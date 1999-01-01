Київ
Шприци
Трикомпонентні шприци
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Шприци
Трикомпонентні шприци
Шприци великого обема (больше 50 мл)
Шприци малого об'єма (меньше 2 мл)
Шприци середнього обєму (2-50 мл)
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 5 мл 23g (0,6х30 мм), 22g (0,7х40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
5,21
грн
в 396 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 2 мл 23g (0,6 х 30 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
4,87
грн
в 388 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 10 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
6,40
грн
в 383 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 20 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
10,30
грн
в 379 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 5 мл 22g (0,7 х 40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
4,50
грн
в 368 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 2 мл 24g (0,55x25 мм) и 23g (0,6x30 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
4,83
грн
в 349 аптеках
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
2b трикомпонентний 10 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 38 мм) №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від
3,10
грн
в 331 аптеці
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
10 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Injector Medicus
від
6,50
грн
в 322 аптеках інших міст
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
З 2-ма голками 5 мл 22g (0,7х38мм), 23g (0,6х32мм) №1
Injector Medicus
від
5,50
грн
в 321 аптеці інших міст
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
З 2-ма голками 2 мл 23g (0,6х32мм), 24g (0,55x25мм) №1
Injector Medicus
від
4,90
грн
в 320 аптеках інших міст
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Шприц IM трикомпонентний одноразовий
20 мл 21g (0,8 х 40 мм) №1
Injector Medicus
від
8,00
грн
в 320 аптеках інших міст
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
Mp medplast 20 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 38 мм) №1
від
4,00
грн
в 312 аптеках
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Комплект ін'єкційний шприци з серветками спиртовими та відкривачем для ампул
Шприц 5 мл луер трикомпонентний з двома голками, 10 шт. + серветки medicare №20 + відкривач дял ампул №1
Юрія-Фарм
від
105,80
грн
в 235 аптеках
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
2b трикомпонентний 5 мл з голкою 22g х 1 1/2 (0,7 х 38 мм) №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від
3,60
грн
в 209 аптеках
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Комплект ін'єкційний шприци з серветками спиртовими та відкривачем для ампул
Шприц 2 мл луєр трикомпонентний з двома голками, 10 шт. + серветки medicare №20 + відкривач дял ампул №1
Юрія-Фарм
від
98,27
грн
в 206 аптеках
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ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ
2b, трикомпонентний 5 мл 22gх1 1/2 0,7х38мм, 1 голка №1
від
3,76
грн
в 203 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний "LC Laser Care"
Luer slip 10 мл 23g (0,6х30 мм), 21g (0,8х40 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
10,75
грн
в 202 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
U-100 1 мл трихкомпонентний, з 2-ма голками №1
від
6,60
грн
в 199 аптеках
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ
2b трикомпонентний 2 мл з голкою 23g х 1 1/4 (0,6 х 32 мм) №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від
3,10
грн
в 179 аптеках
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
20 мл з двома голками 23g (0,6х30 мм), 21g (0,8х40 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
9,70
грн
в 175 аптеках
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Форма випуску
10 мл
18G (1,2 х 40 мм)
18G х 1 1/2" (1,2х40 мм)
2 мл
2,5 мл
20 мл
21G (0,8 х 40 мм)
21G х 1 1/2" (0,8х40 мм)
22G (0,7 х 40 мм)
22G x 1 1/2" (0,7x40 мм)
23G (0,6 х 30 мм)
23G (0,6x30мм),21G (0,8x40мм)
23G (0,6x30мм),22G (0,7x40мм)
23G (0,6x30мм),24G(0,55x25мм)
23G х 1 1/4" (0,6х30 мм)
2B
2B, трикомпонентний
3-х комп.
5 мл
50 (60) мл
6 мл
Catheter tip
Luer
Luer Slip
Luer-Lock
MP MedPlast
U-100
U-100 Луєр-Лок
U-40
luer lock
Луер 5 мл, трьохкомп.
Луер, з прокладкою 5 мл
Луєр
Луєр з прокладкою 20 мл
Луєр, з прокладкою
Луєр, з прокладкою 10 мл
двокомп. з 2 голками (Луєр)
двокомпонентний Luer
з 2-ма голками
катетер
катетерний
катетерний тип
непрозорий
трикомп. Luer slip Premium
трикомп. з 2 гол. (Luer), 10мл
трикомп. з 2 гол. (Luer), 20мл
трикомп. з 2 гол. (Luer), 2мл
трикомп. з 2 гол. (Luer), 5мл
трикомп. з 2 голками (Луєр)
трикомп. з голкою (Луєр)
трикомп. з голкою (Луєр-Лок)
трикомп. з інтегров. голкою
трикомпонентний
трикомпонентний "Луер"
трикомпонентний "Луєр-Сліп"
трикомпонентний Luer Slip
трикомпонентний з голкою
трьохкомпонентний Luer
трьохкомпонентний Luer-Lock
трьохкомпонентний Luer-Lok
трьохкомпонентний з 2 голками
шприц 2 мл Луєр трикомп.
шприц 5 мл Луер трикомп.
шприц-ручка
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Пакування
1 мл
2 мл
2(2,5) мл
2.5 мл
3 мл
5 мл
5.5 мл
10 мл
10(12) мл
18Gx1 1/2 (1,2x40мм)
20 мл
21Gx1 1/2 (0,8x40мм)
21Gх1 1/2 (0,8х38)
22Gх1 1/2 (0,7х38)
23Gx1 1/4 (0,6x30мм)
50 мл
60 мл
100 мл
б/груп .уп. 2 мл
б/груп .уп. 5 мл
б/груп .уп. 10 мл
б/груп .уп. 20 мл
з двома голками
з двома голками 2 мл
з двома голками 5 мл
з двома голками 10 мл
з двома голками 20 мл
з двома голками, 10 шт.
трикомпонентний 2 мл
трикомпонентний 5 мл
трикомпонентний 10 мл
трикомпонентний 20 мл
інсулінов., U-100 1 мл
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Кількість штук в упаковці
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100
Виробник
Anhui Easyway Medical Supplies
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Ayset Tibbi Urunler
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
Becton Dickinson
Changzhou Heshou Medical Appliance Factory
Changzhou Shuangma Medical Devices
Chirana T. Injecta
GBI&CLC OU
Injector Medicus
JIANGSU EYOUNG MEDICAL DEVICES CO., LTD
Jiangsu Kanghua ME
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Jiangsu Suyun Medical Materials
Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.
Jiangyin Fanmei Medical Device Co., Ltd
Jiangyin Nanquan Macromolecule Product
Medic-o-planet
Medica Project
SF Medical Products GmbH
SF Medical Products GmbH
SFM Hospital Products
Weihai medical
Ігар
Б. Браун
Бектон Дікінсон
ВОГТ МЕДІКАЛ
Гемопласт
Долфи-Украина
Долфі-Україна
Допомога-I
ЕВЕР Нейро Фарма
Калина Медична Виробнича Компанія
Лайфлон Медітех Прайвет Лімітед
Моміна крепост
Тетафарм
УМЕДО ГРУП
Цзянсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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