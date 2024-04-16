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Активні речовини — “С”СІРКА* (SULFUR*)

СІРКА* (SULFUR*) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Сірчана мазь проста мазь, 33,3 %, контейнер, 50 г, № 1; Віола
Сірчана мазь проста Мазь, 33,3 %, контейнер, 50 г, № 1 Віола
В 544 аптеках
від 20,16 грн
Ціни в аптеках
Сірчана мазь проста мазь, 33,3 %, контейнер, 25 г, № 1; Віола
Сірчана мазь проста Мазь, 33,3 %, контейнер, 25 г, № 1 Віола
В 323 аптеках
від 18,03 грн
Ціни в аптеках
Сірчана мазь проста мазь, 33 %, туба, 25 г, № 1; Тернофарм
Сірчана мазь проста Мазь, 33 %, туба, 25 г, № 1 Тернофарм
В 165 аптеках
від 17,00 грн
Ціни в аптеках
Сірчана мазь проста мазь, 33 %, банка, 25 г, № 1; Лубнифарм
Сірчана мазь проста Мазь, 33 %, банка, 25 г, № 1 Лубнифарм
В 21 аптеці
від 20,37 грн
Ціни в аптеках
Сірчана мазь проста мазь, 33 %, туба, 40 г, № 1; Фітофарм
Сірчана мазь проста Мазь, 33 %, туба, 40 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності