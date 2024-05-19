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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ синя, №1 - Львів (489929) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
Всього: упаковка (4)
105,99
Економія: -18,00 грн
87,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Минайська, 71
Всього: упаковка (3)
123,50
Економія: -35,51 грн
87,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (7)
87,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Всього: упаковка (3)
110,99
Економія: -23,00 грн
87,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Всього: упаковка (2)
57,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -0,51 грн
87,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Всього: упаковка (9)
101,99
Економія: -14,00 грн
87,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (1)
80,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 89-А
Всього: упаковка (10)
161,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (2)
102,50
Економія: -14,51 грн
87,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
80,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (5)
72,00
Економія: -4,02 грн
67,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (1)
96,99
Економія: -9,00 грн
87,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
162,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (4)
161,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
66,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -15,51 грн
87,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (9)
90,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (14)
68,90
Економія: -20,82 грн
48,08 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (5)
95,00
Економія: -27,02 грн
67,98 грн