Всі аптеки України
Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ зелений, №1 - Львів (489928) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
142,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
142,16 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (5)
69,10 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
142,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
142,63 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
142,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
134,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
143,07 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
142,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1)
142,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
143,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
142,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
142,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
142,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
142,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
142,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
142,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
142,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
142,29 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (1)
142,65 грн