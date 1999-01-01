Київ
Катетери
комплекти (набори) для катетеризації
Медичні вироби
07
Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Катетери
комплекти (набори) для катетеризації
Сортування:
По популярності
Фільтр
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-3 №1
Каммед
від
110,95
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ
Zkdn d 7f/20 №1
Балтон
від
590,10
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ТРЬОХКАНАЛЬНИЙ
Zkdnt8f20 №1
Балтон
від
771,90
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-2 №1
Каммед
від
131,80
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ
Zkdn d 8f/20 №1
Балтон
від
497,60
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-1 №1
Каммед
від
137,91
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
НАБОРИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ CENTOFIX® MONO
420 4160304е №1
Б. Браун
від
680,00
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ОДНОКАНАЛЬНИЙ
Zkdn 7f/20 №1
Балтон
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ЛІНІЇ ПОДОВЖУВАЛЬНІ тип HEIDELBERGER
100 см 4097262 №1
Б. Браун
Немає в наявності
Знайти в аптеках
НАБІР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВЕН "ЦЕРТОФІКС ДУО ПАЕД" (CERTOFIX DUO PAED)
F4 s 420 №1
Б. Браун
Немає в наявності
Знайти в аптеках
НАБІР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВЕН "ЦЕРТОФІКС ДУО ПАЕД" (CERTOFIX DUO PAED)
F5 s 513 №1
Б. Браун
Немає в наявності
Знайти в аптеках
НАБІР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВЕН ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТРИХОДОВИЙ
8,5 fr 20 см економ 2 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Немає в наявності
Знайти в аптеках
НАБІР ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЕНОЗНОЇ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ З КАТЕТЕРОМ BLUE FLEXTIP®
Ga 14.8" 20 см №1
Arrow International
Немає в наявності
Знайти в аптеках
НАБОРИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ CENTOFIX® DUO
700 4162200е №1
Б. Браун
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
420
720
8,5 Fr
F4 S 420
F5 S 513
GA 14.8"
ZKDN 7F/20
ZKDN D 7F/20
ZKDN D 8F/20
ZKDNT8F20
Показати всі
Пакування
20 см
100 см
Виробник
Arrow International
Balton
Б. Браун
ВОГТ МЕДІКАЛ
Каммед
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню