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Катетери
катетери тип Фолея
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Катетери
катетери тип Фолея
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 16 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від
26,02
грн
в 412 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 18 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від
122,30
грн
в 306 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 20 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від
146,60
грн
в 295 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 24 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від
144,90
грн
в 289 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 22 двохходовий силіконовий №1
Допомога-I
від
120,81
грн
в 286 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 18 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від
25,92
грн
в 275 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 22 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від
27,58
грн
в 89 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 14 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від
27,58
грн
в 74 аптеках
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КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
18 2-ходовий №1
від
21,80
грн
в 73 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 20 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від
28,74
грн
в 58 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
20 fr 2-ходовий №1
Ігар
від
22,60
грн
в 51 аптеці
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
18 fr 2-ходовий №1
Ігар
від
21,13
грн
в 50 аптеках
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КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
14 2-ходовий №1
від
24,20
грн
в 45 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ
20 2-ходовий №1
від
24,10
грн
в 36 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
від
23,63
грн
в 34 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 26 двухходовий латексний №1
Допомога-I
від
31,43
грн
в 32 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ MEDICARE
Fr 16 триходовий, латексний №1
Допомога-I
від
34,79
грн
в 29 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ДВОХОДОВИЙ ТЕТА®
20 fg №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від
30,40
грн
в 28 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
від
24,06
грн
в 25 аптеках
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
22 fr 2-ходовий №1
Ігар
від
20,79
грн
в 23 аптеках
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Форма випуску
12
14
14 FG
14 FR
14FRх400 мм
16
16 FG
16 FR
16FRх400 мм
18
18 FG
18 FR
18FRх390 мм
18FRх400 мм
20
20 FG
20 FR
20FRх390 мм
20FRх400 мм
22
22 FG
22 FR
22FRх390 мм
22FRх400 мм
24
24 FG
24 FR
24FRх400 мм
26
26 FR
CH 24-30
CH/FR 10
CH/FR 12
CH/FR 14
CH/FR 16
CH/FR 18
CH/FR 20
CH/FR 22
CH/FR 24
CH/FR 30
Ch 10
Ch 12
Ch 14
Ch 16
Ch 18
Ch 20
Ch 22
Ch 24
Ch 26
Ch 28
Ch 30
Ch 6
Ch 8
Ch 8, 3-5 мл
Fr 10
Fr 12
Fr 14
Fr 16
Fr 18
Fr 18, жін.
Fr 20
Fr 22
Fr 24
Fr 26
Fr 6
Fr 8
СН 16
СН 18
СН 20
СН 22
розмір 14
розмір 14 FR
розмір 16
розмір 16 FR
розмір 18
розмір 18 FR
розмір 20
розмір 20 FR
розмір 22
розмір 22 FR
розмір 24
розмір 24 FR
розмір 26
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Пакування
5 мл
30 мл
180630
балон 30 мл
балон 75 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Apexmed International
Great Mountain Medical Instruments
Jiangsu Suyun Medical Materials
Medica Project
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
Suzhou Weikang Medical Apparatus
Teleflex Medical
Teleflex Medical Sdn. Bhd
Troge Medical
Ultra for Medical Products
Unomedical
VOGT MEDICAL
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Ігар
ВОГТ МЕДІКАЛ
Допомога-I
Троге Медікал
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