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Інші прості препарати вітамінів
A11H A02

Піридоксин (вітамін В6)

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A11ВІТАМІНИ
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A11H AІнші прості препарати вітамінів
A11H A02Піридоксин (вітамін В6)
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Піридоксин-Дарниця (вітамін В6-Дарниця)
Піридоксин-Дарниця (вітамін В6-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 72,59 грн
в 635 аптеках
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Піридоксину гідрохлорид (Вітамін В6)
Піридоксину гідрохлорид (Вітамін В6)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 71,10 грн
в 312 аптеках
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Піридоксину гідрохлорид
Піридоксину гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампули у блістері 1 мл в пачці №10
від 77,00 грн
в 168 аптеках
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Піридоксину гідрохлорид-Здоров'я
Піридоксину гідрохлорид-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 55,20 грн
в 154 аптеках
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Піридоксину гідрохлорид
Піридоксину гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл у пачці з перегородками №10
Лубнифарм
від 54,56 грн
в 43 аптеках
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