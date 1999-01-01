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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Катетери

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Катетери
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РЕКТАЛЬНИЙ КАТЕТЕР ДЛЯ НЕМОВЛЯТ WINDI®
РЕКТАЛЬНИЙ КАТЕТЕР ДЛЯ НЕМОВЛЯТ WINDI®
№10
DiProServa Medical
від 376,86 грн
в 485 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 16 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від 26,02 грн
в 412 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 18 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від 122,30 грн
в 306 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 20 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від 146,60 грн
в 295 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 24 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від 144,90 грн
в 289 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 22 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від 120,81 грн
в 286 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR
G23 №1
від 2,70 грн
в 282 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 18 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від 25,92 грн
в 275 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від 8,50 грн
в 247 аптеках інших міст
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ПЕРФУЗІЙНИЙ ПРИСТРІЙ "МЕТЕЛИК" "ANGELMED"
ПЕРФУЗІЙНИЙ ПРИСТРІЙ "МЕТЕЛИК" "ANGELMED"
23g luer-lock №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від 6,79 грн
в 144 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR
G25 №1
від 2,90 грн
в 114 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G22 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від 11,10 грн
в 95 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 22 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від 27,58 грн
в 89 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 14 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від 27,58 грн
в 74 аптеках
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КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
18 2-ходовий №1
від 21,80 грн
в 73 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК"
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК"
G23 №1
від 2,62 грн
в 66 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ торгової марки "ІГАР"
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ торгової марки "ІГАР"
G20 №1
від 10,11 грн
в 61 аптеці
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ТИПУ НЕЛАТОН СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ТИПУ НЕЛАТОН СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
14 жіночий №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 6,21 грн
в 59 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 20 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від 28,74 грн
в 58 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
20 fr 2-ходовий №1
Ігар
від 22,60 грн
в 51 аптеці
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