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Лабораторне обладнання
Прилади та апарати
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МУЛЬТИ-МОНІТОРИНГОВИЙ ВИМІРЮВАЧ КРОВІ 4 В 1 GLANBER®
№1
Guilin Royalyze Medical Instrument
Немає в наявності
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ОПРОМІНЮВАЧ БАКТЕРИЦИДНИЙ "BACTOSFERA"
Obb 15p ozone №1
БАКТОСФЕРА ООО
Немає в наявності
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Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-15/360-of-rc-w безозоновий білий з пультом та таймером №1
ТМ-ТРЕЙД
Немає в наявності
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Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-15/360-of-w безозоновий білий №1
Немає в наявності
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Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-25/360-of-rc-w безозоновий білий з пультом та таймером №1
Немає в наявності
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Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-36/360-of-rc-b безозоновий чорний з пультом та таймером №1
Немає в наявності
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Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-60/360-of-rc-w безозоновий білий з пультом та таймером №1
Немає в наявності
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Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-95/360-of-rc-b безозоновий чорний з пультом та таймером №1
Немає в наявності
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СТЕРИЛІЗАТОР тм "PHILIPS AVENT"
Scf291/00 паровий електронний №1
Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
Немає в наявності
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ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС"
Стандартний прозорий №100
Ханчжоу Роллмед
Немає в наявності
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Форма випуску
OBB 15P OZONE
SCF291/00
SMT-15/360-OF-RC-W
SMT-15/360-OF-W
SMT-25/360-OF-RC-W
SMT-36/360-OF-RC-B
SMT-60/360-OF-RC-W
SMT-95/360-OF-RC-B
стандартний
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100
Виробник
Guilin Royalyze Medical Instrument
Hangzhou Rollmed
Philips Electronics UK Limited
БАКТОСФЕРА ООО
ТМ-ТРЕЙД
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