Київ
Катетери

катетери тип Фолея

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Катетери
катетери тип Фолея
Сортування: По популярності
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 16 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від 26,02 грн
в 412 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 18 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від 122,30 грн
в 306 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 20 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від 146,60 грн
в 295 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 24 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від 144,90 грн
в 289 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 22 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від 120,81 грн
в 286 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 18 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від 25,92 грн
в 275 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 22 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від 27,58 грн
в 89 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 14 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від 27,58 грн
в 74 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
18 2-ходовий №1
від 21,80 грн
в 73 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 20 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від 28,74 грн
в 58 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
20 fr 2-ходовий №1
Ігар
від 22,60 грн
в 51 аптеці
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
18 fr 2-ходовий №1
Ігар
від 21,13 грн
в 50 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
14 2-ходовий №1
від 24,20 грн
в 45 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
20 2-ходовий №1
від 24,10 грн
в 36 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
від 23,63 грн
в 34 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 26 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від 31,43 грн
в 32 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 16 триходовий, латексний №1
Допомога-I
від 34,79 грн
в 29 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ДВОХОДОВИЙ ТЕТА®
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ДВОХОДОВИЙ ТЕТА®
20 fg №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від 30,40 грн
в 28 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
від 24,06 грн
в 25 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
22 fr 2-ходовий №1
Ігар
від 20,79 грн
в 23 аптеках
Знайти в аптеках
123459
ГоловнаКошикОбране