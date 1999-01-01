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Канюлі
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Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Канюлі
інші канюлі
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MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ
Синя №1
Б. Браун
від
48,08
грн
в 299 аптеках
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MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ
Зелений №1
Б. Браун
від
58,51
грн
в 61 аптеці
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE"
Для дорослих №1
Допомога-I
від
22,68
грн
в 20 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE"
Педіатрична №1
Допомога-I
від
14,50
грн
в 6 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА
1161000, за вуха для дорослих 1.8 м прямі зубці, кисневий шланг №1
Intersurgical
від
52,90
грн
в 6 аптеках інших міст
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MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ
Червона №1
Б. Браун
від
101,86
грн
в 5 аптеках
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КАНЮЛЯ ГОРТАННА
G15 d=2 мм, l=170 мм №1
Каммед
від
91,10
грн
в 4 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ЛАКУН МИГДАЛИН
№1
Каммед
від
89,00
грн
в 4 аптеках
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА "ВОЛЕС"
Для дорослих №1
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd
від
22,94
грн
в 3 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ АРТЕРІАЛЬНА BD
20g, 1,1 мм х 45 мм 682245 №1
Бектон Дікінсон
від
631,39
грн
в 3 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА
№1
ВЕГА ТЕХНОЛОДЖИК ИНК
від
63,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ГОРТАННА
№1
Каммед
від
101,80
грн
в 2 аптеках інших міст
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НАЗАЛЬНА КИСНЕВА КАНЮЛЯ ULTRAMED СТЕРИЛЬНА
Доросла №1
Ultra for Medical Products
від
24,28
грн
в 1 аптеці
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СПАЙК ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
Ii зелений №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від
56,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА
Для дорослих з кисневою трубкою 2.1 м №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE"
Для немовлят №1
Допомога-I
Немає в наявності
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НАЗАЛЬНА КИСНЕВА КАНЮЛЯ ULTRAMED СТЕРИЛЬНА
Для немовлят №1
Ultra for Medical Products
Немає в наявності
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Форма випуску
1161000, за вуха для доросл.
20G, 1,1 мм х 45 мм
G15
II
д/доросл.
д/немовлят
для немовлят
доросла
синя
червона
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Пакування
1.8 м
з кисневою трубкою 2.1 м
Виробник
B. Braun
Becton Dickinson
Flexicare Medical Limited
Intersurgical
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd
Ultra for Medical Products
Vega Technologies Inc.
ВОГТ МЕДІКАЛ
Допомога-I
Каммед
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