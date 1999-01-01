Київ
Катетери

катетери тип Пеццера

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Катетери
катетери тип Пеццера
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 28 №1
Каммед
від 264,83 грн
в 3 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 32 №1
Каммед
від 164,56 грн
в 3 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 34 №1
Каммед
від 143,60 грн
в 3 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 30 №1
Каммед
від 195,50 грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ЛАТЕКСНИЙ ТИПУ ПЕЦЦЕРА
КАТЕТЕР ЛАТЕКСНИЙ ТИПУ ПЕЦЦЕРА
Розмір 24 №1
Київгума
від 124,90 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 36 №1
Каммед
від 281,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 24 №1
Каммед
Немає в наявності
КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 26 №1
Каммед
Немає в наявності
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