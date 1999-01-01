Київ
Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Шприци
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Шприци
Двокомпонентні шприци
Інсуліно-туберкулінові шприци
Інсулінові шприци
Інші шприци
Трикомпонентні шприци
Туберкулінові шприци
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від
9,71
грн
в 606 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкою 0,33 мм (29 g) х 12,7 мм №1
Бектон Дікінсон
від
9,05
грн
в 556 аптеках
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ OMNIFIX 100 DUO
26g x 1/2" (0,45 х 12 мм) 1 мл №1
Б. Браун
від
7,50
грн
в 418 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 5 мл 23g (0,6х30 мм), 22g (0,7х40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
5,21
грн
в 396 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 2 мл 23g (0,6 х 30 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
4,87
грн
в 388 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 10 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
6,40
грн
в 383 аптеках
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645103v) 10 мл луер дуо 21gх1 1/2" №1
Б. Браун
від
3,80
грн
в 380 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 20 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
10,30
грн
в 379 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 5 мл 22g (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
4,50
грн
в 368 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 2 мл 24g (0,55x25 мм) и 23g (0,6x30 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
4,83
грн
в 349 аптеках
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645022v) 2 мл луєр дуо 23g х 1 1/4’’ №1
Б. Браун
від
4,66
грн
в 332 аптеках
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645057v) 5 мл луєр дуо 22gх1 1/4" №1
Б. Браун
від
5,31
грн
в 331 аптеці
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
2b трикомпонентний 10 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 38 мм) №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від
3,10
грн
в 331 аптеці
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
10 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Injector Medicus
від
6,50
грн
в 322 аптеках інших міст
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
З 2-ма голками 5 мл 22g (0,7х38мм), 23g (0,6х32мм) №1
Injector Medicus
від
5,50
грн
в 321 аптеці інших міст
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
20 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Injector Medicus
від
8,00
грн
в 320 аптеках інших міст
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
З 2-ма голками 2 мл 23g (0,6х32мм), 24g (0,55x25мм) №1
Injector Medicus
від
4,90
грн
в 320 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645200v) 20 мл луер дуо 21gх1 1/2" №1
Б. Браун
від
6,39
грн
в 313 аптеках
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
Mp medplast 20 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 38 мм) №1
від
4,00
грн
в 312 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-40 1 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від
8,70
грн
в 296 аптеках
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Форма випуску
(4645022V)
(4645057V)
(4645103V)
(4645200V)
10 мл
100 I.U./мл
18G (1,2 х 40 мм)
18G х 1 1/2" (1,2х40 мм)
2 мл
2,5 мл
20 мл
21G (0,8 х 40 мм)
21G х 1 1/2
21G х 1 1/2" (0,8х40 мм)
22G (0,7 х 40 мм)
22G x 1 1/2" (0,7x40 мм)
22G х 1 1/2
23G (0,6 х 30 мм)
23G (0,6x30мм),21G (0,8x40мм)
23G (0,6x30мм),22G (0,7x40мм)
23G (0,6x30мм),24G(0,55x25мм)
23G х 1 1/4" (0,6х30 мм)
26G x 1/2" (0,45 х 12 мм)
2B
2B, двокомпонентний
2B, трикомпонентний
3-х комп.
30G х 1/2" (0,3х13 мм) БП
5 мл
50 (60) мл
50/60 мл
6 мл
8728623
8728810 F
8728810F-20
8728844 F
Catheter tip
Luer
Luer Slip
Luer-Lock
Luer-Lok™ Tip
MP MedPlast
MP MedPlast, U-100
MedPlast, U-100
MedPlast, U-40
U-100
U-100 3-х комп.
U-100 Luer Slip
U-100 Луєр-Лок
U-100 з інтегрованою голкою
U-40
U-40 3-х комп.
luer lock
Луер 10 мл, двохкомп.
Луер 2 мл, двохкомп.
Луер 20 мл, двохкомп.
Луер 5 мл, двохкомп.
Луер 5 мл, трьохкомп.
