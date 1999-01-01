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Лабораторне обладнання

Медичні вироби

19Лабораторне обладнання

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ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНАА тм TETA
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНАА тм TETA
120 мл №1
Екобинт
від 6,20 грн
в 340 аптеках інших міст
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Контейнер для забору сечі +103
Контейнер для забору сечі +103
Стерильний 120 мл №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 8,80 грн
в 322 аптеках інших міст
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Контейнер для забору калу +103®
Контейнер для забору калу +103®
Стерильний 30 мл з ложкою-шпателем №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 5,00 грн
в 313 аптеках інших міст
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Контейнер для забору сечі +103
Контейнер для забору сечі +103
Стерильний 60 мл №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 4,35 грн
в 294 аптеках інших міст
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Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab
Um-100 1000 мл з hdpe,з кришкою,нестерильна №1
Теспро
від 142,20 грн
в 283 аптеках
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Місткість для забору сечі для жінок Plastilab
Місткість для забору сечі для жінок Plastilab
Uf-100 1000 мл з pp нестерильним №1
Теспро
від 135,22 грн
в 283 аптеках
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Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
120 мл №1
Екобинт
від 9,90 грн
в 200 аптеках
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Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (калу) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (калу) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
30 мл №1
Екобинт
від 7,90 грн
в 200 аптеках
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Контейнер для забору сечі стерильний тм TIDY
Контейнер для забору сечі стерильний тм TIDY
120 мл №1
Екобинт
від 11,70 грн
в 198 аптеках
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Ємність для забору сечі "Angelmed"
Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 120 мл №1
Екобинт
від 9,70 грн
в 163 аптеках
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Ємність для забору калу "Angelmed"
Ємність для забору калу "Angelmed"
30 мл стерильн. №1
Екобинт
від 7,76 грн
в 160 аптеках
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Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка
120 мл №1
Екобинт
від 8,45 грн
в 149 аптеках
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Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка
30 мл №1
Екобинт
від 7,50 грн
в 145 аптеках
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Ємність для забору сечі "Angelmed"
Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 60 мл №1
Екобинт
від 8,73 грн
в 133 аптеках
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Ємкість для забору сечі стерильна
Ємкість для забору сечі стерильна
2b 120 мл №1
від 8,20 грн
в 102 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED
60 мл №1
Екобинт
від 8,00 грн
в 99 аптеках інших міст
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ПІПЕТКА СО СКАРИФІКАТОРОМ ГРАНУМ СТЕРИЛЬНА ОДНОРАЗОВИЙ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВІ
ПІПЕТКА СО СКАРИФІКАТОРОМ ГРАНУМ СТЕРИЛЬНА ОДНОРАЗОВИЙ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВІ
№1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 4,85 грн
в 84 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА
120 мл №1
Виктер плюс
від 6,60 грн
в 80 аптеках
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
16х100мм 9 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 461,80 грн
в 73 аптеках інших міст
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
16х100 мм, з активатором згортання 9 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 682,00 грн
в 65 аптеках інших міст
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