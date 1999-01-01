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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Шприци
Туберкулінові шприци
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
1 мл з голкою, 26g (0,45х13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Немає в наявності
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
1 мл з голкою, 30g (0,32х12 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
Немає в наявності
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ТУБЕРКУЛІНОВИЙ
1 мл 26g x 1/2" №1
Artsana
Немає в наявності
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Виробник
Artsana
Jiangsu Kanghua ME
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