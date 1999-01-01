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Халати
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xl №1
Технокомплекс
від
141,70
грн
в 283 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
L (50-52) 130 см смс №1
Технокомплекс
від
62,65
грн
в 161 аптеці
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
L (50-52) 117 см №1
Технокомплекс
від
48,13
грн
в 133 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
M (46-48) 115 см №1
Технокомплекс
від
42,93
грн
в 121 аптеці
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
M (46-48) 128 см №1
Технокомплекс
від
53,50
грн
в 100 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
L (50-52) 117 см смс №1
Технокомплекс
від
46,40
грн
в 65 аптеках
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Халат медичний
Розмір l стерильн. №1
від
39,80
грн
в 55 аптеках інших міст
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
M (46-48) 115 см смс №1
Технокомплекс
від
42,42
грн
в 47 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xl (54-56) 132 см смс №1
Технокомплекс
від
72,43
грн
в 44 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xl (54-56) 132 см смс 30 г/м2 №1
Технокомплекс
від
94,74
грн
в 41 аптеці
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Халат медичний
Розмір l, хірургічний 130 см на зав'язках, стерильний №1
від
54,00
грн
в 35 аптеках
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Халат медичний
Розмір l на зав'язках, стерильний №1
від
80,20
грн
в 34 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЛИПУЧКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
L (50-52) 117 см №1
Технокомплекс
від
46,40
грн
в 28 аптеках
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Халат медичний
Розмір m стерильн. №1
від
49,50
грн
в 27 аптеках інших міст
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xxl (58-60) 134 см смс 35 г/м2 №1
Технокомплекс
від
73,44
грн
в 27 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА) НА ЛИПУЧКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
M (46-48) 115 см №1
Технокомплекс
від
50,50
грн
в 24 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
L (50-52) 130 см смс 30 г/м2 №1
Технокомплекс
від
53,51
грн
в 19 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xl (54-56) 132 см №1
Технокомплекс
від
77,42
грн
в 18 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (ХІРУРГІЧНИЙ) НА ЗАВ'ЯЗКАХ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
Xxl (58-60) 134 см №1
Технокомплекс
від
77,50
грн
в 18 аптеках
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ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ НА ЛИПУЧЦІ ТА ЗАВ'ЯЗКАХ + 103®
Размер 54-56 (xxl) 135 см смс 35 г/м2 стерильн. №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
85,17
грн
в 16 аптеках
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Форма випуску
L
L (48-50)
L (50-52)
M (46-48)
XL
XL (54-56)
XL, синій, спанбонд
XXL
XXL (58-60)
СММС
СММС GOW.1040 V
арт. 154-366-679
арт. 155-324-679
арт. 156-326-677
арт. 305-324-677
мод. № 23-КО р.42
мод. № 23-КО р.54
мод. № 23-КО р.56
мод. № 56 р.50
мод. № 56 р.52
мод. № 56 р.54
мод. №21 р.42
мод. №21 р.44
мод. №21 р.48
мод. №21 р.50
мод. №21 р.52
мод. №22 р.42
мод. №22 р.44
мод. №23 р.44
мод. №23 р.48
мод. №23 р.52
мод. №23 р.54
мод. №23 р.56
мод. №26 р.50
мод. №26 р.52
мод. №27-ВС р.44
мод. №27-ВС р.46
мод. №27-ВС р.50
мод. №27-ВС р.52
мод. №27-ВС р.56
мод. №27-ВС р.58
мод. №28 р.40
мод. №28 р.52
мод. №46 р.58
мод. №58 р.48
мод. №58 р.50
мод. №61 р.54
на зав'язках, ст.
размер 54-56 (XXL)
размір M, смс, хірург.
розмір 42
розмір 46
розмір 46-48
розмір 50
розмір 50-52 (L)
розмір 52
розмір 52-54 (XL)
розмір 54
розмір L
розмір L (50-52)
розмір L (50-52), хірургічний
розмір L, sms
розмір L, з трикотажними манж.
розмір L, смс
розмір L, смс, хирург., довгий
розмір L, спанбонд
розмір L, спанбонд 30 г/м2
розмір L, хірургічн.
розмір M
розмір M, 1220512
розмір M, смс
розмір M, смс, хирург., довг.
розмір M, спанбонд
розмір M, хірургіч.
розмір XL
розмір XL (54-56)
розмір XL, на зав'язках
розмір XL, смс, хирург, довг
розмір XL, спанбонд 30 г/м2
розмір XL, хірургічний
розмір XXL
розмір XXL (58-60)
розмір XXL (58-60), хірургіч.
розмір XXL, на зав'язках
розмір XXL, смс, хірург.
розмір XXL, спанбонд 30 г/м2
тип-1
тм МеДан
хірург., довгий рукав
щільн. 30 г/м2
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Пакування
90 см
110 см
115 см
115 х 150 см
117 см
120 см
125 см
128 см
130 см
132 см
134 см
135 см
140 см
блакитний
білий
з манжетами, на зав'язках
з трикотажною манжетою 130 см
н/ст
на зав'язках 50-52 132 см
на завязках
рукав на манжеті 140 см
рукав-манжет, стерильный 110 см
рукав-манжет, стерильный 140 см
смс
смс 30г/м2
смс 132 см
смс 134 см
спанлейс 130 см
спанлейс 132 см
тип-2
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
Mercator Medical
WuHan HuaTian Innovation Trade and Industry Co., LTD
АВ-Фарма
АТОН-ТОРГ ООО
Айюс
БЕЛЫЙ ХАЛАТ
Білий халат
ВОГТ МЕДІКАЛ
Весельський О.С.
Гемопласт
Грамотна Світлана Володимірівна
Диамант-Фарм
Допомога-I
Калина Медична Виробнича Компанія
Кампус Коттон Клаб
ЛТИ ООО
МТК Максимед
Медитек
Неман
Партнер Декор
Релакс
Технокомплекс
Технокомплекс Фирма
Тотус-Фарм
ФАПОМЕД УКРАИНА
Фапомед Україна
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