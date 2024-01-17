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Активні речовини — “Д”ДІОСМЕКТИТ* (DIOSMECTITUM*)

ДІОСМЕКТИТ* (DIOSMECTITUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Смекта® ваніль порошок для оральної суспензії, 3 г, пакетик, № 12; Майолі
Смекта® ваніль Порошок для оральної суспензії, 3 г, пакетик, № 12 Майолі
В 1190 аптеках
від 164,71 грн
Ціни в аптеках
Смекта® апельсин-ваніль порошок для оральної суспензії, 3 г, пакетик, № 12; Майолі
Смекта® апельсин-ваніль Порошок для оральної суспензії, 3 г, пакетик, № 12 Майолі
В 1136 аптеках
від 156,09 грн
Ціни в аптеках
Смекта® полуниця порошок для оральної суспензії, 3 г, пакет, № 12; Майолі
Смекта® полуниця Порошок для оральної суспензії, 3 г, пакет, № 12 Майолі
В 1075 аптеках
від 167,93 грн
Ціни в аптеках
Смекталія® суспензія оральна, 3 г, пакетик, 10.27 г, № 12; Майолі
Смекталія® Суспензія оральна, 3 г, пакетик, 10.27 г, № 12 Майолі
В 824 аптеках
від 148,69 грн
Ціни в аптеках
Біонорм® Детокс таблетки, що диспергуються, 1,5 г, блістер, № 18; Київський вітамінний завод
Біонорм® Детокс Таблетки, що диспергуються, 1,5 г, блістер, № 18 Київський вітамінний завод
В 704 аптеках
від 83,02 грн
Ціни в аптеках
Ентеросмектит порошок для оральної суспензії, саше, 3.76 г, № 10; Тернофарм
Ентеросмектит Порошок для оральної суспензії, саше, 3.76 г, № 10 Тернофарм
В 195 аптеках
від 98,26 грн
Ціни в аптеках
Ентеросмектит порошок для оральної суспензії, саше, 3.76 г, № 30; Тернофарм
Ентеросмектит Порошок для оральної суспензії, саше, 3.76 г, № 30 Тернофарм
В 186 аптеках
від 212,30 грн
Ціни в аптеках
Апсорбін порошок для оральної суспензії, 3,76 г, саше, № 10; Фармак
Апсорбін Порошок для оральної суспензії, 3,76 г, саше, № 10 Фармак
В 157 аптеках
від 99,00 грн
Ціни в аптеках
Біонорм® Детокс таблетки, що диспергуються, 1,5 г, блістер, № 6; Київський вітамінний завод
Біонорм® Детокс Таблетки, що диспергуються, 1,5 г, блістер, № 6 Київський вітамінний завод
В 146 аптеках
від 35,29 грн
Ціни в аптеках
Діосмектит-Здоров'я порошок для оральної суспензії, 3 г, саше, 3.76 г, № 10; Здоров'я
Діосмектит-Здоров'я Порошок для оральної суспензії, 3 г, саше, 3.76 г, № 10 Здоров'я
Немає в наявності

це подвійний силікат алюмінію та магнію; завдяки стереометричній структурі та високій пластичній в’язкості має високу обволікаючу здатність щодо слизової оболонки травного тракту; шляхом взаємодії з глікопротеїнами слизової оболонки збільшує резистентність слизу до подразників; впливаючи на бар’єрну функцію слизової оболонки травної системи та завдяки високій здатності до зв’язування зі слизовою оболонкою захищає слизову оболонку травного тракту; є радіопрозорою, не забарвлює кал та у звичайних дозах не впливає на фізіологічний час проходження через кишечник.

симптоматичне лікування г. діареї у дітей та немовлят віком від 1 місяця (у комплексній терапії з р-ном для р/os регідратації) та у дорослих; симптоматичне лікування хр. діареї; симптоматичне лікування болю, пов’язаного з езофагогастродуоденальними та кишковими захворюваннями.

г. діарея: для дітей: від 1 місяця до 1 року - 2 пакетики на день протягом 3 днів, потім 1 пакетик на день; від 1 року - 4 пакетики на день протягом 3 днів, потім 2 пакетики на день; для дорослих: в середньому 3 пакетики на день, доза препарату може бути подвоєна на початку лікування; інші показання: діти від 1 місяця до 1 року: 1 пакетик на день; діти від 1 до 2 років: від 1-2 пакетиків на день; діти віком від 2 років: 2-3 пакетики на день; дорослі: у середньому 3 пакетики на день; вміст пакетика необхідно змішати до утворення суспензії безпосередньо перед використанням; рекомендується приймати: після їди при езофагітах, між прийомами їжі при інших показаннях.

гіперчутливість до препарату; кишкова непрохідність.

запори, метеоризм, блювання, кропив’янка, висип, свербіж та ангіоневротичний набряк.