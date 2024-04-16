Активні речовини — “С”СІРКА* (SULFUR*) СІРКА* (SULFUR*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 5 препаратів Плитка Список Сірчана мазь проста Мазь, 33,3 %, контейнер, 50 г, № 1 Віола В 544 аптеках від 20,16 грн Ціни в аптеках Сірчана мазь проста Мазь, 33,3 %, контейнер, 25 г, № 1 Віола В 323 аптеках від 18,03 грн Ціни в аптеках Сірчана мазь проста Мазь, 33 %, туба, 25 г, № 1 Тернофарм В 165 аптеках від 17,00 грн Ціни в аптеках Сірчана мазь проста Мазь, 33 %, банка, 25 г, № 1 Лубнифарм В 21 аптеці від 20,37 грн Ціни в аптеках Сірчана мазь проста Мазь, 33 %, туба, 40 г, № 1 Фітофарм Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять СІРКА*