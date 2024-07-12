Герпесвірусна інфекція є одним з найбільш поширених вірусних захворювань у всьому світі й уражує мільйони людей.

Що таке герпес та як його розпізнати?

Герпес — це група вірусних інфекцій, що викликають віруси родини Herpesviridae. Найбільш поширеними є віруси простого герпесу (ВПГ) типів 1 і 2. Ці віруси мають здатність до латентності, що означає їх довічну наявність в організмі після первинного інфікування.

При діагностиці герпетичної інфекції потрібний комплексний підхід. Вибір методу залежить від клінічної картини, стадії патології та доступності лабораторних тестів.

Симптоми герпесу

Герпетична інфекція може виявлятися різноманітними симптомами, які залежать від стадії захворювання та індивідуальних особливостей організму. Важливо, що хоча ВПГ-1 і ВПГ-2 мають типові місця ураження, обидва типи вірусу також можуть викликати розвиток інфекції у будь-якій локалізації.

Крім того, ступінь тяжкості та частота рецидивів можуть значно варіювати у різних пацієнтів та залежать від стану імунної системи, наявності супутніх захворювань та способу життя.

Стадії герпетичної інфекції:

продромальний період (6–24 год) — свербіж, печіння в місці майбутнього висипу, загальне нездужання, слабкість, субфебрильна температура;

активна стадія — еритема, формування везикул із прозорою рідиною, виражена болісність, гарячка, збільшення лімфовузлів;

стадія виразки — згодом на місці везикул формуються ерозії та виразки, максимальна болісність;

стадія загоєння.

Герпетична інфекція може виявлятися атиповими формами, які іноді ускладнюють діагностику. До атипових проявів належить зостериформний герпес на тілі, при якому висип локалізується лінійно, слідуючи ходу нерва, що нагадує оперізуючий лишай.

Іншою незвичайною формою інфекції є герпетичний панарицій (герпес на пальцях рук), який може бути помилково діагностований як бактеріальна інфекція, що наголошує на важливості правильної діагностики для призначення адекватного лікування.

Найбільш серйозним системним проявом є герпетичний менінгоенцефаліт — запалення головного мозку та його оболонок. Цей стан характеризується значно вираженим головним болем, порушенням свідомості, судомами і може призвести до незворотних неврологічних наслідків або навіть смерті без своєчасної терапії.

Ознаки 1-го типу герпесу

ВПГ-1 переважно уражує зону обличчя та верхньої частини тіла. До основних клінічних форм належать:

Герпес губ (Herpes labialis) — найчастіша локалізація — межа шкіри та червоної облямівки губ. Висипи у вигляді групи везикул на еритематозній основі. Болісність при прийомі їжі та розмові. Можливе поширення запальних елементів на щоки та підборіддя. Тривалість висипів — 7–10 днів. Герпес у носі – розвиток болісних пухирців та виразок на слизовій оболонці носових ходів, внутрішньої частини носа. Почервоніння та набряклість навколо висипу, біль та дискомфорт при диханні. Тривалість наявності висипу — 7–10 днів. Герпетичний стоматит — множинні везикули на слизовій оболонці рота. Утворення болісних ерозій на місці везикул. Регіонарний лімфаденіт. Тривалість наявності висипу 10–14 днів.

Ознаки герпесу 2-го типу

ВПГ-2 переважно викликає ураження геніталій та навколишніх ділянок:

Генітальний герпес — везикулярний висип на статевих органах. У жінок: ураження слизової оболонки вульви, піхви, шийки матки. У чоловіків: висип на головці та тілі статевого члена. Болісність при сечовипусканні (дизурія). Свербіж і печіння в зоні геніталій. Виділення із статевих органів. Збільшення пахових лімфовузлів. Герпетичний проктит — болісні висипи в періанальній ділянці. Біль при дефекації. Слизово-кров’янисті виділення із прямої кишки. Герпетичний цистит — часте та болісне сечовипускання, біль у надлобковій ділянці, гематурія (кров у сечі).

