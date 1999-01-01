Київ
Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Шприци

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Шприци
Сортування: По популярності
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від 9,71 грн
в 606 аптеках
Знайти в аптеках
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкою 0,33 мм (29 g) х 12,7 мм №1
Бектон Дікінсон
від 9,05 грн
в 556 аптеках
Знайти в аптеках
ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ OMNIFIX 100 DUO
ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ OMNIFIX 100 DUO
26g x 1/2" (0,45 х 12 мм) 1 мл №1
Б. Браун
від 7,50 грн
в 418 аптеках
Знайти в аптеках
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 5 мл 23g (0,6х30 мм), 22g (0,7х40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 5,21 грн
в 396 аптеках
Знайти в аптеках
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 2 мл 23g (0,6 х 30 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 4,87 грн
в 388 аптеках
Знайти в аптеках
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 10 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 6,40 грн
в 383 аптеках
Знайти в аптеках
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645103v) 10 мл луер дуо 21gх1 1/2" №1
Б. Браун
від 3,80 грн
в 380 аптеках
Знайти в аптеках
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 20 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 10,30 грн
в 379 аптеках
Знайти в аптеках
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 5 мл 22g (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 4,50 грн
в 368 аптеках
Знайти в аптеках
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 2 мл 24g (0,55x25 мм) и 23g (0,6x30 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 4,83 грн
в 349 аптеках
Знайти в аптеках
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645022v) 2 мл луєр дуо 23g х 1 1/4’’ №1
Б. Браун
від 4,66 грн
в 332 аптеках
Знайти в аптеках
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645057v) 5 мл луєр дуо 22gх1 1/4" №1
Б. Браун
від 5,31 грн
в 331 аптеці
Знайти в аптеках
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
2b трикомпонентний 10 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 38 мм) №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від 3,10 грн
в 331 аптеці
Знайти в аптеках
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
10 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Injector Medicus
від 6,50 грн
в 322 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
З 2-ма голками 5 мл 22g (0,7х38мм), 23g (0,6х32мм) №1
Injector Medicus
від 5,50 грн
в 321 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
20 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Injector Medicus
від 8,00 грн
в 320 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
З 2-ма голками 2 мл 23g (0,6х32мм), 24g (0,55x25мм) №1
Injector Medicus
від 4,90 грн
в 320 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645200v) 20 мл луер дуо 21gх1 1/2" №1
Б. Браун
від 6,39 грн
в 313 аптеках
Знайти в аптеках
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
Mp medplast 20 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 38 мм) №1
від 4,00 грн
в 312 аптеках
Знайти в аптеках
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-40 1 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від 8,70 грн
в 296 аптеках
Знайти в аптеках
1234536
ГоловнаКошикОбране