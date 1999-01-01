Київ
Прості препарати вітаміну A
A11C A01

Ретинол (вітамін А)

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A11ВІТАМІНИ
A11CВІТАМІНИ А ТА D, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМБІНАЦІЯ ЦИХ ВІТАМІНІВ
A11C AПрості препарати вітаміну A
A11C A01Ретинол (вітамін А)
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Вітамін A
Вітамін A
Капсули м'які 100000 мо блістер №50
Київський вітамінний завод
від 40,98 грн
в 680 аптеках
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Ретинолу ацетат (вітамін a)
Ретинолу ацетат (вітамін a)
Розчин олійний оральний 3,44 % флакон 10 мл №1
Технолог
від 35,17 грн
в 561 аптеці
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Ретинолу ацетат
Ретинолу ацетат
Розчин олійний нашкірний та оральний 34,4 мг/мл флакон 10 мл №1
Вітаміни
від 33,92 грн
в 546 аптеках
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Вітамін A
Вітамін A
Капсули м'які 33000 мо блістер №50
Київський вітамінний завод
від 27,71 грн
в 341 аптеці
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Вітамін A-Здоров'я
Вітамін A-Здоров'я
Капсули м'які 100000 од блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 66,50 грн
в 9 аптеках
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Вітамін A
Вітамін A
Капсули м'які 33000 мо блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Вітамін A
Вітамін A
Капсули м'які 100000 мо блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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