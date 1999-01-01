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17Одяг медичний

Рукавички
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РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
8,0 пара №1
TG Medical Sdn. Bhd.
від 9,81 грн
в 546 аптеках
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РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
7,0 пара №1
TG Medical Sdn. Bhd.
від 5,76 грн
в 524 аптеках
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РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
7,5 пара №1
TG Medical Sdn. Bhd.
від 9,85 грн
в 445 аптеках
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Рукавички оглядові латексні припудрені нестерильні MP Medplast
Рукавички оглядові латексні припудрені нестерильні MP Medplast
L пара №1
Top Glove SDN
від 5,18 грн
в 355 аптеках
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Рукавички оглядові латексні припудрені нестерильні MP Medplast
Рукавички оглядові латексні припудрені нестерильні MP Medplast
M пара №1
від 5,00 грн
в 345 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
M пара №1
Top Glove SDN
від 4,25 грн
в 308 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
L пара №1
Top Glove SDN
від 4,23 грн
в 297 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
L латексні, припудрені №100
Допомога-I
від 185,70 грн
в 287 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
M латексні, припудрені №100
Допомога-I
від 143,40 грн
в 284 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
S латексні, припудрені №100
Допомога-I
від 145,40 грн
в 284 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
S пара латексні, неприпудрені №100
Допомога-I
від 133,70 грн
в 284 аптеках
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Рукавички нітрилові оглядові медичні без пудри нестерильні VASCO SOFT BLUE
Рукавички нітрилові оглядові медичні без пудри нестерильні VASCO SOFT BLUE
S №200
Б. Браун Медікал Україна
від 662,30 грн
в 283 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
L пара латексні, неприпудрені №100
Допомога-I
від 233,10 грн
в 283 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір s, хлоровані нітрилові, блакитні без пудри, текстуровані №100
від 357,20 грн
в 283 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір m, блактині пара нітрилові, неприпудрені №50
від 269,90 грн
в 283 аптеках
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РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ НЕОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ НЕОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
7,0 пара №1
TG Medical Sdn. Bhd.
від 12,41 грн
в 232 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
S пара №1
від 3,00 грн
в 229 аптеках
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Рукавички нестерильні оглядові латексні з пудрою MP Medplast
Рукавички нестерильні оглядові латексні з пудрою MP Medplast
M №1
Долфі-Україна
від 3,98 грн
в 201 аптеці
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Рукавички нестерильні оглядові нітрилові неопудрені MP Medplast
Рукавички нестерильні оглядові нітрилові неопудрені MP Medplast
L №1
Долфі-Україна
від 4,06 грн
в 200 аптеках
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Рукавички нестерильні оглядові нітрилові неопудрені MP Medplast
Рукавички нестерильні оглядові нітрилові неопудрені MP Medplast
M №1
від 3,90 грн
в 197 аптеках
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