Фолієва кислота: питання та відповіді

Фолієва кислота (птероілглутамінова кислота), або вітамін Вс, В 9 , у печінці відновлюється до тетрагідрофолату. Тетрагідрофолат, у свою чергу, є коферментом у багатьох метаболічних процесах. Він необхідний для нормального кровотворення (відіграє важливу роль у процесі дозрівання мегалобластів та утворення нормобластів, стимулює еритропоез). Крім того, тетрагідрофолат бере участь у синтезі деяких амінокислот (включаючи метіонін, серин, гліцин та гістидин), пуринових та піримідинових нуклеотидів, в обміні холіну (є попередником нейромедіатора ацетилхоліну). Важливими є функції тетрагідрофолату під час вагітності: він сприяє нормальному дозріванню та функціонуванню плаценти, чинить захисну дію щодо тератогенних факторів (знижує ризик розвитку вроджених вад нервової системи у плода). У чоловіків фолієва кислота бере участь у процесі дозрівання сперматозоїдів. В організм вона надходить з продуктами харчування (такими як свіжі овочі, насамперед листові, зелень, печінка, яєчний жовток та ін.) та синтезується мікрофлорою кишечнику.

Фолієва кислота: навіщо приймати жінкам?

Доведено, що надходження з їжею вітамінів та мінералів у жінок репродуктивного віку є значно нижчим за фізіологічну норму. Найчастіше у них відзначають дефіцит фолатів, заліза, вітамінів D, A і B 6 , цинку.

Гіповітамінози та мікроелементози внаслідок незбалансованого раціону харчування є однією з причин виникнення вроджених вад розвитку та іншої патології плода, а також патологічного перебігу вагітності. Відомо, що вроджені вади розвитку можуть виникати внаслідок різноманітних ендогенних та екзогенних факторів (генетичні дефекти, вплив токсичних речовин, лікарських засобів, іонізуючої радіації, екстрагенітальна патологія у майбутньої матері та ін.). Одним із факторів ризику виникнення порушень розвитку плода є дефіцит фолієвої кислоти. У численних дослідженнях підтверджено, що прийом цього вітаміну під час підготовки до зачаття та в період вагітності дозволяє знизити ризик розвитку дефектів нервової трубки плода (тобто тяжкої патології нервової системи майбутньої дитини). Особливо важливим є достатнє надходження фолієвої кислоти до зачаття та в I триместр вагітності.

Показання до застосування фолієвої кислоти

Фолієва кислота показана:

при анемії: мегалобластній, макроцитарній, сидеробластній, пострезекційній (пов’язана з видаленням частини шлунка або кишечнику), анемії, пов’язаній із синдромом мальабсорбції при хронічних запальних захворюваннях кишечнику (неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона), туберкульозі кишечнику, спру та глютеновій ентеропатії;

при анемії та лейкопенії внаслідок впливу іонізуючої радіації та токсичної дії хімічних речовин/лікарських засобів;

як профілактика в рамках преконцепційної підготовки та під час вагітності з метою попередження розвитку вроджених вад плода;

як профілактика для корекції дефіциту фолієвої кислоти, що виникає при тривалому лікуванні антагоністами фолієвої кислоти (метотрексат, сульфаметаксозол/триметоприм) та протисудомними засобами (фенітоїн, примідон, фенобарбітал);

при дефіциті фолієвої кислоти, пов’язаному з незбалансованим або недостатнім харчуванням;

у складі комплексної терапії чоловіків з безпліддям унаслідок зниженого сперматогенезу;

у складі комплексного лікування пацієнтів з поліневритами та полінейропатіями, у тому числі алкогольного генезу (алкоголь посилює виведення фолієвої кислоти та спричиняє розвиток дефіциту цього вітаміну);

у комплексному лікуванні жінок з дисплазією шийки матки;

як допоміжний засіб у терапії пацієнтів з депресією та синдромом підвищеної тривожності.

Залежно від дози, що міститься в 1 таблетці фолієвої кислоти, показання до застосування можуть відрізнятися. Це пов’язано з тим, що в терапії пацієнтів із різними захворюваннями застосовуються різні дози фолієвої кислоти.

Як приймати таблетки фолієвої кислоти?

Фолієву кислоту у формі таблеток приймають внутрішньо після їди.

У якій дозі приймати таблетки фолієвої кислоти?

