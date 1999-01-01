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Індикатори стерилізації

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19Лабораторне обладнання

Індикатори стерилізації
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СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
180/60 №1000
Норма
від 155,30 грн
в 2 аптеках інших міст
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СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
121/20 №1000
Норма
від 326,48 грн
в 1 аптеці
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СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
132/20 №1000
Норма
від 231,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
Уп 180/60 №1000
Норма
від 236,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ІНДИКАТОР ПОВІТРЯНОЇ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ХІМІЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ "БіоМедІС-В"
ІНДИКАТОР ПОВІТРЯНОЇ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ХІМІЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ "БіоМедІС-В"
Модифікація біомедіс-в-180/60 №1000
Альянс-Груп
Немає в наявності
ІНДИКАТОРИ ПАРОВОЇ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ХІМІЧНІ ОДНОРАЗОВІ "БіоМедІС-П"
ІНДИКАТОРИ ПАРОВОЇ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ХІМІЧНІ ОДНОРАЗОВІ "БіоМедІС-П"
Біомедіс-п-120/45 зовнішні №1000
Альянс-Груп
Немає в наявності
СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
120/45 №1000
Норма
Немає в наявності
СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
Уп 120/45 №1000
Норма
Немає в наявності
СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
СМУГИ ІНДИКАТОРНІ "СТЕРИЛАН"
Уп 132/20 №1000
Норма
Немає в наявності
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