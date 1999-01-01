Київ
Прості препарати вітаміну A
A11C A01
Ретинол (вітамін А)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A11
ВІТАМІНИ
A11C
ВІТАМІНИ А ТА D, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМБІНАЦІЯ ЦИХ ВІТАМІНІВ
A11C A
Прості препарати вітаміну A
A11C A01
Ретинол (вітамін А)
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Вітамін A
Капсули м'які 100000 мо блістер №50
Київський вітамінний завод
від
40,98
грн
в 680 аптеках
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Ретинолу ацетат (вітамін a)
Розчин олійний оральний 3,44 % флакон 10 мл №1
Технолог
від
35,17
грн
в 561 аптеці
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Ретинолу ацетат
Розчин олійний нашкірний та оральний 34,4 мг/мл флакон 10 мл №1
Вітаміни
від
33,92
грн
в 546 аптеках
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Вітамін A
Капсули м'які 33000 мо блістер №50
Київський вітамінний завод
від
27,71
грн
в 341 аптеці
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Вітамін A-Здоров'я
Капсули м'які 100000 од блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
66,50
грн
в 9 аптеках
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Вітамін A
Капсули м'які 33000 мо блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Вітамін A
Капсули м'які 100000 мо блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. м'які
р-н олійн. нашкірн./орал.
р-н олійн. орал.
Дозування
3.44 %
34.4 мг/мл
33000 МО
33000 ОД
100000 МО
100000 ОД
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Пакування
блістер
фл. 10 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
50
Виробник
Здоровье
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Софарма
Технолог
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