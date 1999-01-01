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Катетери

комплекти (набори) для катетеризації

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Катетери
комплекти (набори) для катетеризації
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-3 №1
Каммед
від 110,95 грн
в 2 аптеках
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ
Zkdn d 7f/20 №1
Балтон
від 590,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ТРЬОХКАНАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ТРЬОХКАНАЛЬНИЙ
Zkdnt8f20 №1
Балтон
від 771,90 грн
в 1 аптеці інших міст
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-2 №1
Каммед
від 131,80 грн
в 1 аптеці інших міст
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ
Zkdn d 8f/20 №1
Балтон
від 497,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-1 №1
Каммед
від 137,91 грн
в 1 аптеці інших міст
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НАБОРИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ CENTOFIX® MONO
НАБОРИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ CENTOFIX® MONO
420 4160304е №1
Б. Браун
від 680,00 грн
в 1 аптеці
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ОДНОКАНАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ОДНОКАНАЛЬНИЙ
Zkdn 7f/20 №1
Балтон
Немає в наявності
ЛІНІЇ ПОДОВЖУВАЛЬНІ тип HEIDELBERGER
ЛІНІЇ ПОДОВЖУВАЛЬНІ тип HEIDELBERGER
100 см 4097262 №1
Б. Браун
Немає в наявності
НАБІР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВЕН "ЦЕРТОФІКС ДУО ПАЕД" (CERTOFIX DUO PAED)
НАБІР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВЕН "ЦЕРТОФІКС ДУО ПАЕД" (CERTOFIX DUO PAED)
F4 s 420 №1
Б. Браун
Немає в наявності
НАБІР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВЕН "ЦЕРТОФІКС ДУО ПАЕД" (CERTOFIX DUO PAED)
НАБІР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВЕН "ЦЕРТОФІКС ДУО ПАЕД" (CERTOFIX DUO PAED)
F5 s 513 №1
Б. Браун
Немає в наявності
НАБІР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВЕН ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТРИХОДОВИЙ
НАБІР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ВЕН ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТРИХОДОВИЙ
8,5 fr 20 см економ 2 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Немає в наявності
НАБІР ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЕНОЗНОЇ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ З КАТЕТЕРОМ BLUE FLEXTIP®
НАБІР ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЕНОЗНОЇ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ З КАТЕТЕРОМ BLUE FLEXTIP®
Ga 14.8" 20 см №1
Arrow International
Немає в наявності
НАБОРИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ CENTOFIX® DUO
НАБОРИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ CENTOFIX® DUO
700 4162200е №1
Б. Браун
Немає в наявності
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