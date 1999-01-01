Київ
Фолієва кислота та ії похідні
B03B B01

Кислота фолієва

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03BПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ
B03B BФолієва кислота та ії похідні
B03B B01Кислота фолієва
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 5 мг контейнер №50
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 1 мг блістер №50
Вітаміни
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 5 мг блістер №50
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 1 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 1 мг контейнер №50
Технолог
від 16,40 грн
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
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Технолог
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Фолієва кислота Астра
Фолієва кислота Астра
Таблетки 5 мг блістер №50
Астрафарм
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