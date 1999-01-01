Київ
Фолієва кислота та ії похідні
B03B B01
Кислота фолієва
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03B
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ
B03B B
Фолієва кислота та ії похідні
B03B B01
Кислота фолієва
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Фолієва кислота
Таблетки 5 мг контейнер №50
від
53,00
грн
в 618 аптеках
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Фолієва кислота
Таблетки 1 мг блістер №50
Вітаміни
від
16,21
грн
в 492 аптеках
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Фолієва кислота
Таблетки 5 мг блістер №50
Вітаміни
від
26,40
грн
в 425 аптеках
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Фолієва кислота
Таблетки 1 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
11,37
грн
в 231 аптеці
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Фолієва кислота
Таблетки 1 мг контейнер №50
Технолог
від
16,40
грн
в 227 аптеках
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Фолієва кислота
Таблетки 1 мг блістер №50
Технолог
від
17,27
грн
в 119 аптеках
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Фолієва кислота Астра
Таблетки 5 мг блістер №50
Астрафарм
від
58,90
грн
в 36 аптеках
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
Дозування
1 мг
5 мг
400 мкг
Пакування
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
30
50
60
90
Виробник
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Unipharm, Inc.
Астрафарм
Київський вітамінний завод
Софарма
Технолог
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