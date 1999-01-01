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Катетери
катетери для годування
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Катетери
катетери для годування
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
від
16,53
грн
в 34 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
Розмір 6 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
26,10
грн
в 25 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
від
32,45
грн
в 19 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
18 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
14,69
грн
в 15 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 №1
GALMED
від
18,30
грн
в 6 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 10 (3,3 мм) 400 мм №1
GALMED
від
26,94
грн
в 3 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
14 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
12,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
Розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
13,65
грн
в 3 аптеках
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КАТЕТЕР ЖИВЛЯЧИЙ MEDICARE
Fr 8 стерильний, одноразового використання №1
Допомога-I
від
9,54
грн
в 2 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
16 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
25,13
грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 5/40 №1
GALMED
від
19,15
грн
в 2 аптеках інших міст
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НАБІР ДЛЯ ВВЕДЕННЯ NUTRIFIX® UNIVERSAL ADAPTER HF
9240621 з універсальним адаптером №1
Б. Браун
від
160,02
грн
в 2 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
13,37
грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6/40 №1
GALMED
від
33,28
грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР ЖИВЛЯЧИЙ MEDICARE
Fr 10 стерильний, одноразового використання №1
Допомога-I
від
9,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
15,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 6 №1
Suzhou Weikang Medical Apparatus
від
7,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 6 №1
Great Mountain Medical Instruments
від
7,47
грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 390 мм №1
від
16,59
грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8/40 №1
GALMED
від
33,28
грн
в 1 аптеці
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22
8
9240621
CH 10/40
Ch 10 (3,3 мм)
Ch 5/40
Ch 6
Ch 6 (2 мм)
Ch 6/40
Ch 8
Ch 8 (2,8 мм)
Ch 8/40
Fr 10
Fr 12
Fr 6
Fr 8
KK 6F/40
KK 8F/40
СН 05/40
СН 06/40
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