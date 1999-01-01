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Шприци

Трикомпонентні шприци

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Шприци
Трикомпонентні шприци
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 5 мл 23g (0,6х30 мм), 22g (0,7х40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 5,21 грн
в 396 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 2 мл 23g (0,6 х 30 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 4,87 грн
в 388 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 10 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 6,40 грн
в 383 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 20 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 10,30 грн
в 379 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 5 мл 22g (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 4,50 грн
в 368 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 2 мл 24g (0,55x25 мм) и 23g (0,6x30 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 4,83 грн
в 349 аптеках
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
2b трикомпонентний 10 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 38 мм) №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від 3,10 грн
в 331 аптеці
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
10 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Injector Medicus
від 6,50 грн
в 322 аптеках інших міст
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
З 2-ма голками 5 мл 22g (0,7х38мм), 23g (0,6х32мм) №1
Injector Medicus
від 5,50 грн
в 321 аптеці інших міст
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
З 2-ма голками 2 мл 23g (0,6х32мм), 24g (0,55x25мм) №1
Injector Medicus
від 4,90 грн
в 320 аптеках інших міст
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
Шприц IM трикомпонентний одноразовий
20 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Injector Medicus
від 8,00 грн
в 320 аптеках інших міст
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
Mp medplast 20 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 38 мм) №1
від 4,00 грн
в 312 аптеках
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Комплект ін'єкційний шприци з серветками спиртовими та відкривачем для ампул
Комплект ін'єкційний шприци з серветками спиртовими та відкривачем для ампул
Шприц 5 мл луер трикомпонентний з двома голками, 10 шт. + серветки medicare №20 + відкривач дял ампул №1
Юрія-Фарм
від 105,80 грн
в 235 аптеках
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
2b трикомпонентний 5 мл з голкою 22g х 1 1/2 (0,7 х 38 мм) №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від 3,60 грн
в 209 аптеках
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Комплект ін'єкційний шприци з серветками спиртовими та відкривачем для ампул
Комплект ін'єкційний шприци з серветками спиртовими та відкривачем для ампул
Шприц 2 мл луєр трикомпонентний з двома голками, 10 шт. + серветки medicare №20 + відкривач дял ампул №1
Юрія-Фарм
від 98,27 грн
в 206 аптеках
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ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ
ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ
2b, трикомпонентний 5 мл 22gх1 1/2 0,7х38мм, 1 голка №1
від 3,76 грн
в 203 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 10 мл 23g (0,6х30 мм), 21g (0,8х40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 10,75 грн
в 202 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
U-100 1 мл трихкомпонентний, з 2-ма голками №1
від 6,60 грн
в 199 аптеках
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
2b трикомпонентний 2 мл з голкою 23g х 1 1/4 (0,6 х 32 мм) №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від 3,10 грн
в 179 аптеках
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
20 мл з двома голками 23g (0,6х30 мм), 21g (0,8х40 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 9,70 грн
в 175 аптеках
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