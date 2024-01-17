г. діарея: для дітей: від 1 місяця до 1 року - 2 пакетики на день протягом 3 днів, потім 1 пакетик на день; від 1 року - 4 пакетики на день протягом 3 днів, потім 2 пакетики на день; для дорослих: в середньому 3 пакетики на день, доза препарату може бути подвоєна на початку лікування; інші показання: діти від 1 місяця до 1 року: 1 пакетик на день; діти від 1 до 2 років: від 1-2 пакетиків на день; діти віком від 2 років: 2-3 пакетики на день; дорослі: у середньому 3 пакетики на день; вміст пакетика необхідно змішати до утворення суспензії безпосередньо перед використанням; рекомендується приймати: після їди при езофагітах, між прийомами їжі при інших показаннях.