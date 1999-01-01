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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Канюлі
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Канюлі
канюлі внутрішньовенні
канюлі інфузійні
інші канюлі
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
20g (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
12,75
грн
в 432 аптеках
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MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ
Синя №1
Б. Браун
від
48,08
грн
в 299 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
22g 0,8 х 25 мм №1
Бектон Дікінсон
від
24,70
грн
в 239 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
18g (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
15,40
грн
в 207 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
24g (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
17,86
грн
в 204 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
22g (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
17,91
грн
в 178 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
18g 1,2 х 45 мм №1
Бектон Дікінсон
від
15,10
грн
в 135 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
26g (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
18,18
грн
в 126 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
G22 (0,9 х 25 мм) №1
Б. Браун
від
21,10
грн
в 115 аптеках
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Канюля внутрішньовенна з крилами та отвором
2b 22g (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
14,90
грн
в 111 аптеці
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE"
G24 №1
Medica Project
від
7,80
грн
в 83 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
G20 (1,1 х 33 мм) №1
Б. Браун
від
20,35
грн
в 82 аптеках
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Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon
24g (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
17,14
грн
в 77 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
20g 1,0 х 32 мм №1
Бектон Дікінсон
від
26,16
грн
в 65 аптеках
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MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ
Зелений №1
Б. Браун
від
58,51
грн
в 61 аптеці
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КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
22g (0,9 х 25 мм) №1
Юрія-Фарм
від
35,30
грн
в 58 аптеках
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ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX
Типу "метелик" g 23 №1
Chirana T. Injecta
від
2,95
грн
в 57 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
24g (0,7 х 19 мм) №1
Юрія-Фарм
від
38,40
грн
в 57 аптеках
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КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
20g (1,1 x 32 мм) №1
Юрія-Фарм
від
38,40
грн
в 52 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
G18 (1,3 х 45 мм) №1
Б. Браун
від
21,94
грн
в 49 аптеках
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Форма випуску
1161000, за вуха для доросл.
14G
14G (2,1 х 45 мм)
16G
16G (1,7 x 45 мм)
16G х 1 3/4", 45 мм
17G
17G (1,5 х 45 мм)
17G х 1 3/4", 45 мм
18G
18G (1,3 x 32 мм)
18G (1,3 х 32 мм)
18G (1,3 х 45 мм)
18G 1,3x32 мм
18G х 1 1/4", 32 мм
18G х 1 3/4", 45 мм
20G
20G (1,1 x 32 мм)
20G (1,1 х 32 мм)
20G (1,1 х 33 мм)
20G 1,1x32 мм
20G х 1 1/4", 32 мм
20G, 1,1 мм х 45 мм
22G
22G (0,9 х 25 мм)
22G 0,9x25 мм
22G х 1", 25 мм
24 GA 0,7 х 19 мм
24G
24G (0,7 х 19 мм)
24G (0.7 х19 мм)
24G 0,7x19 мм
24G х 3/4", 19 мм
26 GA 0,6 х 19 мм
26G
26G (0,6 x 19 мм)
26G х 3/4", 19 мм
2B
4269071, G 24x 3/4”, 0,7x19 мм
G14
G14 (2,2 х 50 мм)
G15
G16
G16 (1,7 х 45 мм)
G16 (1,7 х 50 мм)
G17 (1,5 х 45 мм)
G18
G18 (1,2 х 32 мм)
G18 (1,3 х 33 мм)
G18 (1,3 х 45 мм)
G20
G20 (1,0 х 32 мм)
G20 (1,1 х 32 мм)
G20 (1,1 х 33 мм)
G21
G22
G22 (0,8 х 25 мм)
G22 (0,9 х 25 мм)
G23
G24
G24 (0,7 х 19 мм)
G25
G26
G26 (0,6 х 19 мм)
G27
GA 20
II
MP MedPlast Proflon
д/доросл.
д/немовлят
для немовлят
доросла
синя
типу "Метелик"
червона
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Пакування
1.8 м
PUR Quick Flashback
блакитний
жовтий
з кисневою трубкою 2.1 м
зелений
рожевий
фіолетовий
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Кількість штук в упаковці
1
50
100
Виробник
B. Braun
Becton Dickinson
Chirana T. Injecta
Flexicare Medical Limited
Global Medikit
Intersurgical
Jiangsu Changkang Medical Technology
Medic-o-planet
Medica Project
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd
Poly Medicure
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
Ultra for Medical Products
VOGT MEDICAL
Vega Technologies Inc.
iLife Medical Devices
Б. Браун
Бектон Дікінсон
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