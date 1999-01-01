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17Одяг медичний

Інший медичний одяг
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КАРМАН БІЧНИЙ З ЛИПКОЮ ФІКСАЦІЄЮ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КАРМАН БІЧНИЙ З ЛИПКОЮ ФІКСАЦІЄЮ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
40 см х 30 см №1
Технокомплекс
від 24,20 грн
в 12 аптеках інших міст
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СОРОЧКА МЕДИЧНА ПРОЦЕДУРНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СОРОЧКА МЕДИЧНА ПРОЦЕДУРНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
L (50-52) №1
Технокомплекс
від 49,75 грн
в 7 аптеках інших міст
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ФАРТУХ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ФАРТУХ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
110 см ламінована №1
від 40,50 грн
в 5 аптеках інших міст
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ФАРТУХ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ФАРТУХ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
110 см №1
Технокомплекс
від 41,50 грн
в 5 аптеках
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Костюм медичний жіночий
Костюм медичний жіночий
Мод. №23/1 р.52 щільність 165 №1
Грамотна Світлана Володимірівна
від 1478,50 грн
в 4 аптеках інших міст
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Костюм медичний жіночий
Костюм медичний жіночий
Мод. №23/1 р.54 щільність 165 №1
Грамотна Світлана Володимірівна
від 1478,50 грн
в 3 аптеках інших міст
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Костюм медичний жіночий
Костюм медичний жіночий
Мод. №23/1 р.60 щільність 165 №1
Грамотна Світлана Володимірівна
від 1351,10 грн
в 3 аптеках інших міст
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СОРОЧКА ДЛЯ ПОРОДІЛЛІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНАЯ
СОРОЧКА ДЛЯ ПОРОДІЛЛІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНАЯ
Розмір l (50-52) смс 35 г/м2 №1
Технокомплекс
від 58,90 грн
в 3 аптеках інших міст
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СОРОЧКА МЕДИЧНА З КОРОТКИМ РУКАВОМ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СОРОЧКА МЕДИЧНА З КОРОТКИМ РУКАВОМ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
L (50-52) №1
Технокомплекс
від 72,90 грн
в 3 аптеках
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Штани медичні жіночі
Штани медичні жіночі
Арт. 163-324-726 розмір 50, білі №1
Білий халат
від 436,68 грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні жіночі
Штани медичні жіночі
Арт. 163-324-726 розмір 52, білі №1
Білий халат
від 436,62 грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні чоловічі "Бостон"
Штани медичні чоловічі "Бостон"
Арт. 328-324-758 розмір 54, білі №1
Білий халат
від 456,06 грн
в 2 аптеках інших міст
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Джогери медичні жіночі
Джогери медичні жіночі
Арт. 303-326-730 розмір 54, марсала №1
Білий халат
від 437,87 грн
в 2 аптеках інших міст
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Джогери медичні жіночі
Джогери медичні жіночі
Арт. 303-326-730 розмір 50, марсала №1
Білий халат
від 438,98 грн
в 2 аптеках інших міст
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Джогери медичні жіночі
Джогери медичні жіночі
Арт. 303-326-730 розмір 48, марсала №1
Білий халат
від 438,66 грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні жіночі
Штани медичні жіночі
Арт. 163-328-726 розмір 42, сірі №1
Білий халат
від 437,58 грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні жіночі
Штани медичні жіночі
Арт. 163-326-726 розмір 54, марсала №1
Білий халат
від 437,01 грн
в 2 аптеках інших міст
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Джогери медичні жіночі
Джогери медичні жіночі
Арт. 303-326-730 розмір 46, марсала №1
Білий халат
від 437,40 грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні жіночі
Штани медичні жіночі
Арт. 163-326-726 розмір 50, марсала №1
Білий халат
від 440,21 грн
в 2 аптеках інших міст
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Штани медичні жіночі
Штани медичні жіночі
Арт. 163-326-726 розмір 48, марсала №1
Білий халат
від 439,09 грн
в 2 аптеках інших міст
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