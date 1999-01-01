Київ
Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Катетери
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Катетери
катетери аспіраційні
катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні
катетери для годування
катетери тип Нелатон
катетери тип Пеццера
катетери тип Фолея
катетери типу "Бабочка"
комплекти (набори) для катетеризації
інші катетери
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РЕКТАЛЬНИЙ КАТЕТЕР ДЛЯ НЕМОВЛЯТ WINDI®
№10
DiProServa Medical
від
376,86
грн
в 485 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 16 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від
26,02
грн
в 412 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 18 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від
122,30
грн
в 306 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 20 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від
146,60
грн
в 295 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 24 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від
144,90
грн
в 289 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 22 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від
120,81
грн
в 286 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR
G23 №1
від
2,70
грн
в 282 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 18 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від
25,92
грн
в 275 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від
8,50
грн
в 247 аптеках інших міст
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ПЕРФУЗІЙНИЙ ПРИСТРІЙ "МЕТЕЛИК" "ANGELMED"
23g luer-lock №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від
6,79
грн
в 144 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR
G25 №1
від
2,90
грн
в 114 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G22 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від
11,10
грн
в 95 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 22 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від
27,58
грн
в 89 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 14 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від
27,58
грн
в 74 аптеках
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КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
18 2-ходовий №1
від
21,80
грн
в 73 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК"
G23 №1
від
2,62
грн
в 66 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ торгової марки "ІГАР"
G20 №1
від
10,11
грн
в 61 аптеці
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ТИПУ НЕЛАТОН СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
14 жіночий №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
6,21
грн
в 59 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 20 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від
28,74
грн
в 58 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
20 fr 2-ходовий №1
Ігар
від
22,60
грн
в 51 аптеці
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1
2
3
4
5
...
29
Форма випуску
(0,35мм x 200мм) 28G(1Fr)
0,6
1,0
1,4
10
10 FG
12
12 FG
14
14 FG
14 FR
14FRх400 мм
16
16 FG
16 FR
16FRх400 мм
16G
18
18 FG
18 FR
18FRх390 мм
18FRх400 мм
18G
18G (1,3 х 45 мм)
18G (1,3x45)
20
20 FG
20 FR
20FRх390 мм
20FRх400 мм
20G
20G (1,1 x 32 мм)
20G (1,1 х 32 мм)
21G
22
22 FG
22 FR
220
22FRх390 мм
22FRх400 мм
22G
22G (0,9 х 25 мм)
22G (0,9x25)
23G
24
24 FG
24 FR
24FRх400 мм
24G
24G (0,7 х 19 мм)
25G
26
26 FR
26G
26G (0,6 x 19 мм)
3,0
320
4 (1,3 х 0,6)
420
5 (1,7 х 1,0)
5,3 мм, Ch16
6
6 (2,0 х 1,4)
720
8
8 (2,7 х 2,0)
8 FG
8,5 Fr
9240621
CH 10/40
CH 24-30
CH/FR 06
CH/FR 08
CH/FR 10
CH/FR 12
CH/FR 14
CH/FR 16
CH/FR 18
CH/FR 20
CH/FR 22
CH/FR 24
CH/FR 30
Ch 08
Ch 10
Ch 10 (3,3 мм)
Ch 12
Ch 14
Ch 16
Ch 18
Ch 20
Ch 22
Ch 24
Ch 26
Ch 28
Ch 30
Ch 5/40
Ch 6
Ch 6 (2 мм)
Ch 6/40
Ch 8
Ch 8 (2,8 мм)
Ch 8, 3-5 мл
Ch 8/40
Ch/F 8
Cr/Fr 6
Cr/Fr 8
F4 S 420
F5 S 513
Fr 10
Fr 12
Fr 14
Fr 16
Fr 18
Fr 18, жін.
Fr 20
Fr 22
Fr 24
Fr 26
Fr 3
Fr 4
Fr 5
Fr 6
Fr 8
Fr 8, жіноч.
G16
G18
G18 (1,3 х 45 мм)
G20
G20 (1,1 х 25 мм)
G20 (1,1 х 33 мм)
G21
G22
G22 (0,9 х 25 мм)
G23
G24
G24 (0,7 х 19 мм)
G25
G26
GA 14.8"
HF V 1220 (4167546)
KK 6F/40
KK 8F/40
KMN 4F
KMN 5F
KMP5F262
KMP6F242
KOGDO10F60P
KOGDO12F60P
KOGDO14F60P
KOGDO16F60P
KOGDO6F50P
KOGDO8F50P
KOPOOB200
KP 6F/40
KP5F40
KP8F40
Paed S 110
S 220
S 320
S 420
SB 720
SB 720 (4162200)
Ultra Flex самоприклеюваний
V 720
ZKDN 7F/20
ZKDN D 7F/20
ZKDN D 8F/20
ZKDNT8F20
d=0,6 мм
d=1,0 мм
d=1,4 мм
plus 10 FG
plus 12 FG
plus 14 FG
plus 16 FG
plus 18 FG
plus 6 FG
plus 8 FG
КВ-1 (1,3 х 0,6)
КВ-2 (1,0)
КВ-2 (1,7 х 1,0)
КВ-3 (2,0 х 1,4)
СН 05/40
СН 06/40
СН 08/40
СН 16
СН 18
СН 20
СН 22
размер 4,8
розмір 0,9 мм
розмір 1,3 мм
розмір 10
розмір 10 FG
розмір 12
розмір 12 FG
розмір 14
розмір 14 FG
розмір 14 FR
розмір 16
розмір 16 FG
розмір 16 FR
розмір 18
розмір 18 FG
розмір 18 FR
розмір 20
розмір 20 FR
розмір 22
розмір 22 FR
розмір 24
розмір 24 FR
розмір 26
розмір 28
розмір 30
розмір 32
розмір 34
розмір 36
розмір 6
розмір 6 FG
розмір 8
розмір 8 FG
с вак.-контр., Y-образн., 6
№ 4
№ 8
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Пакування
1 мм
1.33 мм
1.66 мм
2 мм
5 мл
20 см
25 мм
26 см
29 мм
30 мл
32 мм
100 см
210 мм
390 мм
400 мм
1500 мм
180630
балон 30 мл
балон 75 мл
з вакуум контролем
з портом 19 мм
з портом 25 мм
з портом 32 мм
з портом 45 мм
набір д/катетеризації
рентгенконтрастн. (2)
стер.
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Кількість штук в упаковці
1
10
100
Виробник
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Apexmed International
Arrow International
Balton
Bard
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
Delta Med
DiProServa Medical
GALMED
Great Mountain Medical Instruments
Jiangsu Changkang Medical Technology
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Jiangsu Suyun Medical Materials
Jiangxi Huali Medical Instrument
KD Medical
Medica Project
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Rochester
SF Medical Products GmbH
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
Suru International
Suzhou Weikang Medical Apparatus
Teleflex Medical
Teleflex Medical Sdn. Bhd
Troge Medical
Ultra for Medical Products
Unomedical
VOGT MEDICAL
Vygon
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Wenzhou Huali Medical Instrument Co. Ltd.
Ігар
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Каммед
Киевгума
Синтез
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