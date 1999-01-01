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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
16х100мм 9 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
461,80
грн
в 73 аптеках інших міст
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
16х100 мм, з активатором згортання 9 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
682,00
грн
в 65 аптеках інших міст
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КОНТЕЙНЕР ПОЛІПРОПІЛЕНОВИЙ тм AVANTI MEDICAL
30 мл індивідуальна упаковка №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
3,90
грн
в 52 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА VACUETTE® К3 ЄДТА
13 х 75 мм 4 мл фіолетова №1
Greiner Bio-One GmbH
від
3,60
грн
в 37 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з k3 едта 4 мл з бузковою кришкою, ivd №1
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
4,00
грн
в 29 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
16 х 100 мм з активатором згортання 9 мл з червоною кришкою №100
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
509,00
грн
в 17 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА AYSET
81201, 13 х 75 мм синій 3.6 мл тринатрий цитрат (3,8%) 9nc №1
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
від
4,20
грн
в 12 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з k3 едта 4 мл з бузковою кришкою, ivd №100
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
391,35
грн
в 8 аптеках інших міст
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КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ АНАЛІЗІВ AYSET®
100 мл стерильний, в індивідуальній упаковці №1
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
від
7,00
грн
в 8 аптеках
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13x75 мм з к3 edta 3 мл крови з фіолетовою кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
409,60
грн
в 7 аптеках інших міст
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ПРОБІРКИ ДО СИСТЕМ ЗАКРИТИХ ДЛЯ ЗАБОРУ ВЕНОЗНОЇ КРОВІ S-МОНОВЕТТ
04.1926001 4.9 мл етикетка, стерил. №1
Sarstedt
від
17,50
грн
в 6 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
16 х 100 мм з активатором згортання 9 мл з червоною кришкою №1
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
6,51
грн
в 6 аптеках
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КОНТЕЙНЕР ПОЛІПРОПІЛЕНОВИЙ тм AVANTI MEDICAL
120 мл індивідуальна упаковка №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
8,20
грн
в 5 аптеках інших міст
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13х75мм, цитрат натрію (3,8%) для 3,6 мл крові, коагуляція, з світло-блакитною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
527,10
грн
в 5 аптеках інших міст
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Стерильний 30 мл з кришкою та ложкою-шпателем №1
Літопласт-Мед
від
6,00
грн
в 4 аптеках
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КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
120 мл №1
Спецтехоснастка
від
8,00
грн
в 4 аптеках
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13x75 мм з к3 edta 4 мл крові з фіолетовою кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
535,40
грн
в 3 аптеках
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА AYSET
70665, 13 х 75 мм бузковий 4 мл k(3)edta, k3e №1
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
від
5,53
грн
в 2 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА
П1-10-0.2 ц/ф 10 мл з розділенням №1
Склоприлад
від
13,10
грн
в 2 аптеках інших міст
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13x75 мм з к3 edta 4 мл крові з фіолетовою кришкою №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
6,12
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
04.1926001
13 х 100 мм
13 х 75 мм
13x100 мм
13x75 мм з К2 EDTA
13x75 мм з К3 EDTA
13х100мм, з активатором згорт.
13х100мм, розд. гель, акт. зг.
13х75 мм, ЭДТА К3
13х75 мм, з активатором згорт.
13х75мм, без консерв.
13х75мм, цитрат натрію (3,2%)
13х75мм, цитрат натрію (3,8%)
16 х 100 мм
16х100мм
16х100мм, з активатором згорт.
70655, 13 х 100 мм
70665, 13 х 75 мм
70697, 13 х 75 мм
81201, 13 х 75 мм
VBC-600408
КЗ-ЕДТА
П 2 14х120
П1-10-0.2 ц/ф
Ф16/100
з К3 ЕДТА, 8х42 мм
пробірка центрифужна
сироватка
стерил.
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Дозування
7.2 мг
Пакування
0.2 мл
0.5 мл
2 мл
2.7 мл
4 мл
4.9 мл
5 мл
6 мл
9 мл
10 мл
25 мл
28 мм
30 мл
80 мл
100 мл
120 мл
200 мкл
250 мкл
450 мл
без наповнювача 6 мл
без наповнювача 9 мл
бузковий 3 мл
бузковий 4 мл
з K2 ЕДТА 4 мл
з K3 ЕДТА 2 мл
з K3 ЕДТА 3 мл
з K3 ЕДТА 4 мл
з активатором згортання
з активатором згортання 4 мл
з активатором згортання 6 мл
з активатором згортання 9 мл
з гелем і активатор. згортан. 3.5 мл
з гелем і активатор. згортан. 5 мл
з гелем і активатор. згортан. 8 мл
синій 3.6 мл
стер. 2.7 мл
стер. 3.6 мл
червоний 6 мл
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Кількість штук в упаковці
1
40
100
Виробник
Applied Biosystems
Aquisel
Ayset Tibbi Urunler
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
F.L. MEDICAL s.r.l.
Greiner Bio-One
InterVacTechnology
Jiangsu Huida Medical Instruments
Jiangsu Suyun Medical Materials
KABE LABORTECHNIK GmbH
Plasti Lab
Sarstedt
Shandong Weigao Group Medical Polymer
Vacutest Kima S.r.l.
Zhejiang Gongdong Medical Technology
Гемопласт
Киевгума
Литопласт-Мед
Медтехника
Спецтехоснастка
Эксимкаргатрейд
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