Рекомендована доза фолієвої кислоти значно відрізняється залежно від клінічної ситуації. Доза, що призначається, може варіювати в різних пацієнтів навіть за однакового діагнозу.

З терапевтичною метою (наприклад у разі розвитку макроцитарної анемії) дорослим та жінкам у період грудного вигодовування може бути рекомендований прийом до 5 мг фолієвої кислоти на добу. Курс лікування може становити 20–30 днів. Повторні курси зазвичай рекомендують не раніше ніж за місяць після закінчення попереднього. У разі тривалого застосування фолієвої кислоти рекомендується її поєднаний прийом з вітаміном В 12 (для профілактики розвитку дефіциту цього вітаміну).

(для профілактики розвитку дефіциту цього вітаміну). Для профілактики дефіциту фолієвої кислоти внаслідок незбалансованого або недостатнього харчування рекомендується прийом фолієвої кислоти по 20–30 днів у дозі 1–5 мг. Перерва між курсами — 1 міс.

У терапії пацієнтів з мегалобластною анемією фолієва кислота застосовується в дозі 5 мг на добу. Курс лікування зазвичай становить 4 міс. У комплексній терапії олігоспермії рекомендується застосування фолієвої кислоти в дозі 5 мг на добу.

Усім вагітним та жінкам, які планують вагітність, рекомендується щоденний прийом 400 мкг (0,4 мг) фолієвої кислоти. Зважаючи на те, що до 50% вагітностей у всьому світі є незапланованими, щоденний прийом 400 мкг фолієвої кислоти може бути рекомендований жінкам репродуктивного віку.

Зазвичай максимальна добова доза фолієвої кислоти становить 5 мг на добу. Однак у деяких випадках препарат може застосовуватися у вищих дозах.

Так, при спру, ускладненому макроцитарною анемією, синдромі мальабсорбції, пов’язаному із запальними захворюваннями кишечнику, при целіакії може бути рекомендований прийом фолієвої кислоти в дозі 5–15 мг на добу.

Виходячи із зазначених вище дозувань для дорослих пацієнтів, фолієва кислота може застосовуватися як у формі таблеток 5 мг (при застосуванні 5–15 мг на добу), так і у формі таблеток, що містять 1 мг діючої речовини (по 1–2 таблетки 1–3 рази на добу).

Фолієва кислота у формі таблеток, що містять 5 мг діючої речовини, застосовується лише для лікування дорослих пацієнтів.

У якій дозі призначають фолієву кислоту дітям?

Фолієва кислота у формі таблеток, що містять 1 мг діючої речовини, застосовується в педіатричній практиці для лікування дітей віком від 3 років. Залежно від віку дитини, діагнозу та тяжкості перебігу захворювання фолієва кислота може застосовуватися в дозі 1–2 мг на добу. Максимальна доза фолієвої кислоти для дітей становить 2 мг на добу.

Випадки, коли рекомендується поєднаний прийом фолієвої кислоти та препаратів заліза

Вагітним з профілактичною метою рекомендується застосування препаратів заліза в дозі 30–60 мг на добу та фолієвої кислоти в дозі 400 мкг. У результаті численних досліджень встановлено, що щоденний прийом 400 мкг фолієвої кислоти та 30–60 мг заліза дозволяє знизити ризик розвитку вад плода, післяпологового сепсису, передчасних пологів та народження дітей із низькою масою тіла.

Також щоденний прийом протягом перших 3 міс вагітності фолієвої кислоти в терапевтичній дозі (4 мг на добу) у комбінації з препаратами заліза рекомендується вагітним при зниженому рівні гемоглобіну в крові. Потім дозу фолієвої кислоти знижують до 4 мг 1 раз на тиждень, а дозу заліза знижують до профілактичної при досягненні рівня гемоглобіну вище 110 г/л.

У яких випадках і в яких дозах слід приймати вітамін В 12 і фолієву кислоту разом?

При макроцитарних анеміях, що супроводжуються появою симптомів ураження нервової системи, фунікулярним мієлозом, рекомендується комбінований прийом вітаміну В 12 (ціанокоболаміну) і фолієвої кислоти.

Як приймати фолієву кислоту вагітним?

Усім вагітним та жінкам, які планують вагітність, рекомендується щоденний прийом 400 мкг (0,4 мг) фолієвої кислоти.

У яких випадках вагітній може бути рекомендована вища доза фолієвої кислоти?

