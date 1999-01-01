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Інші шприци
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Шприци
Інші шприци
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Хлоргексидин Дент
Розчин для ротової порожнини флакон 200 мл тм solution pharm №1
Беркана Плюс
від
130,96
грн
в 181 аптеці
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Трикомпонентний з голкою (луєр-лок) 50 мл з голкою 0,8 х 38 мм №1
від
14,00
грн
в 160 аптеках
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Хлоргексидин Дент
Розчин для ротової порожнини флакон 100 мл тм solution pharm №1
Беркана Плюс
від
72,75
грн
в 148 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
10 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 40 мм) №1
Бектон Дікінсон
від
3,40
грн
в 87 аптеках
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
10 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 40 мм) №1
Бектон Дікінсон
від
5,04
грн
в 48 аптеках
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КОМПЛЕКТ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ШПРИЦИ З СЕРВЕТКАМИ СПИРТОВИМИ
Шприц 5 мл луер трикомпонентний з двома голками 10 шт.+серветки волес 20 шт. №1
Юрія-Фарм
від
90,24
грн
в 41 аптеці
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
20 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 40 мм) №1
Бектон Дікінсон
від
7,40
грн
в 40 аптеках
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ШПРИЦ ОРИГІНАЛЬНИЙ PERFUSOR®
8728810 f 50 мл з аспіраційною голкою, не містить латексу №1
Б. Браун
від
95,94
грн
в 36 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
5 мл з голкою 22g х 1 1/2 (0,7 х 40 мм) №1
Бектон Дікінсон
від
4,34
грн
в 27 аптеках
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КОМПЛЕКТ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ШПРИЦИ З СЕРВЕТКАМИ СПИРТОВИМИ
Шприц 2 мл луєр трикомпонентний з двома голками 10 шт.+серветки волес 20 шт. №1
Юрія-Фарм
від
78,00
грн
в 22 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
2.5 мл з 2-ма голками №1
від
5,85
грн
в 19 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Двокомпонентний з голкою (луєр) 20 мл з голкою 0,8 мм х 38 мм №1
від
3,85
грн
в 19 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ MEDICARE
Катетерний тип 50 мл №1
від
11,60
грн
в 17 аптеках
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ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ
5 мл №1
Бектон Дікінсон
від
9,00
грн
в 15 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
2 мл з голкою 23g х 1 1/4 (0,6 х 30 мм) №1
Бектон Дікінсон
від
4,55
грн
в 15 аптеках
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ШПРИЦ З КОНУСОМ ДЛЯ ПІД'ЄДНАННЯ КАТЕТЕРА HEMOPLAST
100 мл №1
Гемопласт
від
59,00
грн
в 12 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Двокомпонентний з голкою (луєр) 5 мл з голкою 0,7 х 38 мм №1
від
1,35
грн
в 12 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
5 мл з голкою 22g х 1 1/2 (0,7 х 40 мм) №1
Бектон Дікінсон
від
10,30
грн
в 9 аптеках
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ БЕЗ ГОЛКИ КАТЕТЕР
50 мл №1
Pikdare S.r.l.
від
20,00
грн
в 9 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Двокомпонентний з голкою (луєр) 2 мл з голкою 0,6 мм х 25 мм №1
від
1,49
грн
в 8 аптеках інших міст
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Форма випуску
21G х 1 1/2
22G х 1 1/2
50/60 мл
8728623
8728810 F
8728810F-20
8728844 F
Luer-Lock
Luer-Lok™ Tip
U-100
Луєр
Плюс+луер Лок
двокомп. з 2 голками (Луєр)
двокомпонентн. з голкою (Луєр)
з голк.
катетерний тип
р-н д/ротов. порожн.
р-н д/ін.
світлозах., помаранч.
трикомп. з голкою (Луєр)
трикомп. з голкою (Луєр-Лок)
шприц 2 мл Луєр трикомп.
шприц 5 мл Луер трикомп.
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Пакування
0.3 мл
2 мл
2.5 мл
5 мл
10 мл
20 мл
50 мл
100 мл
(зелений ущільнювач) 2 мл
асп. голк. з партикул. фільтр. 50 мл
б/груп .уп. 2 мл
б/груп .уп. 5 мл
б/груп .уп. 10 мл
б/груп .уп. 20 мл
з двома голками
картридж
фл. 100 мл
фл. 200 мл
шприц 2.25 мл
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Виробник
Becton Dickinson
Bioton
Bulim Medical
Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.
Medic-o-planet
Medical Lomza Sp.z.o.o
Pikdare S.r.l.
SFM Hospital Products
VOGT MEDICAL
Б. Браун
Бектон Дікінсон
Беркана Плюс
Болеславська фабрика медичних матеріалів
ВОГТ МЕДІКАЛ
Гемопласт
Долфи-Украина
Допомога-I
Медпласт
Ромфарм Компані
Хірана Інджекта
Юрія-Фарм
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