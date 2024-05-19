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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 2 хусточка, №1 - Київ (82939) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (4)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
351,10
Економія: -10,53 грн
340,57 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Броварський, 17
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -159,60 грн
372,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн