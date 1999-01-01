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Лабораторне обладнання
Медичні вироби
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Лабораторне обладнання
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНАА тм TETA
120 мл №1
Екобинт
від
6,20
грн
в 340 аптеках інших міст
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Контейнер для забору сечі +103
Стерильний 120 мл №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
8,80
грн
в 322 аптеках інших міст
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Контейнер для забору калу +103®
Стерильний 30 мл з ложкою-шпателем №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
5,00
грн
в 313 аптеках інших міст
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Контейнер для забору сечі +103
Стерильний 60 мл №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
4,35
грн
в 294 аптеках інших міст
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Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab
Um-100 1000 мл з hdpe,з кришкою,нестерильна №1
Теспро
від
142,20
грн
в 283 аптеках
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Місткість для забору сечі для жінок Plastilab
Uf-100 1000 мл з pp нестерильним №1
Теспро
від
135,22
грн
в 283 аптеках
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Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
120 мл №1
Екобинт
від
9,90
грн
в 200 аптеках
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Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (калу) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
30 мл №1
Екобинт
від
7,90
грн
в 200 аптеках
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Контейнер для забору сечі стерильний тм TIDY
120 мл №1
Екобинт
від
11,70
грн
в 198 аптеках
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Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 120 мл №1
Екобинт
від
9,70
грн
в 163 аптеках
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Ємність для забору калу "Angelmed"
30 мл стерильн. №1
Екобинт
від
7,76
грн
в 160 аптеках
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Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка
120 мл №1
Екобинт
від
8,45
грн
в 149 аптеках
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Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка
30 мл №1
Екобинт
від
7,50
грн
в 145 аптеках
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Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 60 мл №1
Екобинт
від
8,73
грн
в 133 аптеках
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Ємкість для забору сечі стерильна
2b 120 мл №1
від
8,20
грн
в 102 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED
60 мл №1
Екобинт
від
8,00
грн
в 99 аптеках інших міст
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ПІПЕТКА СО СКАРИФІКАТОРОМ ГРАНУМ СТЕРИЛЬНА ОДНОРАЗОВИЙ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВІ
№1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
4,85
грн
в 84 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА
120 мл №1
Виктер плюс
від
6,60
грн
в 80 аптеках
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
16х100мм 9 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
461,80
грн
в 73 аптеках інших міст
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
16х100 мм, з активатором згортання 9 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
682,00
грн
в 65 аптеках інших міст
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Форма випуску
01.1601
01.1601.001
04-01
04.1926001
05.1071
05.1071.001
05.1167
1 мл
11,5 х 66 мм
11,5 х 92 мм
120/45
121/20
13 х 100 мм
13 х 75 мм
132/20
13x100 мм
13x75 мм з К2 EDTA
13x75 мм з К3 EDTA
13х100мм, з активатором згорт.
13х100мм, розд. гель, акт. зг.
13х75 мм, ЭДТА К3
13х75 мм, з активатором згорт.
13х75мм, без консерв.
13х75мм, цитрат натрію (3,2%)
13х75мм, цитрат натрію (3,8%)
145 мм
15 х 92 мм
16 х 100 мм
16 х 92 мм
16х100мм
16х100мм, з активатором згорт.
18.1321
180/60
22 G 1 1/4
25,4 мм х 76,2 мм
2B
70655, 13 х 100 мм
70665, 13 х 75 мм
70697, 13 х 75 мм
81201, 13 х 75 мм
OBB 15P OZONE
PE
PP
PP, з кришк., з сист. аспір.
PP, з кришкою
SBP30-S
SBP60-S
SCF291/00
SMT-15/360-OF-RC-W
SMT-15/360-OF-W
SMT-25/360-OF-RC-W
SMT-36/360-OF-RC-B
SMT-60/360-OF-RC-W
SMT-95/360-OF-RC-B
UBP120-S
UBP40-S
UBP60-S
UF-100
UM-100
VBC-600408
ll-250Б1-2-МТО
ll-450Б-2-МТО
ІКПС-180/60
БДС-10-27,5
БіоМедІС-П-120/45
В-1
ВК
КЗ-ЕДТА
КЗС
КЗСС
Н-1-150
Н-1-200
Н-1-400
Н-1-500
Н-1-600
П 2 14х120
П1-10-0.2 ц/ф
Уп 120/45
Уп 132/20
Уп 180/60
Ф16/100
без наповнювача, 16 х 100 мм
з К3 ЕДТА, 8х42 мм
модифікація БіоМедІС-В-180/60
н/ст.
пробірка з захисн. ковпачком
пробірка центрифужна
сироватка
стандартний
стер., однораз.
стер., одноразов.
стерил.
шліфовані краї
№1
№2
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Дозування
7.2 мг
Пакування
0.2 мл
0.5 мл
1 мл
2 мл
2.6 мл
2.6 мм
2.7 мл
4 мл
4.9 мл
4.9 мм
5 мл
6 мл
7.5 мл
7.5 мм
9 мл
10 мл
25 мл
28 мм
30 мл
40 мл
50 мл
60 мл
80 мл
100 мл
120 мл
125 мл
150 мл
160 мм
200 мкл
200 мл
250 мкл
250 мл
400 мл
450 мл
600 мл
1000 мл
7101
7102
без наповнювача 6 мл
без наповнювача 9 мл
блістер
блістер 50 мл
бузковий 3 мл
бузковий 4 мл
з K2 ЕДТА 4 мл
з K3 ЕДТА 2 мл
з K3 ЕДТА 3 мл
з K3 ЕДТА 4 мл
з активатором згортання
з активатором згортання 4 мл
з активатором згортання 6 мл
з активатором згортання 9 мл
з гелем і активатор. згортан. 3.5 мл
з гелем і активатор. згортан. 5 мл
з гелем і активатор. згортан. 8 мл
синій 3.6 мл
стер. 2.7 мл
стер. 3.6 мл
стер. 60 мл
стер. 120 мл
стерил., інд. уп. 60 мл
стерил., інд. уп. 150 мл
уп. інд.
уп. інд. 1000 мл
уп.інд. 30 мл
уп.інд. 60 мл
уп.інд. 120 мл
червоний 6 мл
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Кількість штук в упаковці
1
40
50
100
500
1000
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Виробник
Applied Biosystems
Aquisel
Ayset Tibbi Urunler
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
Changzhou Medical Appliances General Factory
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
F.L. MEDICAL s.r.l.
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
GBI&CLC OU
Greiner Bio-One
Guilin Royalyze Medical Instrument
Hangzhou Rollmed
InterVacTechnology
Jiangsu Huida Medical Instruments
Jiangsu Kanghua ME
Jiangsu Kangjan Med. Apparatus
Jiangsu Kangjan Medical Apparatus Co., Ltd
Jiangsu Suyun Medical Materials
Jianhu Changcheng Instrument
KABE LABORTECHNIK GmbH
Nuova Aptaca
Philips Electronics UK Limited
Plasti Lab
Premium Plastics
SC Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs und Vertriebs
Sarstedt
Shandong Weigao Group Medical Polymer
Simax
SteriLance Medical(Suzhou)Inc
Vacutest Kima S.r.l.
Weihai Hongyu Medical Devices
Zhejiang Gongdong Medical Technology
Ігар
Альянс-Групп
БАКТОСФЕРА ООО
Бектон Дікінсон
Био Мед Стекло
Биомедстекло
Виктер плюс
Виктер плюс Торговый Дом
Винар
Гемопласт
Екобинт
Калина Медична Виробнича Компанія
Киевгума
Литопласт-Мед
Медпласт
Медтест-СПб
Медтехника
НІНГБО ЕЗ МЕДИКАЛ ІНСТРУМЕНТС КО., ЛТД
Норма
Полтавский ЗМС
Склоприлад
Спецтехоснастка
Стеклоприбор
ТМ-ТРЕЙД
Теспро
Технокомплекс
Технокомплекс Фирма
Фарммаш
Ханчжоу Роллмед
Экобинт
Эксимкаргатрейд
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