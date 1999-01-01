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Медичні вироби
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Одяг медичний

Медичні вироби

17Одяг медичний

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РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
8,0 пара №1
TG Medical Sdn. Bhd.
від 9,81 грн
в 546 аптеках
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РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
7,0 пара №1
TG Medical Sdn. Bhd.
від 5,76 грн
в 524 аптеках
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ШАПОЧКА-БЕРЕТ МЕДИЧНА MP MEDPLAST
ШАПОЧКА-БЕРЕТ МЕДИЧНА MP MEDPLAST
Нестерильна, одноразова спанбонд №1
Долфі-Україна
від 1,51 грн
в 523 аптеках
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РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
7,5 пара №1
TG Medical Sdn. Bhd.
від 9,85 грн
в 445 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 105,00 грн
в 387 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 105,00 грн
в 360 аптеках
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Рукавички оглядові латексні припудрені нестерильні MP Medplast
Рукавички оглядові латексні припудрені нестерильні MP Medplast
L пара №1
Top Glove SDN
від 5,18 грн
в 355 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №20 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №20 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 128,86 грн
в 347 аптеках
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Рукавички оглядові латексні припудрені нестерильні MP Medplast
Рукавички оглядові латексні припудрені нестерильні MP Medplast
M пара №1
від 5,00 грн
в 345 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №10 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №10 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 82,38 грн
в 342 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 101,20 грн
в 323 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ХІРУРГІЧНИЙ №11 (L) "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ХІРУРГІЧНИЙ №11 (L) "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 86,90 грн
в 310 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 335,65 грн
в 308 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
M пара №1
Top Glove SDN
від 4,25 грн
в 308 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ХІРУРГІЧНИЙ №5/Б (L) "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ХІРУРГІЧНИЙ №5/Б (L) "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 325,40 грн
в 307 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№ 1/б №1
Технокомплекс
від 710,66 грн
в 302 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОСКОПІЇ №1/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОСКОПІЇ №1/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 541,05 грн
в 300 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ХІРУРГІЧНИЙ №8 (L) "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ХІРУРГІЧНИЙ №8 (L) "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 92,43 грн
в 300 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
L пара №1
Top Glove SDN
від 4,23 грн
в 297 аптеках
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ШАПОЧКА-БЕРЕТ МЕДИЧНА "СЛАВНА®"
ШАПОЧКА-БЕРЕТ МЕДИЧНА "СЛАВНА®"
Спанбонд нестерильн. №100
від 160,00 грн
в 295 аптеках
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