nifuroxazidum)

Ніфуроксазид (Nifuroxazidum) Діюча речовина

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Знайдено: 44 препарати
Ніфуроксазид-Сперко капсули, 200 мг, контейнер, в пачці, в пачці, № 12; Сперко Україна
Ніфуроксазид-Сперко Капсули, 200 мг, контейнер, в пачці, в пачці, № 12 Сперко Україна
В 771 аптеці
від 95,97 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид Ріхтер таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 24; Гедеон Ріхтер
Ніфуроксазид Ріхтер Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 24 Гедеон Ріхтер
В 654 аптеках
від 170,15 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид Ріхтер суспензія оральна, 220 мг/5 мл, флакон, 90 мл, № 1; Гедеон Ріхтер
Ніфуроксазид Ріхтер Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, флакон, 90 мл, № 1 Гедеон Ріхтер
В 530 аптеках
від 229,87 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, № 10; Київмедпрепарат
Ніфуроксазид Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, № 10 Київмедпрепарат
В 473 аптеках
від 95,94 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді, 100 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд Капсули тверді, 100 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 470 аптеках
від 67,65 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна, 200 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Сперко Україна
Ніфуроксазид-Сперко Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Сперко Україна
В 451 аптеці
від 150,19 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид Алкалоїд суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Алкалоїд
В 301 аптеці
від 113,72 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, з дозуючою скляночкою в пачці, з доз. склян. в пачці, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, з дозуючою скляночкою в пачці, з доз. склян. в пачці, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 210 аптеках
від 98,00 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 185 аптеках
від 193,30 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді, 200 мг, блістер, № 20; Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд Капсули тверді, 200 мг, блістер, № 20 Алкалоїд
В 171 аптеці
від 144,50 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 114 аптеках
від 239,00 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 85 аптеках
від 185,60 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, № 1; Тернофарм
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, № 1 Тернофарм
В 84 аптеках
від 104,09 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 58 аптеках
від 185,00 грн
Ціни в аптеках
Мирофурил капсули, 200 мг, блістер, № 10; РОКЕТ-ФАРМ ООО
Мирофурил Капсули, 200 мг, блістер, № 10 РОКЕТ-ФАРМ ООО
В 53 аптеках
від 107,19 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид таблетки, вкриті оболонкою, 0,1 г, блістер, № 30; Тернофарм
Ніфуроксазид Таблетки, вкриті оболонкою, 0,1 г, блістер, № 30 Тернофарм
В 47 аптеках
від 98,52 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, № 20; Київмедпрепарат
Ніфуроксазид Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, № 20 Київмедпрепарат
В 39 аптеках
від 168,00 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 220 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Артеріум Лтд
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Артеріум Лтд
В 30 аптеках
від 157,40 грн
Ціни в аптеках
Ніфурозид-Здоров'я капсули, 200 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Здоров'я ФК
Ніфурозид-Здоров'я Капсули, 200 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Здоров'я ФК
В 18 аптеках
від 86,42 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид таблетки, вкриті оболонкою, 0,1 г, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 30; Тернофарм
Ніфуроксазид Таблетки, вкриті оболонкою, 0,1 г, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 30 Тернофарм
В 15 аптеках
від 153,50 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 15 аптеках
від 192,30 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10; Київмедпрепарат
Ніфуроксазид Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10 Київмедпрепарат
В 9 аптеках
від 150,00 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 8 аптеках
від 195,00 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1; Тернофарм
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 Тернофарм
В 7 аптеках
від 175,90 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 220 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 5 аптеках
від 130,54 грн
Ціни в аптеках
Ніфурозид-Здоров'я суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Здоров'я ФК
Ніфурозид-Здоров'я Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Здоров'я ФК
В 4 аптеках
від 89,19 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид капсули, 200 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Капсули, 200 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 3 аптеках
від 121,88 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм а+, тм а+, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм а+, тм а+, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1 аптеці
від 141,00 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид капсули, 200 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Капсули, 200 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 10 аптеках інших міст
від 161,00 грн
Ціни в інших містах
Ніфуроксазид суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, банка, 90 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1 аптеці інших міст
від 176,65 грн
Ціни в інших містах
Ентерофурил® капсули, 100 мг, № 30; Босналек
Ентерофурил® Капсули, 100 мг, № 30 Босналек
Немає в наявності
Ніфурозид-Здоров'я капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Здоров'я ФК
Ніфурозид-Здоров'я Капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Ніфурозид-Здоров'я капсули, 200 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10; Здоров'я ФК
Ніфурозид-Здоров'я Капсули, 200 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Стопдіар капсули тверді, 200 мг, блістер, № 12; Гедеон Ріхтер
Стопдіар Капсули тверді, 200 мг, блістер, № 12 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Мирофурил суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; РОКЕТ-ФАРМ ООО
Мирофурил Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
Ніфуроксазид капсули, 200 мг, блістер, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Капсули, 200 мг, блістер, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Ніфуроксазид капсули, 200 мг, блістер, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Капсули, 200 мг, блістер, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Ніфуроксазид капсули, 200 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Капсули, 200 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Ніфуроксазид капсули, 200 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Капсули, 200 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Ніфуроксазид капсули, 200 мг, блістер, тм профі фарм, тм профі фарм, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Капсули, 200 мг, блістер, тм профі фарм, тм профі фарм, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Ніфуроксазид капсули, 200 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Капсули, 200 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Ніфуроксазид капсули, 200 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Капсули, 200 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Ніфуроксазид капсули, 200 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Капсули, 200 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Ніфуроксазид капсули, 200 мг, блістер, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 20; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ніфуроксазид Капсули, 200 мг, блістер, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 20 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності

протимікробний ЛЗ, похідний нітрофурану; чинить антимікробні та протипаразитарні властивості, що зумовлено наявністю аміногрупи; локальна активність та відсутність проникнення в органи та тканини організму зумовлює його унікальність у порівнянні з іншими похідними нітрофурану; відсутня системна дія; ефективний відносно Гр (+) та Гр (-) м/о: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella spp., Shigella spp.

гостра діарея інфекційної етіології.

p/os; табл. та капс. застосовують у дітей віком від 6 років по 200 мг 3-4 р/добу; дорослим та дітям віком від 15 років по 200 мг 4 р/добу; суспензію p/os застосовують дітям віком від 2 років по 200 мг (5 мл) 3 р/добу, дорослим — по 200 мг (5 мл) 4 р/добу; МДД — 800 мг; тривалість лікування — не більше 7 діб.

підвищена чутливість до ніфуроксазиду, інших похідних 5-нітрофурану або інших компонентів ЛЗ.

алергічний риніт, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, шкірний свербіж; біль у животі, нудота, блювання, загострення діареї; рідко — гранулоцитопенія, пустульоз, вузликовий свербчак.