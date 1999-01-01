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Інсулінові шприци
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від
9,71
грн
в 606 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкою 0,33 мм (29 g) х 12,7 мм №1
Бектон Дікінсон
від
9,05
грн
в 556 аптеках
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ OMNIFIX 100 DUO
26g x 1/2" (0,45 х 12 мм) 1 мл №1
Б. Браун
від
7,50
грн
в 418 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-40 1 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від
8,70
грн
в 296 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM" З ІНТЕГРОВАНОЮ ГОЛКОЮ
U-100 1 мл з голкою 30g (0,3x13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
6,79
грн
в 172 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-40 1 мл з голкою 0,33 мм (29 g) х 12,7 мм №1
Бектон Дікінсон
від
6,70
грн
в 171 аптеці
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-40 1 мл 30g (0,30 х 8мм) №1
Долфі-Україна
від
3,16
грн
в 159 аптеках
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-100 1 мл 30g (0,30 х 8мм) №1
Долфі-Україна
від
4,25
грн
в 139 аптеках
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-100 0.5 мл 30g (0,30 х 8мм) №1
Долфі-Україна
від
3,80
грн
в 99 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
Інсуліновий u-100 1 мл з голкою 0,33 мм х 13 мм №1
від
2,95
грн
в 84 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
U-100 1 мл з голкою, 27g (0,4х13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
6,31
грн
в 73 аптеках
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Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
U-100 3-х компонентний 1 мл 30g (0,32 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
2,15
грн
в 48 аптеках інших міст
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Шприц ін'єкційний Blade 3-х компонентний інсуліновий одноразовий стерильний
U-100 з інтегрованою голкою 1 мл 30g (0,3 х 13 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
3,07
грн
в 38 аптеках
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ 3-Х КОМПОНЕНТНИЙ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ +103®
U-100 з інтегрованою голкою 1 мл 30g (0,3 х 13 мм) №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
3,22
грн
в 36 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкой 0,25 (31g) х 6 мм №1
Долфі-Україна
від
8,86
грн
в 28 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS DEMI
U-100 0.3 мл g 30 (0,3 мм х 8 мм) №1
Долфі-Україна
від
8,50
грн
в 22 аптеках
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Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
U-40 3-х компонентний 1 мл 30g (0,32 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
2,21
грн
в 20 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 0.5 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від
10,00
грн
в 20 аптеках
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-100 1 мл 29g (0,33 х 12,7 мм) №1
Долфі-Україна
від
5,95
грн
в 16 аптеках
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Форма випуску
100 I.U./мл
26G x 1/2" (0,45 х 12 мм)
30G х 1/2" (0,3х13 мм) БП
MP MedPlast
MP MedPlast, U-100
MedPlast, U-100
MedPlast, U-40
U-100
U-100 3-х комп.
U-100 Luer Slip
U-100 з інтегрованою голкою
U-40
U-40 3-х комп.
Луер U-100
трикомп. з інтегров. голкою
трикомпонентний з голкою
інсуліновий
інсуліновий U-100
інсуліновий U-100, Luer
інсуліновий U-40
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Пакування
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трикомпонентний 2 мл
трикомпонентний 5 мл
шприц-ручка
інсулінов., U-100 1 мл
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Artsana
Ayset Tibbi Urunler
Becton Dickinson
Chirana T. Injecta
Jiangsu Kanghua ME
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Jiangsu Suyun Medical Materials
Medic-o-planet
Medica Project
Medical Lomza
Pikdare S.r.l.
SF Medical Products GmbH
SFM Hospital Products
Set Medikal
Б. Браун
Бектон Дікінсон
ВОГТ МЕДІКАЛ
Гемопласт
Долфи-Украина
Долфі-Україна
Допомога-I
Индар
Калина Медична Виробнича Компанія
Момина крепост
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Фармак
Хірана Інджекта
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