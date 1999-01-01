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17Одяг медичний

Накидки для відвідувачів
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НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
110 см №1
Технокомплекс
від 26,90 грн
в 77 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
НАКИДКА "СЛАВНА®"
Спанбонд 110 см для відвідувачів на зав'язках, стерильний №1
від 28,91 грн
в 23 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
НАКИДКА "СЛАВНА®"
Смс 110 см для відвідувачів на зав'язках, стерильний №1
Технокомплекс
від 21,98 грн
в 11 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
НАКИДКА "СЛАВНА®"
110 см для відвідувачів на зав'язках, стерильний №1
від 36,27 грн
в 10 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
НАКИДКА "СЛАВНА®"
110 см для відвідувачів на зав'язках №1
від 36,10 грн
в 9 аптеках
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НАКИДКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
НАКИДКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
110 см смс 35 г/м2 №1
Технокомплекс
від 30,53 грн
в 8 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
НАКИДКА "СЛАВНА®"
Для відвідувачів, стерильний №1
від 34,00 грн
в 4 аптеках інших міст
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
НАКИДКА "СЛАВНА®"
Спанбонд, 30г/м2 для відвідувачів на зав'язках, стерильний №1
Технокомплекс
від 32,01 грн
в 3 аптеках
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НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НЕСТЕРИЛЬНА
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НЕСТЕРИЛЬНА
№1
Гемопласт
від 79,25 грн
в 2 аптеках
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ОДЯГ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НЕСТЕРИЛЬНИЙ
ОДЯГ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НЕСТЕРИЛЬНИЙ
Комплект №8 №1
Гемопласт
від 73,33 грн
в 2 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
НАКИДКА "СЛАВНА®"
Смс для відвідувачів, стерильний №1
від 31,71 грн
в 1 аптеці інших міст
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ХАЛАТ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА
ХАЛАТ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА
Одноразов. нестерильн. №1
від 61,94 грн
в 1 аптеці інших міст
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
НАКИДКА "СЛАВНА®"
Для пацієнта (пелерина), нестер. №1
Технокомплекс
Немає в наявності
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА "ВОЛЕС" З НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА "ВОЛЕС" З НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ
110 х 140 см зелена №1
Ammex-Weida
Немає в наявності
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА "ВІОЛА" ОДНОРАЗОВА
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА "ВІОЛА" ОДНОРАЗОВА
Спанбонд 30г/м2 №1
Кампус Коттон Клаб
Немає в наявності
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА
№1
Здравмедтех-Чернігів
Немає в наявності
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НЕСТЕРИЛЬНА MEDENA
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НЕСТЕРИЛЬНА MEDENA
На завязках 110 см спанбонд 20 г №1
Тотус-Фарм
Немає в наявності
НАКИДКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
НАКИДКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
110 см №1
Технокомплекс
Немає в наявності
НАКИДКА "СЛАВНА®"
НАКИДКА "СЛАВНА®"
Для відвідувачів на зав'язках, стерильний №1
Технокомплекс
Немає в наявності
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА
НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА
Одноразові, нестерильні №5
Немає в наявності
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