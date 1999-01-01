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19Лабораторне обладнання

Посуд лабораторний
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СТАКАН МІРНИЙ
СТАКАН МІРНИЙ
150 мл №1
Склоприлад
від 61,60 грн
в 17 аптеках інших міст
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СТАКАН МІРНИЙ
СТАКАН МІРНИЙ
100 мл №1
Склоприлад
від 52,70 грн
в 17 аптеках інших міст
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ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС"
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС"
Стандартний прозорий №1
Great Mountain Medical Instruments
від 1,60 грн
в 7 аптеках інших міст
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СКЛО ПРЕДМЕТНЕ
СКЛО ПРЕДМЕТНЕ
Шліфовані краї 1 смуга з одного боку №50
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 55,10 грн
в 6 аптеках інших міст
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СТАКАН МІРНИЙ
СТАКАН МІРНИЙ
200 мл №1
Склоприлад
від 78,80 грн
в 6 аптеках інших міст
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СКЛО ПРЕДМЕТНЕ "ВОЛЕС"
СКЛО ПРЕДМЕТНЕ "ВОЛЕС"
25,4 мм х 76,2 мм 7102 з нешліфованими краями №50
Jianhu Changcheng Instrument Co., LTD.
від 48,00 грн
в 4 аптеках інших міст
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СКЛО ПРЕДМЕТНЕ "ВОЛЕС"
СКЛО ПРЕДМЕТНЕ "ВОЛЕС"
25,4 мм х 76,2 мм 7101 зі шліфованими краями №50
Jiangsu Huida Medical Instruments
від 50,20 грн
в 3 аптеках інших міст
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ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Стерильний блістер 50 мл для біологічних рідин №1
Гемопласт
від 6,87 грн
в 1 аптеці
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СТАКАН МІРНИЙ
СТАКАН МІРНИЙ
В-1 25 мл зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
СТАКАН МІРНИЙ
СТАКАН МІРНИЙ
Н-1-150 зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
СКЛО ПРЕДМЕТНЕ
СКЛО ПРЕДМЕТНЕ
З нешліфованими краями №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Немає в наявності
ПІПЕТКА ТРАНСПОРТНА СТЕРИЛЬНА ГРАНУМ
ПІПЕТКА ТРАНСПОРТНА СТЕРИЛЬНА ГРАНУМ
145 мм 1 мл з steel скарифікатором гранум №1
Jiangsu Kangjan Medical Apparatus Co., Ltd
Немає в наявності
ПІПЕТКА ПАСТЕРА "ВОЛЕС"
ПІПЕТКА ПАСТЕРА "ВОЛЕС"
1 мл 160 мм пластик., стер. №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Немає в наявності
ПІПЕТКА ГРАДУЙОВАНА
ПІПЕТКА ГРАДУЙОВАНА
№1
Склоприлад
Немає в наявності
БАНКА
БАНКА
Бдс-10-27,5 №1
Мар'янівський склозавод
Немає в наявності
СТАКАН МІРНИЙ
СТАКАН МІРНИЙ
В-1 50 мл зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
СТАКАН МІРНИЙ
СТАКАН МІРНИЙ
В-1 150 мл зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
СТАКАН МІРНИЙ
СТАКАН МІРНИЙ
В-1 400 мл зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
СТАКАН МІРНИЙ
СТАКАН МІРНИЙ
В-1 600 мл зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
СКЛО ПРЕДМЕТНЕ
СКЛО ПРЕДМЕТНЕ
Зі шліфованими краями №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Немає в наявності
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