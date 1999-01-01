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Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Шприци
Інші шприци
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Хлоргексидин Дент
Хлоргексидин Дент
Розчин для ротової порожнини флакон 200 мл тм solution pharm №1
Беркана Плюс
від 130,96 грн
в 181 аптеці
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Трикомпонентний з голкою (луєр-лок) 50 мл з голкою 0,8 х 38 мм №1
від 14,00 грн
в 160 аптеках
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Хлоргексидин Дент
Хлоргексидин Дент
Розчин для ротової порожнини флакон 100 мл тм solution pharm №1
Беркана Плюс
від 72,75 грн
в 148 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
10 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 40 мм) №1
Бектон Дікінсон
від 3,40 грн
в 87 аптеках
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
10 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 40 мм) №1
Бектон Дікінсон
від 5,04 грн
в 48 аптеках
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КОМПЛЕКТ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ШПРИЦИ З СЕРВЕТКАМИ СПИРТОВИМИ
КОМПЛЕКТ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ШПРИЦИ З СЕРВЕТКАМИ СПИРТОВИМИ
Шприц 5 мл луер трикомпонентний з двома голками 10 шт.+серветки волес 20 шт. №1
Юрія-Фарм
від 90,24 грн
в 41 аптеці
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
20 мл з голкою 21g х 1 1/2 (0,8 х 40 мм) №1
Бектон Дікінсон
від 7,40 грн
в 40 аптеках
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ШПРИЦ ОРИГІНАЛЬНИЙ PERFUSOR®
ШПРИЦ ОРИГІНАЛЬНИЙ PERFUSOR®
8728810 f 50 мл з аспіраційною голкою, не містить латексу №1
Б. Браун
від 95,94 грн
в 36 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
5 мл з голкою 22g х 1 1/2 (0,7 х 40 мм) №1
Бектон Дікінсон
від 4,34 грн
в 27 аптеках
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КОМПЛЕКТ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ШПРИЦИ З СЕРВЕТКАМИ СПИРТОВИМИ
КОМПЛЕКТ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ШПРИЦИ З СЕРВЕТКАМИ СПИРТОВИМИ
Шприц 2 мл луєр трикомпонентний з двома голками 10 шт.+серветки волес 20 шт. №1
Юрія-Фарм
від 78,00 грн
в 22 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
2.5 мл з 2-ма голками №1
від 5,85 грн
в 19 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Двокомпонентний з голкою (луєр) 20 мл з голкою 0,8 мм х 38 мм №1
від 3,85 грн
в 19 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ MEDICARE
ШПРИЦ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ MEDICARE
Катетерний тип 50 мл №1
від 11,60 грн
в 17 аптеках
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ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ
ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ
5 мл №1
Бектон Дікінсон
від 9,00 грн
в 15 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "BD DISCARDIT™ II"
2 мл з голкою 23g х 1 1/4 (0,6 х 30 мм) №1
Бектон Дікінсон
від 4,55 грн
в 15 аптеках
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ШПРИЦ З КОНУСОМ ДЛЯ ПІД'ЄДНАННЯ КАТЕТЕРА HEMOPLAST
ШПРИЦ З КОНУСОМ ДЛЯ ПІД'ЄДНАННЯ КАТЕТЕРА HEMOPLAST
100 мл №1
Гемопласт
від 59,00 грн
в 12 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Двокомпонентний з голкою (луєр) 5 мл з голкою 0,7 х 38 мм №1
від 1,35 грн
в 12 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
5 мл з голкою 22g х 1 1/2 (0,7 х 40 мм) №1
Бектон Дікінсон
від 10,30 грн
в 9 аптеках
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ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ БЕЗ ГОЛКИ КАТЕТЕР
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ БЕЗ ГОЛКИ КАТЕТЕР
50 мл №1
Pikdare S.r.l.
від 20,00 грн
в 9 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Двокомпонентний з голкою (луєр) 2 мл з голкою 0,6 мм х 25 мм №1
від 1,49 грн
в 8 аптеках інших міст
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