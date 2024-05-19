MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ синя, №1 - Львів (489929) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Минайська, 71
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 89-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 4
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Фармація
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2