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17Одяг медичний

Халати
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xl №1
Технокомплекс
від 141,70 грн
в 283 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
L (50-52) 130 см смс №1
Технокомплекс
від 62,65 грн
в 161 аптеці
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
L (50-52) 117 см №1
Технокомплекс
від 48,13 грн
в 133 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
M (46-48) 115 см №1
Технокомплекс
від 42,93 грн
в 121 аптеці
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
M (46-48) 128 см №1
Технокомплекс
від 53,50 грн
в 100 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
L (50-52) 117 см смс №1
Технокомплекс
від 46,40 грн
в 65 аптеках
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Халат медичний
Халат медичний
Розмір l стерильн. №1
від 39,80 грн
в 55 аптеках інших міст
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
M (46-48) 115 см смс №1
Технокомплекс
від 42,42 грн
в 47 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xl (54-56) 132 см смс №1
Технокомплекс
від 72,43 грн
в 44 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xl (54-56) 132 см смс 30 г/м2 №1
Технокомплекс
від 94,74 грн
в 41 аптеці
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Халат медичний
Халат медичний
Розмір l, хірургічний 130 см на зав'язках, стерильний №1
від 54,00 грн
в 35 аптеках
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Халат медичний
Халат медичний
Розмір l на зав'язках, стерильний №1
від 80,20 грн
в 34 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЛИПУЧКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЛИПУЧКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
L (50-52) 117 см №1
Технокомплекс
від 46,40 грн
в 28 аптеках
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Халат медичний
Халат медичний
Розмір m стерильн. №1
від 49,50 грн
в 27 аптеках інших міст
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xxl (58-60) 134 см смс 35 г/м2 №1
Технокомплекс
від 73,44 грн
в 27 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЛИПУЧКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЛИПУЧКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
M (46-48) 115 см №1
Технокомплекс
від 50,50 грн
в 24 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
L (50-52) 130 см смс 30 г/м2 №1
Технокомплекс
від 53,51 грн
в 19 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xl (54-56) 132 см №1
Технокомплекс
від 77,42 грн
в 18 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xxl (58-60) 134 см №1
Технокомплекс
від 77,50 грн
в 18 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ НА ЛИПУЧЦІ ТА ЗАВ'ЯЗКАХ + 103®
ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ НА ЛИПУЧЦІ ТА ЗАВ'ЯЗКАХ + 103®
Размер 54-56 (xxl) 135 см смс 35 г/м2 стерильн. №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 85,17 грн
в 16 аптеках
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