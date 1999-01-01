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Одяг медичний
Інший медичний одяг
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КАРМАН БІЧНИЙ З ЛИПКОЮ ФІКСАЦІЄЮ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
40 см х 30 см №1
Технокомплекс
від
24,20
грн
в 12 аптеках інших міст
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СОРОЧКА МЕДИЧНА ПРОЦЕДУРНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
L (50-52) №1
Технокомплекс
від
49,75
грн
в 7 аптеках інших міст
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ФАРТУХ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
110 см ламінована №1
від
40,50
грн
в 5 аптеках інших міст
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ФАРТУХ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
110 см №1
Технокомплекс
від
41,50
грн
в 5 аптеках
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Костюм медичний жіночий
Мод. №23/1 р.52 щільність 165 №1
Грамотна Світлана Володимірівна
від
1478,50
грн
в 4 аптеках інших міст
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Костюм медичний жіночий
Мод. №23/1 р.54 щільність 165 №1
Грамотна Світлана Володимірівна
від
1478,50
грн
в 3 аптеках інших міст
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Костюм медичний жіночий
Мод. №23/1 р.60 щільність 165 №1
Грамотна Світлана Володимірівна
від
1351,10
грн
в 3 аптеках інших міст
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СОРОЧКА ДЛЯ ПОРОДІЛЛІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНАЯ
Розмір l (50-52) смс 35 г/м2 №1
Технокомплекс
від
58,90
грн
в 3 аптеках інших міст
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СОРОЧКА МЕДИЧНА З КОРОТКИМ РУКАВОМ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
L (50-52) №1
Технокомплекс
від
72,90
грн
в 3 аптеках
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Штани медичні жіночі
Арт. 163-324-726 розмір 50, білі №1
Білий халат
від
436,68
грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні жіночі
Арт. 163-324-726 розмір 52, білі №1
Білий халат
від
436,62
грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні чоловічі "Бостон"
Арт. 328-324-758 розмір 54, білі №1
Білий халат
від
456,06
грн
в 2 аптеках інших міст
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Джогери медичні жіночі
Арт. 303-326-730 розмір 54, марсала №1
Білий халат
від
437,87
грн
в 2 аптеках інших міст
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Джогери медичні жіночі
Арт. 303-326-730 розмір 50, марсала №1
Білий халат
від
438,98
грн
в 2 аптеках інших міст
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Джогери медичні жіночі
Арт. 303-326-730 розмір 48, марсала №1
Білий халат
від
438,66
грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні жіночі
Арт. 163-328-726 розмір 42, сірі №1
Білий халат
від
437,58
грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні жіночі
Арт. 163-326-726 розмір 54, марсала №1
Білий халат
від
437,01
грн
в 2 аптеках інших міст
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Джогери медичні жіночі
Арт. 303-326-730 розмір 46, марсала №1
Білий халат
від
437,40
грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні жіночі
Арт. 163-326-726 розмір 50, марсала №1
Білий халат
від
440,21
грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні жіночі
Арт. 163-326-726 розмір 48, марсала №1
Білий халат
від
439,09
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
40 см х 30 см
FFP2
L (50-52)
ПВХ - 180 г/м2
СМС
арт. 124-346-678
арт. 124-356-678
арт. 1250, біл.
арт. 129-324-679
арт. 129-326-679
арт. 129-360-679
арт. 151-333-679
арт. 155-324-679
арт. 163-322-726
арт. 163-324-726
арт. 163-326-726
арт. 163-328-726
арт. 303-324-730
арт. 303-326-730
арт. 303-327-730
арт. 303-328-730
арт. 3100, біл.
арт. 328-324-758
арт. 328-328-758
арт. 342-322-758
арт. 342-328-758
арт. 4000, рожевий
арт. 4010, білі
арт. 4010, коричнев.
арт. 4010, перламутровий
арт. 4020, жовтий
арт. 4020, рожевий
арт. 4080, білий
арт. 4250 коричн.
арт. 4250, біл.
арт. 4250, перламут.
арт. 4780, зелений
арт. 50-07
арт. 51-08, білі
арт. 700M, синій
арт. 702M, чорні
арт. 707M, білий
арт. 905, перламут.
арт. 934 беж.
арт. 934 чорний
арт. 935, беж.
арт. 935, рож.
арт. 957, бежевий
арт. 963 бежевий
арт. 963 перла
арт.366-327-844
арт.366-328-842
арт.366-370-844
арт.703M, коричн.
мод. № 06/04 р.52
мод. № 06/04 р.54
мод. № 27/1 р.60
мод. № 27/1 р.62
мод. № 27/1 р.64
мод. № 27/1 р.66
мод. № 27/1 р.68
мод. № 27/6-вс р.54
мод. № 6/6 р.42
мод. № 6/6 р.44
мод. № 6/6 р.46
мод. № 6/6 р.50
мод. № 6/6 р.52
мод. №1 р.42
мод. №1 р.46
мод. №1 р.48
мод. №1 р.50
мод. №2 р.44
мод. №2 р.46
мод. №2 р.58
мод. №23/1 р.42
мод. №23/1 р.46
мод. №23/1 р.48
мод. №23/1 р.52
мод. №23/1 р.54
мод. №23/1 р.58
мод. №23/1 р.60
мод. №23/1 р.62
мод. №23/1-ко р.48
мод. №23/1-ко р.56
мод. №27-ШС р.44
мод. №27-ШС р.46
мод. №4 р.44
мод. №4 р.48
мод. №4 р.50
мод. №5/6 р.44
мод. №5/6 р.48
мод. №6 р.44
мод. №6 р.52
одноразов.
розмір 44-46
розмір 48-50
розмір 52-54
розмір L
розмір L (50-52)
розмір L (50-52), СМС
розмір M
розмір S
розмір XL
розмір XL (54-56)
розмір XXL
спанбонд
№1
№11
№14
№3
№5
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Пакування
110 см
125 см
140 см
KO3-V-S17
однораз.
Виробник
3M
AnJi HengFeng Sanitary Material Co
PTP LEON d.o.o.
АВ-Фарма
БЕЛЫЙ ХАЛАТ
Білий халат
Грамотна Світлана Володимірівна
Грамотная Светлана Владимировна
Лти
Неман
ОЛТЕКС
Релакс
Теллус
Технокомплекс
Технокомплекс Фирма
Тотус-Фарм
Фарммедальянс
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