Як лікувати герпес: особливості лікарських засобів

Терапія герпетичної інфекції ґрунтується на застосуванні противірусних препаратів, що пригнічують реплікацію ВПГ. Основними діючими речовинами є:

Особливості лікування герпетичної інфекції відіграють ключову роль в її ефективності. Критично важливим фактором є своєчасний початок противірусної терапії. Максимальний терапевтичний ефект досягається на початку лікування у перші 72 год з початку розвитку симптомів. Це зумовлено тим, що у ранній фазі інфекції активна реплікація вірусу найбільш інтенсивна і своєчасне застосування противірусних препаратів дозволяє значно скоротити тривалість захворювання та зменшити вираженість симптомів.

Тривалість терапії не є універсальною та варіює залежно від кількох факторів. Ключовими аспектами, що впливають на тривалість лікування, є локалізація герпетичного висипу та тяжкість перебігу інфекції, наприклад:

при лабіальному герпесі курс терапії може бути коротшим, ніж при генітальному або герпетичному кератиті;

при тяжких формах захворювання, особливо у пацієнтів з імуносупресією, потрібне триваліше лікування тощо.

Лікування герпесу 1-го та 2-го типів: ефективні препарати

Терапія ВПГ-1 і ВПГ-2 має схожі принципи, але може різнитися залежно від локалізації та частоти розвитку рецидивів.

Чим лікувати герпес на губі (ВПГ-1):

місцеве лікування (крем / мазь від герпесу) — ацикловір 2,5% крем 5 р/добу, 4–10 днів або пенцикловір 1% крем кожні 2 год протягом доби, 4 дні;

системна терапія (таблетки від герпесу) — валацикловір 2000 мг 2 р/добу, 1 день.

При виборі крему чи мазі від герпесу для дітей важливо враховувати вік дитини та локалізацію ураження. У деяких випадках місцевого лікування може бути недостатньо (при тяжких формах герпесу у дітей) та може бути показана системна противірусна терапія.

Принципи лікування генітального герпесу (ВПГ-2):

первинний епізод — ацикловір 200 мг перорально 5 р/добу, 5 днів, валацикловір 500 мг 2 р/добу, 5–10 днів або фамцикловір 250 мг 3 р/добу, 5 днів;

рецидивний герпес (епізодичне лікування) — ацикловір 400 мг 2 р/добу, валацикловір 500 мг 1 р/добу або фамцикловір 125 мг 2 р/добу, 5 днів.

Ефективність терапії оцінюється зі зменшенням тривалості епізоду, вираженості больового синдрому та зниженням частоти розвитку рецидивів.

Як позбутися герпесу за 1 добу?

На жаль, позбутися герпесу за 1 добу неможливо. Однак можна значно скоротити тривалість та зменшити вираженість симптомів загострення при ранньому початку лікування. Основні рекомендації, як швидко вилікувати герпес:

ранній початок противірусної терапії;

місцеве застосування противірусних препаратів.

Важливо пам’ятати, що навіть при швидкому усуненні видимих ​​симптомів, вірус продовжує виділятися ще кілька днів. Повне розрішення епізоду захворювання зазвичай триває 7–10 днів.

Як вилікувати герпес назавжди?

Повністю вилікувати герпес неможливо, тому що вірус залишається в організмі в латентному стані довічно. Однак його можна контролювати за допомогою антивірусних препаратів, які знижують частоту та тяжкість перебігу рецидивів. Важлива також підтримка імунної системи, здоровий спосіб життя та уникнення тригерів.

Профілактика герпесу

Профілактика герпетичної інфекції включає комплекс заходів, спрямованих на запобігання первинному інфікуванню та зниження частоти рецидивів:

уникнення контакту з інфікованими особами під час активного висипу;

використання бар’єрних методів контрацепції;

дотримання правил особистої гігієни;

зміцнення імунітету (здоровий спосіб життя, повноцінне харчування).

Вірус герпесу чутливий до впливу різних факторів, які можуть його знищити або послабити. Це дуже важливо для профілактики та лікування герпесу, а також зниження ризику його передачі. Чого «боїться» вірус герпесу: