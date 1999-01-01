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Інсуліно-туберкулінові шприци
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Шприци
Інсуліно-туберкулінові шприци
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
Інсуліновий u-40 1 мл з голкою 0,33 мм х 13 мм №1
від
4,00
грн
в 5 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
Інсуліново-туберкуліновий 1 мл з голкою №1
Допомога-I
Немає в наявності
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Форма випуску
інсуліновий U-40
інсуліново-туберкулін.
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