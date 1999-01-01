Київ
Лабораторне обладнання

Ємності для збору калу

Медичні вироби

19Лабораторне обладнання

Ємності для збору калу
Сортування: По популярності
Контейнер для забору калу +103®
Контейнер для забору калу +103®
Стерильний 30 мл з ложкою-шпателем №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 5,00 грн
в 313 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (калу) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (калу) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
30 мл №1
Екобинт
від 7,90 грн
в 200 аптеках
Знайти в аптеках
Ємність для забору калу "Angelmed"
Ємність для забору калу "Angelmed"
30 мл стерильн. №1
Екобинт
від 7,76 грн
в 160 аптеках
Знайти в аптеках
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка
30 мл №1
Екобинт
від 7,50 грн
в 145 аптеках
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
Pp, з кришкою 30 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 5,31 грн
в 57 аптеках
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА
30 мл №1
Виктер плюс
від 4,50 грн
в 54 аптеках
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH
30 мл №1
Екобинт
від 3,80 грн
в 49 аптеках
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B
Стерильний, одноразовий 30 мл з ложкою №1
Долфі-Україна
від 5,72 грн
в 40 аптеках
Знайти в аптеках
Контейнер для забору калу стерильний Teta®
Контейнер для забору калу стерильний Teta®
30 мл №1
Склоприлад
від 4,80 грн
в 27 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ)
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ)
60 мл стерильн. №1
Plasti Lab
від 9,71 грн
в 21 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
30 мл стерильн. №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 2,30 грн
в 14 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Контейнер для калу MP Medplast
Контейнер для калу MP Medplast
Стерильний 30 мл №1
Екобинт
від 6,40 грн
в 13 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм TETA
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм TETA
30 мл №1
Екобинт
від 5,33 грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
Ємність для забору калу Tiramed
Ємність для забору калу Tiramed
Стерильн. №1
Гемопласт
від 11,50 грн
в 8 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нестерильна для забору кала №1
Гемопласт
від 5,70 грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ "ВОЛЕС"
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ "ВОЛЕС"
Стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
від 3,70 грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Ємність для забору калу тм OK Pharma
Ємність для забору калу тм OK Pharma
30 мл стерильн. №1
Екобинт
від 5,91 грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
Pp, з кришкою 30 мл з паперовою етикеткою, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 7,00 грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Ємність для калу
Ємність для калу
30 мл стерильн. №1
Склоприлад
від 5,00 грн
в 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
Pp, з кришкою індивідуальна упаковка 30 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 4,22 грн
в 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
123
ГоловнаКошикОбране