Вагітним зі спадковою недостатністю ферменту метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) рекомендуються більш високі профілактичні дози фолієвої кислоти. Зазвичай у такому разі показаний прийом 800 мкг фолієвої кислоти на добу. Недостатність ферменту призводить до зниження засвоєння фолієвої кислоти. За даними Українського інституту клінічної генетики Харківського національного медичного університету, зниження активності ферменту MTHFR на 65% спостерігається у гомозиготних носіїв мутації гена, що кодує синтез цього ферменту (7,04% українців), та на 30% — у гетерозиготних носіїв такої мутації (40,7% українців). За наявності цих генетичних мутацій кількість фолієвої кислоти, яка може бути засвоєна при дозі 400 мкг, є значно зниженою. Це означає, що близько 50% вагітних навіть за щоденного застосування дози 400 мг не отримують необхідної кількості фолієвої кислоти! Доведено, що 800 мкг фолієвої кислоти забезпечують організм фолатами навіть за наявності дефекту ферменту MTHFR за гетерозиготним типом. У той же час така доза не загрожує передозуванням жінкам з ферментом MTHFR, що нормально функціонує. Таким чином, гінеколог, який спостерігає вагітність, може призначити прийом 800 мкг фолієвої кислоти з профілактичною метою або рекомендувати консультацію генетика та генетичні обстеження для визначення недостатності ферменту метилентетрагідрофолатредуктази. Вагітним при зниженому рівні гемоглобіну в крові у І триместр вагітності фолієву кислоту рекомендується застосовувати в дозі 4 мг на добу в комбінації з препаратами заліза (переважно з препаратами двовалентного заліза). Потім дозу фолієвої кислоти знижують до 4 мг один раз на тиждень. Рекомендована доза для жінок групи ризику виникнення вад розвитку плода становить 5 мг. У такій дозі рекомендується приймати препарат, починаючи з етапу планування вагітності (як мінімум протягом 4 тиж до передбачуваного зачаття) і протягом перших 3 міс вагітності.

Чи потрібно вагітній приймати фолієву кислоту окремо, якщо вона вже приймає вітамінно-мінеральний комплекс для вагітних?

Відповідно до рекомендацій Робочої групи з профілактики захворювань США (United States Preventive Services Task Force — USPSTF), жінкам, які планують вагітність, рекомендуються вітамінні комплекси, що містять 400–800 мкг фолієвої кислоти.

Відповідно до рекомендацій з преконцепційної підготовки комітету з генетики Товариства акушерів і гінекологів Канади (Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) для профілактики вроджених вад розвитку необхідно приймати:

у разі низького ризику — мультивітамінні комплекси, що містять 0,41 мг фолієвої кислоти за 2–3 міс до передбачуваного зачаття, протягом усієї вагітності та 6 тиж після пологів (період грудного вигодовування);

за помірного ризику — мультивітамінні препарати з 1,0 мг фолієвої кислоти не менше 3 міс до моменту передбачуваного зачаття, протягом 12 тиж гестації, потім — 0,4–1,0 мг фолієвої кислоти з 12-го тижня до закінчення вагітності та в післяпологовий період протягом 6 тиж;

у разі високого ризику — мультивітаміни з 1,0 мг фолієвої кислоти та додатково 3,0 мг фолієвої кислоти (тобто 4,0 мг фолієвої кислоти на добу) або препарати, що містять 5,0 мг фолієвої кислоти, не менше 3 міс до передбачуваного зачаття та у I триместр вагітності. З II триместру рекомендується прийом фолієвої кислоти у профілактичних дозах та протягом 6 тиж у післяпологовий період.

Симптоми дефіциту фолієвої кислоти в організмі

За аналізами крові виявляють ознаки фолієво-дефіцитної анемії (зменшення кількості еритроцитів, вони набувають вигляду макроцитів, кольоровий показник часто перевищує 1,0). Також часто відзначається гіпергомоцистеїнемія. Можуть розвиватися лейкопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз.

Симптоми дефіциту фолієвої кислоти включають блідість шкірних покривів, млявість, загальну слабкість, зниження працездатності (астенічний синдром), порушення сну (можлива денна сонливість та порушення нічного сну), запаморочення. Іноді відзначають ураження нервової системи та психічні порушення (депресія, тривожно-невротичний синдром, загострення наявних психічних захворювань, включаючи шизофренію). Також може уражатися шлунково-кишковий тракт: розвиваються глосит, стоматит, виразковий гастрит, ентерит.

