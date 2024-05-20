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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 5, №1 - Запоріжжя (765279) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
1417,00
Економія: -666,30 грн
750,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
1417,00
Економія: -666,30 грн
750,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -552,30 грн
750,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61-Б
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -552,30 грн
750,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1392,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1387,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
1386,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
1394,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1382,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1384,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
1393,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
1387,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
1384,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
1387,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
1393,81 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
1393,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 93/2
Всього: упаковка (1)
1393,37 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
878,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
1205,00 грн