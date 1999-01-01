Київ
Катетери
катетери тип Пеццера
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Катетери
катетери тип Пеццера
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 28 №1
Каммед
від
264,83
грн
в 3 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 32 №1
Каммед
від
164,56
грн
в 3 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 34 №1
Каммед
від
143,60
грн
в 3 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 30 №1
Каммед
від
195,50
грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ЛАТЕКСНИЙ ТИПУ ПЕЦЦЕРА
Розмір 24 №1
Київгума
від
124,90
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 36 №1
Каммед
від
281,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 24 №1
Каммед
Немає в наявності
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КАТЕТЕР типу ПЕЦЦЕРА
Розмір 26 №1
Каммед
Немає в наявності
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Каммед
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