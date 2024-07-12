Геморой — це поширене захворювання, яке зумовлює суттєвий дискомфорт та значно знижує якість життя. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 50% усього дорослого населення стикається з цією проблемою хоча б раз у житті. У розвинених країнах поширеність геморою досягає 20–30% серед всього дорослого населення, причому пік захворюваності припадає на вік 45–65 років.

У статистичних даних встановлено, що геморой частіше діагностують у чоловіків, ніж жінок, у співвідношенні приблизно 2:1. Однак у період вагітності та після пологів жінки схильні до підвищеного ризику розвитку цього патологічного стану.

Незважаючи на значну поширеність, багато людей соромляться звертатися до лікаря з цією проблемою, що призводить до ускладнень та хронізації процесу. За оцінками експертів, лише 40% усіх пацієнтів із симптомами геморою своєчасно звертаються по медичну допомогу.

Причини розвитку геморою

Геморой розвивається внаслідок комплексного впливу різних факторів. Розуміння цих причин вкрай важливе для ефективної профілактики та раннього початку лікування захворювання. Нижче наведені основні фактори, що зумовлюють розвиток геморою:

малорухливий спосіб життя — тривале сидіння призводить до застою крові в малому тазі. Це підвищує тиск на венозні сплетення прямої кишки, що спричиняє розвиток внутрішнього геморою, терапія якого може бути складною;

надмірна напруга при дефекації — хронічні запори або звичка довго сидіти в туалеті (наприклад, читаючи або використовуючи смартфон) підвищують тиск на гемороїдальні вузли. Це може викликати їх розширення та запалення;

вагітність і пологи — у період вагітності збільшується об’єм крові в організмі, а матка, що постійно росте, чинить тиск на вени малого тазу. При пологах відбувається сильне напруження м’язів тазового дна, що може спровокувати розвиток геморою;

генетична схильність — у осіб, чиї близькі родичі мають геморой, ризик розвитку цього захворювання вищий. Це може бути пов’язане зі спадковою слабкістю сполучної тканини;

надмірна маса тіла — надає додаткове навантаження на венозну систему, зокрема в зоні малого тазу;

неправильне харчування — дієта з низьким вмістом клітковини зумовлює розвиток запорів, що, зі свого боку, підвищує ризик розвитку геморою;

підвищені фізичні навантаження — підйом важкого та інтенсивні силові тренування можуть підвищувати внутрішньочеревний тиск, призводячи до розвитку патології;

деякі лікарські засоби — тривалий прийом проносних засобів або антикоагулянтів.

Перші симптоми геморою

Рання діагностика геморою вкрай важлива для ефективного лікування та запобігання ускладненням. Основні симптоми, на які слід звернути увагу:

дискомфорт і свербіж в анальній зоні — це часто перша ознака геморою, що розвивається. Пацієнти відмічають відчуття стороннього тіла, печіння або подразнення в зоні ануса. Вираженість свербежу може збільшуватися після дефекації або в нічний час;

біль під час дефекації — може варіювати від незначного дискомфорту до гострого болю, що пронизує, особливо при випаданні гемороїдальних вузлів;

кровотеча з прямої кишки — кров зазвичай яскраво-червона і може з’являтися на туалетному папері, в унітазі або на поверхні калу;

випадання гемороїдальних вузлів — при прогресуванні патологічного стану гемороїдальні вузли можуть випадати назовні. На початкових стадіях вони самостійно вправляються, але з часом може знадобитися ручне вправляння;

виділення слизу — збільшені гемороїдальні вузли можуть продукувати велику кількість слизу, що призводить до відчуття вологості та дискомфорту в анальній ділянці;

набряк та запалення навколишніх тканин збільшує вираженість больових відчуттів;

зміна характеру випорожнень — запори чи, навпаки, діарея можуть бути як причиною, так і наслідком геморою.

Чим лікувати геморой?

При лікуванні геморою потрібний комплексний підхід, що залежить від стадії захворювання та вираженості симптомів. Немає одного кращого засобу від геморою — тактика терапії патології включає як консервативні, так і в разі потреби хірургічні методи.

Як вилікувати геморой (основні напрямки терапії):

зміна способу життя — корекція дієти зі збільшенням споживання клітковини, достатнє вживання рідини, регулярні фізичні вправи, уникнення тривалого сидіння;

гігієнічні процедури — після дефекації слід очищати анальну зону прохолодною водою з м’яким миючим засобом або використовувати вологі серветки;

медикаментозне лікування — венотоніки та ангіопротектори, протизапальні препарати, знеболювальні засоби, топічні препарати;

малоінвазивні процедури — склеротерапія, інфрачервона фотокоагуляція, лігування латексними кільцями;

хірургічне лікування — гемороїдектомія, степлерна гемороїдопексія, дезартерізація гемороїдальних вузлів.

При гострому геморої терапія спрямована на усунення симптомів та переведення захворювання в латентну фазу. Тільки після цього можна переходити до видалення гемороїдальних вузлів.

Терапія хронічного геморою безпосередньо залежить від його стадії. На перших етапах можливе проведення консервативного лікування, на ІІ–ІІІ стадії перевага надається малоінвазивним методикам, що дозволяють не тільки усунути джерело проблеми, але й зберегти якість життя пацієнта.

Зовнішній геморой найчастіше виліковується місцевими препаратами та поєднано із системною терапією.

Внутрішній геморой, лікування якого може бути складнішим, часто передбачає комбінацію кількох методів.

Таблетки від геморою

Таблетовані препарати відіграють важливу роль у комплексній терапії геморою, особливо на ранніх стадіях патології та для профілактики загострень. Дія венотоніків та ангіопротекторів спрямована на підвищення венозного тонусу, зменшення вираженості запалення та симптомів:

діосмін та гесперидин — підвищують мікроциркуляцію, зміцнюють стінки вен;

та гесперидин — підвищують мікроциркуляцію, зміцнюють стінки вен; троксерутин — знижує проникність капілярів, чинить протизапальну дію;

— знижує проникність капілярів, чинить протизапальну дію; екстракт кінського каштану містить есцин , який зменшує вираженість набряку і запалення.

Супозиторії від геморою

Супозиторії є одними із основних засобів місцевого лікування геморою. Ефективні свічки від геморою мають низку переваг, таких як:

швидке полегшення стану;

зручність використання;

мінімальний системний вплив.

Види свічок:

протизапальні — з глюкокортикостероїдами, нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП);

знеболювальні — з анестетиками;

венотонізувальні — з екстрактом кінського каштана, рутином та есцином;

на основі рослинних компонентів — з екстрактом алое, олією обліпихи;

регенерувальні — з декспантенолом, метилурацилом;

комбіновані — містять кілька активних компонентів.

Свічки від геморою, що розсмоктують вузли, часто містять гепарин для підвищення мікроциркуляції та зменшення набряку.

В аптеках України представлені супозиторії (свічки) від геморою як зарубіжних, так і вітчизняних виробників.

Мазі від геморою

Мазі є ще одним важливим складником місцевого лікування геморою, особливо ефективним при зовнішніх гемороїдальних вузлах. Ця лікарська форма має наступні переваги:

тривалий вплив на уражену ділянку;

можливість застосування при зовнішньому геморої;

зволожувальний та захисний ефект.

Препарати від геморою у формі мазі містять ті самі діючі речовини, що і супозиторії. Така лікарська форма показана для терапії зовнішнього геморою.

Лікувати геморой необхідно комплексно, поєднуючи місцеві засоби із системними методами терапії та зміною способу життя.

Профілактика геморою

Профілактика геморою відіграє ключову роль у запобіганні розвитку патології та її рецидивів. Профілактичні заходи включають: