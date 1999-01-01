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07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Канюлі
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MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ
MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ
Синя №1
Б. Браун
від 48,08 грн
в 299 аптеках
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MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ
MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ
Зелений №1
Б. Браун
від 58,51 грн
в 61 аптеці
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE"
Для дорослих №1
Допомога-I
від 22,68 грн
в 20 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE"
Педіатрична №1
Допомога-I
від 14,50 грн
в 6 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА
1161000, за вуха для дорослих 1.8 м прямі зубці, кисневий шланг №1
Intersurgical
від 52,90 грн
в 6 аптеках інших міст
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MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ
MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ
Червона №1
Б. Браун
від 101,86 грн
в 5 аптеках
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КАНЮЛЯ ГОРТАННА
КАНЮЛЯ ГОРТАННА
G15 d=2 мм, l=170 мм №1
Каммед
від 91,10 грн
в 4 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ЛАКУН МИГДАЛИН
КАНЮЛЯ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ЛАКУН МИГДАЛИН
№1
Каммед
від 89,00 грн
в 4 аптеках
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА "ВОЛЕС"
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА "ВОЛЕС"
Для дорослих №1
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd
від 22,94 грн
в 3 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ АРТЕРІАЛЬНА BD
КАНЮЛЯ АРТЕРІАЛЬНА BD
20g, 1,1 мм х 45 мм 682245 №1
Бектон Дікінсон
від 631,39 грн
в 3 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА
№1
ВЕГА ТЕХНОЛОДЖИК ИНК
від 63,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ГОРТАННА
КАНЮЛЯ ГОРТАННА
№1
Каммед
від 101,80 грн
в 2 аптеках інших міст
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НАЗАЛЬНА КИСНЕВА КАНЮЛЯ ULTRAMED СТЕРИЛЬНА
НАЗАЛЬНА КИСНЕВА КАНЮЛЯ ULTRAMED СТЕРИЛЬНА
Доросла №1
Ultra for Medical Products
від 24,28 грн
в 1 аптеці
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СПАЙК ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
СПАЙК ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
Ii зелений №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від 56,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА
Для дорослих з кисневою трубкою 2.1 м №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE"
Для немовлят №1
Допомога-I
Немає в наявності
НАЗАЛЬНА КИСНЕВА КАНЮЛЯ ULTRAMED СТЕРИЛЬНА
НАЗАЛЬНА КИСНЕВА КАНЮЛЯ ULTRAMED СТЕРИЛЬНА
Для немовлят №1
Ultra for Medical Products
Немає в наявності
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