Луер U-100
Луер, з прокладкою 5 мл
Луєр
Луєр 10 мл
Луєр 20 мл
Луєр 5 мл
Луєр з прокладкою 20 мл
Луєр, з прокладкою
Луєр, з прокладкою 10 мл
Плюс+луер Лок
двокомп. з 2 голками (Луєр)
двокомпонентн. з голкою (Луєр)
двокомпонентний
двокомпонентний Luer
двокомпонентний Luer Slip
двокомпонентний з 2 голками
двокомпонентний з голкою
з 2-ма голками
з голк.
катетер
катетерний
катетерний тип
непрозорий
р-н д/ротов. порожн.
р-н д/ін.
світлозах., помаранч.
трикомп. Luer slip Premium
трикомп. з 2 гол. (Luer), 10мл
трикомп. з 2 гол. (Luer), 20мл
трикомп. з 2 гол. (Luer), 2мл
трикомп. з 2 гол. (Luer), 5мл
трикомп. з 2 голками (Луєр)
трикомп. з голкою (Луєр)
трикомп. з голкою (Луєр-Лок)
трикомп. з інтегров. голкою
трикомпонентний
трикомпонентний "Луер"
трикомпонентний "Луєр-Сліп"
трикомпонентний Luer Slip
трикомпонентний з голкою
трьохкомпонентний Luer
трьохкомпонентний Luer-Lock
трьохкомпонентний Luer-Lok
трьохкомпонентний з 2 голками
шприц 2 мл Луєр трикомп.
шприц 5 мл Луер трикомп.
шприц-ручка
інсуліновий
інсуліновий U-100
інсуліновий U-100, Luer
інсуліновий U-40
інсуліново-туберкулін.
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Пакування
0.3 мл
0.5 мл
1 мл
2 мл
2(2,5) мл
2.5 мл
3 мл
5 мл
5(6,0) мл
5.5 мл
10 мл
10(12) мл
18Gx1 1/2 (1,2x40мм)
20 мл
20(22) мл
21Gx1 1/2 (0,8x40мм)
21Gх1 1/2 (0,8х38)
22Gх1 1/2 (0,7х38)
23Gx1 1/4 (0,6x30мм)
50 мл
60 мл
100 мл
(зелений ущільнювач) 2 мл
асп. голк. з партикул. фільтр. 50 мл
б/груп .уп. 1 мл
б/груп .уп. 2 мл
б/груп .уп. 5 мл
б/груп .уп. 10 мл
б/груп .уп. 20 мл
з двома голками
з двома голками 2 мл
з двома голками 5 мл
з двома голками 10 мл
з двома голками 20 мл
з двома голками, 10 шт.
картридж
трикомпонентний 1 мл
трикомпонентний 2 мл
трикомпонентний 5 мл
трикомпонентний 10 мл
трикомпонентний 20 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
шприц 2.25 мл
шприц-ручка
інсулінов., U-100 1 мл
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Кількість штук в упаковці
1
10
30
100
Виробник
Anhui Easyway Medical Supplies
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Artsana
Ayset Tibbi Urunler
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
Becton Dickinson
Bioton
Bulim Medical
Changzhou Heshou Medical Appliance Factory
Changzhou Shuangma Medical Devices
Chirana T. Injecta
GBI&CLC OU
Injector Medicus
JIANGSU EYOUNG MEDICAL DEVICES CO., LTD
Jiangsu Kanghua ME
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Jiangsu Suyun Medical Materials
Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.
Jiangyin Fanmei Medical Device Co., Ltd
Jiangyin Nanquan Macromolecule Product
Medic-o-planet
Medica Project
Medical Lomza
Medical Lomza Sp.z.o.o
Pikdare S.r.l.
SF Medical Products GmbH
SF Medical Products GmbH
SFM Hospital Products
Set Medikal
Sopharma
VOGT MEDICAL
Weihai medical
Ігар
Б. Браун
Бектон Дікінсон
Беркана Плюс
Болеславська фабрика медичних матеріалів
ВОГТ МЕДІКАЛ
Гемопласт
Долфи-Украина
Долфі-Україна
Допомога-I
ЕВЕР Нейро Фарма
Индар
Калина Медична Виробнича Компанія
Лайфлон Медітех Прайвет Лімітед
Медпласт
Момина крепост
Моміна крепост
Ромфарм Компані
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Тетафарм
Тюменский ЗМОИ
УМЕДО ГРУП
Фармак
Хірана Інджекта
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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