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РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
8,0 пара №1
TG Medical Sdn. Bhd.
від
9,81
грн
в 546 аптеках
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РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
7,0 пара №1
TG Medical Sdn. Bhd.
від
5,76
грн
в 524 аптеках
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РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
7,5 пара №1
TG Medical Sdn. Bhd.
від
9,85
грн
в 445 аптеках
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Рукавички оглядові латексні припудрені нестерильні MP Medplast
L пара №1
Top Glove SDN
від
5,18
грн
в 355 аптеках
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Рукавички оглядові латексні припудрені нестерильні MP Medplast
M пара №1
від
5,00
грн
в 345 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
M пара №1
Top Glove SDN
від
4,25
грн
в 308 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
L пара №1
Top Glove SDN
від
4,23
грн
в 297 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
L латексні, припудрені №100
Допомога-I
від
185,70
грн
в 287 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
M латексні, припудрені №100
Допомога-I
від
143,40
грн
в 284 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
S латексні, припудрені №100
Допомога-I
від
145,40
грн
в 284 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
S пара латексні, неприпудрені №100
Допомога-I
від
133,70
грн
в 284 аптеках
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Рукавички нітрилові оглядові медичні без пудри нестерильні VASCO SOFT BLUE
S №200
Б. Браун Медікал Україна
від
662,30
грн
в 283 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
L пара латексні, неприпудрені №100
Допомога-I
від
233,10
грн
в 283 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір s, хлоровані нітрилові, блакитні без пудри, текстуровані №100
від
357,20
грн
в 283 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір m, блактині пара нітрилові, неприпудрені №50
від
269,90
грн
в 283 аптеках
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РУКАВИЧКИ ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ НЕОПУДРЕНІ СТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
7,0 пара №1
TG Medical Sdn. Bhd.
від
12,41
грн
в 232 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ MP MEDPLAST
S пара №1
від
3,00
грн
в 229 аптеках
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Рукавички нестерильні оглядові латексні з пудрою MP Medplast
M №1
Долфі-Україна
від
3,98
грн
в 201 аптеці
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Рукавички нестерильні оглядові нітрилові неопудрені MP Medplast
L №1
Долфі-Україна
від
4,06
грн
в 200 аптеках
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Рукавички нестерильні оглядові нітрилові неопудрені MP Medplast
M №1
від
3,90
грн
в 197 аптеках
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Форма випуску
6
6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5
6,0
6,5
6-7
6-7, 7-8, 8-9
7
7,0
7,5
7-8
8
8,0
8,5
8-9
9
9,0
9-10
L
L латекс
M
M латекс
S
S, латекс.
XL
XS
неприп.,текстур.,преміум клас
неприп.,текстур.,стандарт клас
прип.,глад.,стандарт клас
припуд.,текстур.,стандарт клас
размер XS, рожеві
размір 7,5 ортопедич.
розмер M, латексні, хлоровані
розмер XL, латексні, хлоровані
розмір 6
розмір 6,5
розмір 6-7
розмір 6-7 (S)
розмір 7
розмір 7 (M)
розмір 7,5
розмір 7-8
розмір 7-8 (M)
розмір 8
розмір 8 (L)
розмір 8,5
розмір 8-9
розмір 8-9 (L)
розмір 9
розмір 9-10 (XL)
розмір L
розмір L (8-9)
розмір L текстур.
розмір L, блакитні
розмір L, латексні
розмір L, латексні, хлоровані
розмір L, лилові
розмір L, хлоровані
розмір M
розмір M (7-8)
розмір M текстур.
розмір M, блакитні
розмір M, вінілові
розмір M, латексні
розмір M, мікс
розмір M, рожеві
розмір M, світло-зелені
розмір M, фіолетові
розмір M, хлоровані
розмір M, червоні
розмір M, чорні
розмір M, яскраво рожеві
розмір S
розмір S (6-7)
розмір S текстур.
розмір S, блакитні
розмір S, латексні
розмір S, латексні, хлоровані
розмір S, лилові
розмір S, мікс
розмір S, світло-зелені
розмір S, світло-фіолетові
розмір S, фіолетові
розмір S, хлоровані
розмір S, червоні
розмір S, яскраво-рожеві
розмір XL
розмір XL (9-10)
розмір XS
розмір XS (5-6)
розмір XS, зелені
розмір XS, латексні, хлоровані
розмір XS, мікс
розмір XS, оранжеві
розмір XS, яскраво рожеві
розмір М
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Пакування
Standart
блакитні
бокс
внутріш.поверхня вкрита полім.
д/мікрохір.опер.б/пудри, текст
з високим ступенем захисту
з манжетою
з полімерним покриттям
не текстур.
нітрилові
нітрилові, блакитні
нітрилові, фіолетові
нітрилові, чорні
ортопедичні, текстур., б/пудри
пара
пара, н/стер.
пара/бокс
синій кобальт
текстур.
уп. папір/папір
хлоровані, без пудри
чорні
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Кількість штук в упаковці
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8
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25
48
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100
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Виробник
Ampri GmbH
Ansell (UK)
Ansell Healthcare Europe
Ansell Incorporated
Ansell Lanka
Ansell NP
BIOMAX RESOURCES SDN BHD
Blue Sail Medical Company Ltd
C. Rubber Co.
Chirana T. Injecta
Concept Rubber Products
Digiflex india
Dispomed
GBI&CLC OU
GMP & GLP Medical Development
Hartalega
Heliomed Handelsges.m.b.H
Jiangsu Suyun Medical Materials
Kanam Latex Industries
Kossan Latex Ind.
Lyncmed Medical Technology (Beijing)
Maxter Glove Manufacturing SDN BHD
Medica Project
Medicom
Medicom Inc.
Mercator Medical
Multisafe
My Ticaret Medikal
NewMed GmbH
Ningbo Tianshun Rubber Products Co. Ltd
Optima Sobirjon
Paul Hartmann
SF Medical Products GmbH
SF Medical Products GmbH
SFM Hospital Products
Semperit Investments Asia Pte Ltd
Shandong Intco Medical Products Co., Ltd
Shandong Yuyuan Latex Gloves
Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited
St. Mary's Rubbers Pvt. Ltd
Supa
TG Medical
Tan Sia Lian Industries Sdn. Bhd.
Tan Sin Lian Industries
Terang Nusa
Tianchang Hengsheng Medical Devices Cо., Ltd
Top Glove SDN
Torunskie ZMO
Ulma
VIET GLOVE CORPORATION
VOGT MEDICAL
WRP Asia Pacific
Ігар
Анселл (ЮК)
Апексмед
Б. Браун Медікал Україна
ВОГТ МЕДІКАЛ
ВРП Азія Пасіфік
Виват-Мед
Гемопласт
Гриф
Долфі-Україна
Допомога-I
Жонгхонг Пулін Медікал Продактс
Игар
Калина Медична Виробнича Компанія
Калина компания по развитию бизнеса
Кампус Коттон Клаб
Киевгума
Компания Бико
Медхауз Свіс Гмбх
Оптима Собиржон
Поликс Групп Солюшнс
Пурітекс Мануфактурер
Підегрі Раббер & Пластик
Тетафарм
УЛЬМА МЕДИКАЛ
УЛЬМА МЕДИКАЛ ООО
Укрмедпродукт
Харталега
Централмед
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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