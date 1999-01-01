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Катетери

катетери для годування

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Катетери
катетери для годування
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
від 16,53 грн
в 34 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
Розмір 6 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 26,10 грн
в 25 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
від 32,45 грн
в 19 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
18 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 14,69 грн
в 15 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 №1
GALMED
від 18,30 грн
в 6 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 10 (3,3 мм) 400 мм №1
GALMED
від 26,94 грн
в 3 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
14 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 12,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
Розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 13,65 грн
в 3 аптеках
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КАТЕТЕР ЖИВЛЯЧИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР ЖИВЛЯЧИЙ MEDICARE
Fr 8 стерильний, одноразового використання №1
Допомога-I
від 9,54 грн
в 2 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
16 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 25,13 грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 5/40 №1
GALMED
від 19,15 грн
в 2 аптеках інших міст
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НАБІР ДЛЯ ВВЕДЕННЯ NUTRIFIX® UNIVERSAL ADAPTER HF
НАБІР ДЛЯ ВВЕДЕННЯ NUTRIFIX® UNIVERSAL ADAPTER HF
9240621 з універсальним адаптером №1
Б. Браун
від 160,02 грн
в 2 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 13,37 грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6/40 №1
GALMED
від 33,28 грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР ЖИВЛЯЧИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР ЖИВЛЯЧИЙ MEDICARE
Fr 10 стерильний, одноразового використання №1
Допомога-I
від 9,70 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 15,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 6 №1
Suzhou Weikang Medical Apparatus
від 7,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 6 №1
Great Mountain Medical Instruments
від 7,47 грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 390 мм №1
від 16,59 грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8/40 №1
GALMED
від 33,28 грн
в 1 аптеці
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