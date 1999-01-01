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Одяг медичний
Накидки для відвідувачів
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НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
110 см №1
Технокомплекс
від
26,90
грн
в 77 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
Спанбонд 110 см для відвідувачів на зав'язках, стерильний №1
від
28,91
грн
в 23 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
Смс 110 см для відвідувачів на зав'язках, стерильний №1
Технокомплекс
від
21,98
грн
в 11 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
110 см для відвідувачів на зав'язках, стерильний №1
від
36,27
грн
в 10 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
110 см для відвідувачів на зав'язках №1
від
36,10
грн
в 9 аптеках
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НАКИДКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
110 см смс 35 г/м2 №1
Технокомплекс
від
30,53
грн
в 8 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
Для відвідувачів, стерильний №1
від
34,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
Спанбонд, 30г/м2 для відвідувачів на зав'язках, стерильний №1
Технокомплекс
від
32,01
грн
в 3 аптеках
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НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НЕСТЕРИЛЬНА
№1
Гемопласт
від
79,25
грн
в 2 аптеках
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ОДЯГ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НЕСТЕРИЛЬНИЙ
Комплект №8 №1
Гемопласт
від
73,33
грн
в 2 аптеках
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
Смс для відвідувачів, стерильний №1
від
31,71
грн
в 1 аптеці інших міст
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ХАЛАТ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА
Одноразов. нестерильн. №1
від
61,94
грн
в 1 аптеці інших міст
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
Для пацієнта (пелерина), нестер. №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА "ВОЛЕС" З НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ
110 х 140 см зелена №1
Ammex-Weida
Немає в наявності
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НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА "ВІОЛА" ОДНОРАЗОВА
Спанбонд 30г/м2 №1
Кампус Коттон Клаб
Немає в наявності
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НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА
№1
Здравмедтех-Чернігів
Немає в наявності
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НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА НЕСТЕРИЛЬНА MEDENA
На завязках 110 см спанбонд 20 г №1
Тотус-Фарм
Немає в наявності
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НАКИДКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНА
110 см №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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НАКИДКА "СЛАВНА®"
Для відвідувачів на зав'язках, стерильний №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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НАКИДКА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА
Одноразові, нестерильні №5
Немає в наявності
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Форма випуску
110 х 140 см
XL, на кнопках
СМС
комплект №8
на завязках
одноразов.
спанбонд
спанбонд, 30г/м2
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Пакування
110 см
зелена
на кнопках
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Виробник
Ammex-Weida
Kisbu Teknik Textil Sanayi
Гемопласт
Здравмедтех-Чернігів
Кампус Коттон Клаб
Неман
Технокомплекс
Технокомплекс Фирма
Тотус-Фарм
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