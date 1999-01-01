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Шприци

Інсулінові шприци

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Шприци
Інсулінові шприци
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від 9,71 грн
в 606 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкою 0,33 мм (29 g) х 12,7 мм №1
Бектон Дікінсон
від 9,05 грн
в 556 аптеках
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ OMNIFIX 100 DUO
ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ OMNIFIX 100 DUO
26g x 1/2" (0,45 х 12 мм) 1 мл №1
Б. Браун
від 7,50 грн
в 418 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-40 1 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від 8,70 грн
в 296 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM" З ІНТЕГРОВАНОЮ ГОЛКОЮ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM" З ІНТЕГРОВАНОЮ ГОЛКОЮ
U-100 1 мл з голкою 30g (0,3x13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 6,79 грн
в 172 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-40 1 мл з голкою 0,33 мм (29 g) х 12,7 мм №1
Бектон Дікінсон
від 6,70 грн
в 171 аптеці
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-40 1 мл 30g (0,30 х 8мм) №1
Долфі-Україна
від 3,16 грн
в 159 аптеках
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-100 1 мл 30g (0,30 х 8мм) №1
Долфі-Україна
від 4,25 грн
в 139 аптеках
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-100 0.5 мл 30g (0,30 х 8мм) №1
Долфі-Україна
від 3,80 грн
в 99 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
Інсуліновий u-100 1 мл з голкою 0,33 мм х 13 мм №1
від 2,95 грн
в 84 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
U-100 1 мл з голкою, 27g (0,4х13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 6,31 грн
в 73 аптеках
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Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
U-100 3-х компонентний 1 мл 30g (0,32 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 2,15 грн
в 48 аптеках інших міст
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Шприц ін'єкційний Blade 3-х компонентний інсуліновий одноразовий стерильний
Шприц ін'єкційний Blade 3-х компонентний інсуліновий одноразовий стерильний
U-100 з інтегрованою голкою 1 мл 30g (0,3 х 13 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 3,07 грн
в 38 аптеках
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ 3-Х КОМПОНЕНТНИЙ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ +103®
ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ 3-Х КОМПОНЕНТНИЙ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ +103®
U-100 з інтегрованою голкою 1 мл 30g (0,3 х 13 мм) №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 3,22 грн
в 36 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкой 0,25 (31g) х 6 мм №1
Долфі-Україна
від 8,86 грн
в 28 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS DEMI
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS DEMI
U-100 0.3 мл g 30 (0,3 мм х 8 мм) №1
Долфі-Україна
від 8,50 грн
в 22 аптеках
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Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
U-40 3-х компонентний 1 мл 30g (0,32 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 2,21 грн
в 20 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 0.5 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від 10,00 грн
в 20 аптеках
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-100 1 мл 29g (0,33 х 12,7 мм) №1
Долфі-Україна
від 5,95 грн
в 16 аптеках
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