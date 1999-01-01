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19Лабораторне обладнання

Прилади та апарати
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МУЛЬТИ-МОНІТОРИНГОВИЙ ВИМІРЮВАЧ КРОВІ 4 В 1 GLANBER®
МУЛЬТИ-МОНІТОРИНГОВИЙ ВИМІРЮВАЧ КРОВІ 4 В 1 GLANBER®
№1
Guilin Royalyze Medical Instrument
Немає в наявності
ОПРОМІНЮВАЧ БАКТЕРИЦИДНИЙ "BACTOSFERA"
ОПРОМІНЮВАЧ БАКТЕРИЦИДНИЙ "BACTOSFERA"
Obb 15p ozone №1
БАКТОСФЕРА ООО
Немає в наявності
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-15/360-of-rc-w безозоновий білий з пультом та таймером №1
ТМ-ТРЕЙД
Немає в наявності
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-15/360-of-w безозоновий білий №1
Немає в наявності
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-25/360-of-rc-w безозоновий білий з пультом та таймером №1
Немає в наявності
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-36/360-of-rc-b безозоновий чорний з пультом та таймером №1
Немає в наявності
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-60/360-of-rc-w безозоновий білий з пультом та таймером №1
Немає в наявності
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Опромінювач бактерицидний SM TECHNOLOGY
Smt-95/360-of-rc-b безозоновий чорний з пультом та таймером №1
Немає в наявності
СТЕРИЛІЗАТОР тм "PHILIPS AVENT"
СТЕРИЛІЗАТОР тм "PHILIPS AVENT"
Scf291/00 паровий електронний №1
Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
Немає в наявності
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС"
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС"
Стандартний прозорий №100
Ханчжоу Роллмед
Немає в наявності
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