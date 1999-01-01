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Інші прості препарати вітамінів
A11H A02
Піридоксин (вітамін В6)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A11
ВІТАМІНИ
A11H
ІНШІ ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНІВ
A11H A
Інші прості препарати вітамінів
A11H A02
Піридоксин (вітамін В6)
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Піридоксин-Дарниця (вітамін В6-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
72,59
грн
в 635 аптеках
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Піридоксину гідрохлорид (Вітамін В6)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від
71,10
грн
в 312 аптеках
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Піридоксину гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампули у блістері 1 мл в пачці №10
від
77,00
грн
в 168 аптеках
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Піридоксину гідрохлорид-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
55,20
грн
в 154 аптеках
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Піридоксину гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл у пачці з перегородками №10
Лубнифарм
від
54,56
грн
в 43 аптеках
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Пакування
амп. 1 мл
амп. в бліст. 1 мл
Кількість штук в упаковці
10
100
Виробник
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Лубнифарм
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