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Шприци

Інсуліно-туберкулінові шприци

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Шприци
Інсуліно-туберкулінові шприци
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
Інсуліновий u-40 1 мл з голкою 0,33 мм х 13 мм №1
від 4,00 грн
в 5 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
Інсуліново-туберкуліновий 1 мл з голкою №1
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Немає в наявності
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