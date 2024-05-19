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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 6002 розмір M, №1 - Київ (494877) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (3)
447,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
447,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
406,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
450,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
425,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
431,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
445,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
445,64 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (1)
440,70 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
431,00
Економія: -34,48 грн
396,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (1)
429,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
381,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
405,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (1)
449,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
451,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
468,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (1)
420,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
418,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Всього: упаковка (1)
458,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
430,68 грн