Чим небезпечний дефіцит фолієвої кислоти?

Дефіцит фолієвої кислоти під час вагітності підвищує ризик розвитку прееклампсії, синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку плода, спонтанного переривання вагітності, передчасних пологів. У цьому патофізіологічну роль відіграє як недостатність фолатів, так і токсична дія гомоцистеїну, оскільки він вільно проникає через плаценту.

Дефіцит фолієвої кислоти призводить до гіпергомоцистеїнемії, що зумовлює розвиток ендотеліальної дисфункції, підвищене тромбоутворення, імунну дезадаптацію, оксидативний стрес. Ці патофізіологічні процеси призводять до порушення матково-плацентарного та фетоплацентарного кровообігу, порушення внутрішньоутробного розвитку плода.

Які продукти містять фолієву кислоту?

Фолієва кислота міститься в різноманітних продуктах, включаючи горох, квасолю, боби, кріп, петрушку та іншу зелень, шпинат, спаржу, брюссельську капусту, моркву, броколі, буряк, апельсин, яловичу печінку, яловичину, яєчний жовток та ін.

Фолієва кислота — який це вітамін?

Фолієва кислота також відома як вітамін Вс, вітамін В 9 .

Чи можна приймати одночасно фолієву кислоту та алкоголь?

Алкогольні напої збільшують виведення фолієвої кислоти з організму та зумовлюють розвиток дефіциту цього вітаміну.

Чому виникає дефіцит фолієвої кислоти в організмі?

Дефіцит фолієвої кислоти виникає навіть у здорових людей у разі незбалансованого харчування, вживання великої кількості продуктів із високим ступенем обробки, у вагітних внаслідок підвищеної потреби в цьому вітаміні. Недостатність фолієвої кислоти може розвиватися у разі порушення всмоктування в кишечнику — синдромі мальабсорбції внаслідок хронічних запальних захворювань кишечнику або видалення частини шлунка чи кишечнику. Крім того, до розвитку дефіциту фолієвої кислоти призводить прийом цілого ряду лікарських засобів та алкогольних напоїв (алкоголь прискорює екскрецію фолієвої кислоти). При дисбактеріозі порушується синтез фолієвої кислоти кишковою мікрофлорою, що також може обумовлювати розвиток гіповітамінозу В 9 .

Фолієва кислота 5 мг — це скільки мікрограм?

5 мг фолієвої кислоти — це 5000 мкг.

Фолієва кислота 400 мкг — це скільки міліграм?

400 мкг фолієвої кислоти відповідають 0,4 мг.

Фолієва кислота 1 мг — це скільки мікрограм?

1 мг фолієвої кислоти — це 1000 мкг.

Фолієва кислота: який препарат вибрати?

У якості альтернативи застосуванню фолієвої кислоти часто рекомендується застосовувати 5-метилтетрагідрофолат (5-МТГФ). Це пояснюється тим, що більшість харчових фолатів і фолієва кислота метаболізуються у 5-МТГФ. У той же час ефективність і безпека прийому 5-МТГФ з метою профілактики або лікування дефіциту фолатів і пов’язаних з ним станів все ще вивчаються. Щодо фолієвої кислоти на сьогодні проведено значну кількість досліджень із великою кількістю учасників. Серед акушерів-гінекологів та генетиків також існує думка, що для досягнення оптимального засвоєння фолатів необхідно застосовувати фолієву кислоту та 5-МТГФ у співвідношенні 1:1. Враховуючи різноманітність препаратів та їх доз, у кожному конкретному випадку необхідна консультація лікаря — акушера-гінеколога, сімейного лікаря чи генетика для підбору оптимального препарату та дози.

Фолієва кислота: вибір оптимальної дози при гіпергомоцистеїнемії

Підвищення рівня гомоцистеїну в плазмі крові — гіпергомоцистеїнемія — призводить до розвитку ендотеліальної дисфункції, підвищеного ризику тромбоутворення, імунної дезадаптації, оксидативного стресу. Дані досліджень свідчать, що у разі дефіциту фолатів в організмі підвищується рівень гомоцистеїну. При цьому показано, що 800 мкг фолатів знижують рівень гомоцистеїну в середньому на 23%. Що важливо, підвищення дози фолієвої кислоти до 3–5 мг на добу лише трохи більш виражено сприяє зниженню рівня гомоцистеїну.