О.В. Слюсаренко, лікар-лаборант другої кваліфікаційної категорії

Близько 50% дорослого населення планети щорічно стикається з цефалгією, зокрема, коли голова болить локалізовано, виключно у правій частині, що робить її однією з найпоширеніших скарг, пов’язаних із порушеннями з боку здоров’я.

Головний біль може супроводжуватися різноманітними симптомами, такими як астенія, нудота, порушення зорового сприйняття та ін.

Унілатеральний (однобічний) головний біль, коли голова болить з правого або лівого боку, може бути викликаний неврологічною патологією, вживанням лікарських засобів, а також впливом інших факторів.

Види первинних правосторонніх цефалгій

Найбільш поширеними факторами, що провокують правосторонню локалізацію больового синдрому, є мігрень та кластерні цефалгії. У деяких випадках головний біль напруги також може бути асиметричним, переважно з однієї сторони.

Мігрень

Вважається, що розвиток мігрені — сильного пульсуючого головного болю — багато в чому зумовлений генетичною схильністю. Сильний пульсуючий біль у правій або лівій частині голови зазвичай супроводжується:

порушеннями зору;

нудотою;

блюванням;

підвищеною чутливістю до звуків та джерел світла.

Близько 30% пацієнтів з мігренню відчувають ауру — зорові розлади, що передують болю. Симптоми цефалгії можуть зберігатися до 72 год без відповідного лікування, при цьому біль, як правило, локалізується виключно з одного боку голови.

Провокувальними факторами для розвитку мігренозного нападу можуть бути:

яскраве світло;

перепади погодних умов;

емоційний стрес;

вживання деяких видів їжі та напоїв (алкоголь, шоколад, сири, копченості);

гормональні коливання у жінок;

гучні звуки;

пропуск прийомів їжі;

сильні запахи;

перевтома;

надмірна або недостатня тривалість сну та ін.

Кластерний головний біль

Кластерний головний біль — це рідкісна, але надзвичайно інтенсивна форма цефалгії, що виникає циклічно. Біль відрізняється високим ступенем інтенсивності й зазвичай локалізується в ділянці одного ока з можливою іррадіацією в інші відділи голови, обличчя, шиї та плечового пояса. Особи з кластерним головним болем, як правило, відчувають часті напади протягом декількох тижнів або місяців, що змінюються періодами ремісії. Іншими супутніми симптомами є:

підвищене потовиділення в ділянці обличчя;

блідість або почервоніння шкірних покривів;

гіперемія очного яблука, сльозотеча;

закладеність носа, ринорея;

набряклість навколо ураженого ока.

За статистикою, чоловіки схильні до кластерних цефалгій більшою мірою, ніж жінки. Точні причини цього стану невідомі, проте куріння, вживання алкоголю та спадкова схильність підвищують ризик його розвитку.

Головний біль напруження

Головний біль напруженого типу є найпоширенішим різновидом цефалгії, з яким стикаються понад 70% населення. У деяких пацієнтів симптоми можуть бути асиметричними, переважно в одній половині голови — розвиток локалізованого головного болю з правого або лівого боку.

Цей вид цефалгії характеризується:

тупим ниючим болем;

підвищеною чутливістю шкіри голови;

хворобливістю, напругою м’язів плечового пояса та шиї;

відчуттям тиску в лобово-тім’яній або потиличній ділянці.

Симптоми зберігаються протягом декількох хвилин або годин і мають легкий або помірний рівень вираженості. При епізодичних нападах напруженого головного болю можна застосовувати безрецептурні анальгетики.

Причини вторинного одностороннього головного болю

Серед неврологічних причин, що можуть спровокувати односторонній біль у голові, можна виділити такі, як:

окципітальна невралгія — цей стан виникає при пошкодженні або запаленні окципітальних нервів, що проходять від верхніх відділів спинного мозку до шкіри голови. Симптомами є різкий біль у потиличній ділянці та шиї, біль у правій або лівій скроні та за оком, світлобоязнь;

скроневий артеріїт — при цьому патологічному стані запалюються артерії голови та шиї. Крім болю у м’язах, він викликає сильний односторонній головний біль. До інших симптомів належать астенія, біль у щелепі та пульсуючий біль у скронях;

невралгія трійчастого нерва — провокує сильний біль у ділянці обличчя та голови. Як правило, біль відмічається лише з однієї сторони, що зумовлено запаленням відповідної гілки трійчастого нерва.

Надмірний прийом лікарських засобів, зокрема безрецептурних анальгетиків (парацетамолу, ацетилсаліцилової кислоти, ібупрофену тощо) — ще одна поширена причина, чому болить права півкуля голови. Рикошетний або абузусний головний біль — найпоширеніший вид вторинної цефалгії. Такий головний біль найчастіше досягає максимальної вираженості відразу після виникнення і може бути як розлитим, так і одностороннім.

Крім перелічених вище факторів, існує низка інших причин, що можуть викликати біль, локалізований у всій голові або лише з одного боку. До них належать:

алергічні реакції;

аневризма (надмірне локальне розширення стінки артерії);

черепно-мозкова травма;

інфекційні захворювання, особливо синусити, отити;

коливання рівня глюкози внаслідок пропуску прийомів їжі;

м’язовий спазм або розтяг м’язів у ділянці шиї тощо.

Болить голова з правого боку? Що ж робити?

У багатьох випадках головний біль проходить самостійно без додаткового втручання. Однак при цефалгіях, що регулярно повторюються, при сильній інтенсивності больового синдрому рекомендується медичне обстеження для з’ясування причини розвитку болю в голові з правої сторони.

Якщо болить права частина голови, рекомендується прийняти безрецептурні знеболювальні засоби (наприклад парацетамол, ібупрофен) для зменшення вираженості симптомів, якщо біль має легку або помірну тяжкість. При частих і сильних нападах правосторонньої цефалгії може знадобитися прийом рецептурних препаратів, проте пам’ятаймо, що їх призначає лише лікар.

Негайна консультація лікаря рекомендується за наявності наступних супутніх симптомів, як:

раптовий дуже сильний головний біль;

порушення зору;

сплутаність свідомості;

лихоманка;

нещодавня черепно-мозкова травма;

ригідність м’язів шиї;

оніміння кінцівок;

порушення мови;

висип на шкірі та ін.

Перераховані вище симптоми можуть вказувати на серйозні стани, такі як геморагічний інсульт, менінгіт, пухлина головного мозку, і потребують негайного медичного обстеження.

Додаткову інформацію на цю тему ви можете прочитати на сайті Apteka.ua