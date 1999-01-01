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Лабораторне обладнання
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СТАКАН МІРНИЙ
150 мл №1
Склоприлад
від
61,60
грн
в 17 аптеках інших міст
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СТАКАН МІРНИЙ
100 мл №1
Склоприлад
від
52,70
грн
в 17 аптеках інших міст
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ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС"
Стандартний прозорий №1
Great Mountain Medical Instruments
від
1,60
грн
в 7 аптеках інших міст
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СКЛО ПРЕДМЕТНЕ
Шліфовані краї 1 смуга з одного боку №50
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
55,10
грн
в 6 аптеках інших міст
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СТАКАН МІРНИЙ
200 мл №1
Склоприлад
від
78,80
грн
в 6 аптеках інших міст
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СКЛО ПРЕДМЕТНЕ "ВОЛЕС"
25,4 мм х 76,2 мм 7102 з нешліфованими краями №50
Jianhu Changcheng Instrument Co., LTD.
від
48,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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СКЛО ПРЕДМЕТНЕ "ВОЛЕС"
25,4 мм х 76,2 мм 7101 зі шліфованими краями №50
Jiangsu Huida Medical Instruments
від
50,20
грн
в 3 аптеках інших міст
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ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Стерильний блістер 50 мл для біологічних рідин №1
Гемопласт
від
6,87
грн
в 1 аптеці
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СТАКАН МІРНИЙ
В-1 25 мл зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
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СТАКАН МІРНИЙ
Н-1-150 зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
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СКЛО ПРЕДМЕТНЕ
З нешліфованими краями №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Немає в наявності
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ПІПЕТКА ТРАНСПОРТНА СТЕРИЛЬНА ГРАНУМ
145 мм 1 мл з steel скарифікатором гранум №1
Jiangsu Kangjan Medical Apparatus Co., Ltd
Немає в наявності
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ПІПЕТКА ПАСТЕРА "ВОЛЕС"
1 мл 160 мм пластик., стер. №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Немає в наявності
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ПІПЕТКА ГРАДУЙОВАНА
№1
Склоприлад
Немає в наявності
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БАНКА
Бдс-10-27,5 №1
Мар'янівський склозавод
Немає в наявності
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СТАКАН МІРНИЙ
В-1 50 мл зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
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СТАКАН МІРНИЙ
В-1 150 мл зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
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СТАКАН МІРНИЙ
В-1 400 мл зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
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СТАКАН МІРНИЙ
В-1 600 мл зі шкалою №1
Склоприлад
Немає в наявності
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СКЛО ПРЕДМЕТНЕ
Зі шліфованими краями №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Немає в наявності
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1
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Форма випуску
1 мл
145 мм
25,4 мм х 76,2 мм
ll-250Б1-2-МТО
ll-450Б-2-МТО
БДС-10-27,5
В-1
Н-1-150
Н-1-200
Н-1-400
Н-1-500
Н-1-600
стандартний
стерил.
шліфовані краї
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7102
блістер 50 мл
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Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Jiangsu Huida Medical Instruments
Jiangsu Kangjan Medical Apparatus Co., Ltd
Jianhu Changcheng Instrument
Nuova Aptaca
Plasti Lab
Simax
Био Мед Стекло
Биомедстекло
Гемопласт
Полтавский ЗМС
Стеклоприбор
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