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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 3 хусточка, №1 - Київ (82940) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн