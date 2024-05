Кісти нирок та полікістоз нирок: чи є відмінності?

Одним з важливих завдань нирок є очищення крові від надлишку рідини, хімічних речовин та метаболітів, а також їх виведення із сечею.

Два захворювання нирок зі схожими назвами, але різними причинами — це кісти нирок і полікістоз нирок.

Кісти нирок

Кісти нирок є рідинними утвореннями, тобто нагадують мішкоподібні порожнини в нирках, заповнені рідиною. Кісти нирок можуть розвиватися при захворюваннях, що знижують ниркову функцію. Але найчастіше кісти нирок належать до типу, що називається «простими кістами нирок». Прості кісти нирок не є раком і рідко викликають порушення функції нирок. Однак при складних формах кіст необхідно спостерігати за змінами, які можуть призвести до розвитку раку, та проходити регулярні обстеження.

За даними Національного інституту діабету, розладів травлення та нирок (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disorders — NIDDK), у близько 1 з 10 осіб виявляють прості кісти нирок, а у осіб віком 50 років і старше у близько 1 з 5 діагностують цю патологію.

Неясно, що спричиняє розвиток простих кіст нирок. Експерти припускають, що вони розвиваються, коли поверхневий шар нирки слабшає та утворює «мішечок». Потім цей «мішечок» наповнюється рідиною, відокремлюється і перетворюється на кісту.

Прості кісти нирок зазвичай не викликають розвитку симптомів. Водночас при значному розмірі кіст можна зафіксувати наступні симптоми:

тупий біль у спині чи боці;

підвищену температура тіла;

біль у верхній частині живота.

Якщо проста кіста нирки не викликає жодних симптомів і не впливає на функцію нирок, лікування може не знадобитися. Лікар може порекомендувати регулярно проходити ультразвукове дослідження для моніторингу змін кісти нирки.

Якщо проста кіста нирок викликає розвиток симптомів, може бути рекомендована її пункція та дренування з подальшим заповненням кісти спеціальним розчином для запобігання рецидиву або операція з видалення кісти.

Полікістоз нирок

Полікістоз нирок — це спадкове захворювання, у якому скупчення неракових кіст розвиваються переважно всередині нирок, унаслідок нирки згодом збільшуються у розмірах та їх функція порушується. Кісти розрізняють за розміром, вони можуть досягати дуже великого об’єму. Наявність значної кількості кіст або кіст великого розміру може призвести до пошкодження нирок.

За даними NIDDK, розлади травлення та нирок, полікістоз нирок є одними з найпоширеніших генетичних захворювань. Полікістоз нирок відмічають у близько 500 000 осіб у США.

Симптоми полікістозу нирок можуть включати:

підвищений артеріальний тиск;

біль у спині чи боці;

кров у сечі;

відчуття повноти у животі;

при значному збільшенні розміру нирок може бути виявлено збільшення розміру живота;

головний біль.

У пацієнтів можуть розвиватися:

камені в нирках;

інфекції сечовивідних шляхів чи нирок;

ниркова недостатність.

Лікування полікістозної хвороби нирок спрямоване на профілактику розвитку ускладнень та корекцію симптомів, воно включає:

застосування лікарських засобів для уповільнення росту кіст;

контроль артеріального тиску;

модифікацію способу життя, зокрема підтримку здорової маси тіла, вживання рідини протягом доби, дотримання дієти з низьким вмістом солі та вживання меншої кількості білка;

симптоматичну терапію больового синдрому;

своєчасне лікування інфекцій сечового міхура або нирок антибіотиками для запобігання їх ушкодженню;

профілактику утворення тромбів у сечовивідних шляхах (зокрема пиття додаткової кількості рідини);

діаліз чи трансплантацію нирки в разі розвитку ниркової недостатності.

